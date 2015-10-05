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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Вів 08 кві, 2025 12:08
жадные ли макаки? экспресс тест
эта нет
а эта жадная
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Wirująświatła
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Додано: Вів 08 кві, 2025 12:38
10 летний мотоциклист и недовольные всем дворовые бабули. с 5й минуты
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Wirująświatła
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Додано: Вів 08 кві, 2025 14:44
Бетон написав:
Почему
Ти вже нам з-за кордону пишеш?
Ні?
Чому?
Чекаєш, що дешевше запропонують, ніж за 15К?
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Успіх
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Додано: Вів 08 кві, 2025 15:08
Бетон написав:
Я хочу тільки одне.
Мотоцикл. Небагато речей і бескрайняя дорога в закат.
Больше ничего.
Спочатку дозвіл на донорство оформіть. І можна у захід сонця )
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stm
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Додано: Вів 08 кві, 2025 18:59
Успіх написав: Бетон написав:
Почему
Ти вже нам з-за кордону пишеш?
Ні?
Чому?
Чекаєш, що дешевше запропонують, ніж за 15К?
Морально готовлюсь.
Там такой квест, шо мало не покажется
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Бетон
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Додано: Вів 08 кві, 2025 19:00
stm написав: Бетон написав:
Я хочу тільки одне.
Мотоцикл. Небагато речей і бескрайняя дорога в закат.
Больше ничего.
Спочатку дозвіл на донорство оформіть. І можна у захід сонця )
Скажите честно, на какой орган глаз положили?
На тот, что я думаю?))
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Бетон
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Додано: Вів 08 кві, 2025 19:24
Бетон написав: Успіх написав: Бетон написав:
Почему
Ти вже нам з-за кордону пишеш?
Ні?
Чому?
Чекаєш, що дешевше запропонують, ніж за 15К?
Морально готовлюсь.
Там такой квест, шо мало не покажется
Нічого, нічого.
Це шанс пожити хоч трохи НЕ рабом!
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Успіх
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- Подякували: 969 раз.
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Додано: Вів 08 кві, 2025 19:25
Успіх написав:
Це шанс пожити хоч трохи НЕ рабом!
туда надо с невестой ехать. шансов там ее найти ноль.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 08 кві, 2025 19:27
Бетон написав: stm написав: Бетон написав:
Я хочу тільки одне.
Мотоцикл. Небагато речей і бескрайняя дорога в закат.
Больше ничего.
Спочатку дозвіл на донорство оформіть. І можна у захід сонця )
Скажите честно, на какой орган глаз положили?
На тот, что я думаю?))
Я - гуманіст-альтруіст. Серце - віддамо нужденним, і, печінка, що не засвоює алкоголю така рідкість в наш час )
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stm
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Додано: Вів 08 кві, 2025 19:29
А що то сьогодні гілка без майонезу - взагалі, загнулась?
Давайте про кетчуп
Чи що там ще залишилось, що людям цікаво - секс і гроші?
Он вже СТМ з Бетоном почали, наче, про щось інтимне
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