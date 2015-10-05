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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 155156157158>
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 19:40

Успіх
Чи що там ще залишилось, що людям цікаво - секс і гроші? :D


Ти тут до чого? Глянь в Резерв+.
Тебе відпускали доглядати, а не тра*ати.
Он вже СТМ з Бетоном почали, наче, про щось інтимне


Тримай руки в полі зору, куколд-доглядант.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 20:11

  Успіх написав:Давайте про кетчуп :lol:

Давайте 😁
Three tomatoes are walking down the street: a poppa tomato, a momma tomato, and a little baby tomato. Baby tomato starts lagging behind. Poppa tomato gets angry, goes over to the baby tomato, and smooshes him… and says: "Catch up!"
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 20:29

фильм про подростков (отрывок)

https://youtu.be/crhkzo9_qtE?si=JxzJgPaJ-7xJUq7s
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 20:31

  Сибарит написав:Baby tomato starts lagging behind. Poppa tomato gets angry, goes over to the baby tomato, and smooshes him… and says: "Catch up!"
Фишка в том, что слова "ketchup"(кетчуп) и "catch up"(догоняй) звучат одинаково. анекдот построен на игре слов
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 21:08

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Baby tomato starts lagging behind. Poppa tomato gets angry, goes over to the baby tomato, and smooshes him… and says: "Catch up!"
Фишка в том, что слова "ketchup"(кетчуп) и "catch up"(догоняй) звучат одинаково. анекдот построен на игре слов
Зображення
Теж гра слів
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 21:29

Бачу, скучно Хотабу. Напевно вже і негретоски не дають)))

  Hotab написав:Тебе відпускали доглядати, а не тра*ати.
Одне другому зовсім не заважає! :lol:
  Hotab написав:Тримай руки в полі зору, куколд-доглядант.
Не суди по собі :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 21:31

Психологія та інші цікавинки

Бетон написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Розумію.
Який час, такі й кумири.
Пустоголове хворе суспільство
Хай живуть як хочуть
Кожне покоління так каже про попередні
Змиріться

Понимаю. Смирился. Я не старый ворчливый пердун и держусь в тренде.
Я хочу тільки одне.
Мотоцикл. Небагато речей і бескрайняя дорога в закат.
Больше ничего.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 22:10

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Давайте про кетчуп :lol:

Давайте 😁
Three tomatoes are walking down the street: a poppa tomato, a momma tomato, and a little baby tomato. Baby tomato starts lagging behind. Poppa tomato gets angry, goes over to the baby tomato, and smooshes him… and says: "Catch up!"


Этот анекдот рассказывала Ума Турман Джону Траволте в фильме "Криминальное чтиво"
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 22:39

  Успіх написав:А що то сьогодні гілка без майонезу - взагалі, загнулась? :mrgreen:

Давайте про кетчуп :lol:


Чи що там ще залишилось, що людям цікаво - секс і гроші? :D

Он вже СТМ з Бетоном почали, наче, про щось інтимне :mrgreen:

стм збирається пришити щось від Бетона і стати бойоледієм
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 22:44

  flyman написав:стм збирається пришити щось від Бетона і стати бойоледієм
штангу можно пришить
Wirująświatła
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