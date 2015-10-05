Wirująświatła написав:про депрессию выкачу отдельный пост когда будет время и настроение. люди плохо понимают что это. и какие последствия.
Наслідки - хронічна депресія?(буває така?)
Депресія виникає від навали майже невирішувальних проблем + нецікавість до життя? Людина має сама себе стимулювати до життя/шукати щось цікаве... мотивацію... Скотитись до бомжа, який лазить по смітниках - дуже легко...
В этом плане ответственность перед кем-то (любимым человеком, детьми, родителями) мотивирует и не дает опустить руки. У меня таких ситуаций хватало. Собственно аватарка про это. Неве гив ап. Никогда не сдавайся. И со временем все удается преодолеть. И уже победив обстоятельства (задушив ту самую цаплю), чувствуешь как преодолев себя выходишь на новый уровень своих возможностей. И из этих самых преодолений и складывается жизнь. По крайней мере у меня. "Одни только радости вкушать - недостойно" (с).
Цікаво, до чого ми так докотимось? В майбутньому, хто захоче дітей - просто звернеться в певну "організацію" і замовить собі дитину, типу як піцу в піцерії?
Я-бы сказал, что это зависит от степени эгоизма. Мне в радость жить для тех кто мне дорог. Они и есть мое Я. Причем первое, не второе. Если так воспринимать жизнь, то и таких проблем не будет. Будут другие.
ЛАД написав:Статистики у вас нет, но вы же понимаете, что к психологам обращается далеко не 100% родителей.
обращается мизерный %. есть психологи при школах, домах интернатах, больницах, прочих организациях. Их цель выявить есть ли у человека какая то проблема которая может мешать лечению, учёбе или социализации.
ЛАД написав:Сколько раз ставили? Сколько раз получалось, что в результате была гора битой посуды (не от злости, а просто в результате вставания, спросонку)?
1 раз. я не дятел долбить в одну точку, если не помогло ищу другое решение. Иногда помогает что то неожиданное.
Битая посуда это пыль по сравнению с тем, в какие проблемы может вылиться безответственность. Люди проигрывают все деньги в казино или живут как бомжи.
ЛАД написав:Просто потому, что понимают - айфон не получат. Такое же можно сделать и в семье. Пару раз отказать (но если отказал, уже не соглашаться после уговоров и, тем более, истерик) и проблем не будет.
нельзя. С 12 на ребенка действует окружение. Если в окружении сирот ни у кого нет смартфонов (им запрещено) то и его отсутствие не давит на самооценку.
ЛАД написав:Ходил с внучкой в АТБ, там есть отдел игрушек + кондитерка. Естественно, она что-то просила и я покупал. Потом увидел, что это переходит в систему и стал временами отказывать, на попытки "умолять" реагировал достаточно резко. Всё прошло. Истерик вообще не было - вовремя сделал.
можно пофантазирую? она вами манипулировала. то есть без этих покупок с самого начала можно было обойтись. Ребенок должен понимать что выпрашивание - не метод. Можно придумать какую то игру (например выучила 10 английских слов - какая то конфета) или что то подобное. Во первых игра всегда эмоционально насыщена и быстро её ценность становится выше ценности конфеты. Во вторых ведёт к развитию.
ЛАД написав:Приводят родители. Чьи интересы вы удовлетворяете в этом случае?
пытаюсь перевести стрелки на интересы ребенка, если не получается говорю до свидания.
Успіх написав:Цікаво, до чого ми так докотимось? В майбутньому, хто захоче дітей - просто звернеться в певну "організацію" і замовить собі дитину, типу як піцу в піцерії?
я тоже об этом думаю. Наверное будут проф.мамы рожающие за деньги. Потом некая организация типа дома ребенка, далее из этой организации будущий родитель может выбрать пол/возраст/цвет глаз. Но юридических камней вагон. От усыновления нельзя в последствии отказаться, от опекунства можно. Вдруг вырастет монст убивающий людей? проще отдать обратно, чем с ним бодаться. Всё это и так есть, только работает оно плохо. Ну и обычные семьи тоже никуда не денутся. Будет выбор заводить ребенка в семье или вне семьи (тогда легче разводиться).
1. Профессиональные суррогатные матери уже существуют. 2. Возврат ребенка? Это как ? У нас тут возврат, 14 дней не прошло. Вот чек, вот упаковка. ??? Так ? Разве что когда начнут биороботов делать. Отдавание-забирание детей - это какой-то бред. Разве что если какой-то дикий форс-мажор. Ну 1% максимум. "ДрАгой, сотри, а подойдет к моим сапожкам этот мальчик? Нет? Ну тогда давай возьмем вон ту девочку. А мальчика сдай обратно." Так?
Faceless написав:Як на мене то у вас одного такі "розуміння". Мабуть від браку освіти?
Що не так? Якщо тут вже 100500раз обговорювали: - при розлучені, як правило дітей залишають в 90-99% матері, ніж батьку! - всяке оте платити в ресторані за даму на першому побаченні, бо вона що? Каліка/інвалід?
Та ця вже тема обглодана до кісток!
Ты даму в ресторан пригласил? Как-бы гостепреимство обязывает. А если ты друга пригласишь в ресторан? А если ты друга хочешь пригласить в ресторан, а ему даже за себя платить не по карману? А если делового партнера?
rjkz написав:Возврат ребенка? Это как ? У нас тут возврат, 14 дней не прошло. Вот чек, вот упаковка. ??? Так ? Разве что когда начнут биороботов делать. Отдавание-забирание детей - это какой-то бред. Разве что если какой-то дикий форс-мажор. Ну 1% максимум.
многие приемные родители берут ребенка, а потом отказываются. Отказы не афишируют и в статистику они не попадают, чтобы не бросать тень на органы опеки. Причина возврата может быть как в ребенке, так и в родителях. Ситуация неприятная, травмирующая, но из всех зол не самая страшная.
Кстати (уже писал ранее) благодаря высокой нейропластичности дети переживают травмы гораздо легче, чем взрослые. Роль детских травм сильно преувеличена. Есть даже американская статистика о том в каком возрасте резко возрастает количество девиаций и эмоциональных расстройств/депрессий. Если найду - выложу.
В среднем, заболевания дебютируют во время активной закладки нервных связей в головном мозге для большинства фобий (включая социофобию) и сепарационной тревоги, РАС, СДВГ — в возрасте 14 лет
. Для другой крупной группы психических расстройств, как то: нервной анорексии, нервной булимии, ОКР, переедания и расстройств, связанных с употреблением каннабиоидов, характерен более высокий средний возраст начала во время переходного периода — в подростковом и юношеском возрасте.
В третью группу со средним возрастом дебюта в раннем взрослом периоде входят шизофрения, расстройства личности, панические расстройства и расстройства, связанные с употреблением алкоголя, а в четвертую группу — остальные расстройства, у которых средний возраст дебюта приходится на более поздний взрослый возраст. В эту группу входят ПТСР, ГТР, депрессивное и биполярное расстройства и ОППР.
от себя добавлю, что дети обследованы гораздо лучше и по ним статистика +/- достоверная. Взрослые многие отказываются от обследования и в результате статистику не попадают, так что цифры из "взрослой группы" смело умножайте на х2...х3
поиск всех причин расстройств в детстве пациента - порочная практика, примерно как толкование снов. В детстве выстреливают РАС, СДВГ, УО и вся органика. Остальное "приобретается" в подростковом возрасте и позже.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 кві, 2025 07:02, всього редагувалось 5 разів.