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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Вів 08 кві, 2025 19:40
Успіх
Чи що там ще залишилось, що людям цікаво - секс і гроші?
Ти тут до чого? Глянь в Резерв+.
Тебе відпускали доглядати, а не тра*ати.
Он вже СТМ з Бетоном почали, наче, про щось інтимне
Тримай руки в полі зору, куколд-доглядант.
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Hotab
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Додано: Вів 08 кві, 2025 20:11
Успіх написав:
Давайте про кетчуп
Давайте 😁
Three tomatoes are walking down the street: a poppa tomato, a momma tomato, and a little baby tomato. Baby tomato starts lagging behind. Poppa tomato gets angry, goes over to the baby tomato, and smooshes him… and says: "Catch up!"
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Сибарит
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Додано: Вів 08 кві, 2025 20:29
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Wirująświatła
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Додано: Вів 08 кві, 2025 20:31
Сибарит написав:
Baby tomato starts lagging behind. Poppa tomato gets angry, goes over to the baby tomato, and smooshes him… and says: "Catch up!"
Фишка в том, что слова "ketchup"(кетчуп) и "catch up"(догоняй) звучат одинаково. анекдот построен на игре слов
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Wirująświatła
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Додано: Вів 08 кві, 2025 21:08
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
Baby tomato starts lagging behind. Poppa tomato gets angry, goes over to the baby tomato, and smooshes him… and says: "Catch up!"
Фишка в том, что слова "ketchup"(кетчуп) и "catch up"(догоняй) звучат одинаково. анекдот построен на игре слов
Теж гра слів
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Faceless
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Додано: Вів 08 кві, 2025 21:29
Hotab написав:
Тебе відпускали доглядати, а не тра*ати.
Одне другому зовсім не заважає!
Hotab написав:
Тримай руки в полі зору, куколд-доглядант.
Не суди по собі
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Додано: Вів 08 кві, 2025 21:31
Бетон написав: Faceless написав:
Бетон написав:Розумію.
Який час, такі й кумири.
Пустоголове хворе суспільство
Хай живуть як хочуть
Кожне покоління так каже про попередні
Змиріться
Понимаю. Смирился. Я не старый ворчливый пердун и держусь в тренде.
Я хочу тільки одне.
Мотоцикл. Небагато речей і бескрайняя дорога в закат.
Больше ничего.
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Faceless
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Додано: Вів 08 кві, 2025 22:10
Сибарит написав: Успіх написав:
Давайте про кетчуп
Давайте 😁
Three tomatoes are walking down the street: a poppa tomato, a momma tomato, and a little baby tomato. Baby tomato starts lagging behind. Poppa tomato gets angry, goes over to the baby tomato, and smooshes him… and says: "Catch up!"
Этот анекдот рассказывала Ума Турман Джону Траволте в фильме "Криминальное чтиво"
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Додано: Вів 08 кві, 2025 22:39
Успіх написав:
А що то сьогодні гілка без майонезу - взагалі, загнулась?
Давайте про кетчуп
Чи що там ще залишилось, що людям цікаво - секс і гроші?
Он вже СТМ з Бетоном почали, наче, про щось інтимне
стм збирається пришити щось від Бетона і стати бойоледієм
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flyman
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Додано: Вів 08 кві, 2025 22:44
flyman написав:
стм збирається пришити щось від Бетона і стати бойоледієм
штангу можно пришить
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