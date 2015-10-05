Wirująświatła написав:

ЛАД написав: Статистики у вас нет, но вы же понимаете, что к психологам обращается далеко не 100% родителей. Статистики у вас нет, но вы же понимаете, что к психологам обращается далеко не 100% родителей.

ЛАД написав: Сколько раз ставили?

Сколько раз получалось, что в результате была гора битой посуды (не от злости, а просто в результате вставания, спросонку)? Сколько раз ставили?Сколько раз получалось, что в результате была гора битой посуды (не от злости, а просто в результате вставания, спросонку)?

ЛАД написав: Просто потому, что понимают - айфон не получат. Такое же можно сделать и в семье. Пару раз отказать (но если отказал, уже не соглашаться после уговоров и, тем более, истерик) и проблем не будет. Просто потому, что понимают - айфон не получат. Такое же можно сделать и в семье. Пару раз отказать (но если отказал, уже не соглашаться после уговоров и, тем более, истерик) и проблем не будет.

ЛАД написав: Ходил с внучкой в АТБ, там есть отдел игрушек + кондитерка. Естественно, она что-то просила и я покупал. Потом увидел, что это переходит в систему и стал временами отказывать, на попытки "умолять" реагировал достаточно резко. Всё прошло. Истерик вообще не было - вовремя сделал. Ходил с внучкой в АТБ, там есть отдел игрушек + кондитерка. Естественно, она что-то просила и я покупал. Потом увидел, что это переходит в систему и стал временами отказывать, на попытки "умолять" реагировал достаточно резко. Всё прошло. Истерик вообще не было - вовремя сделал.

ЛАД написав: Приводят родители.

Чьи интересы вы удовлетворяете в этом случае? Приводят родители.Чьи интересы вы удовлетворяете в этом случае?

Успіх написав: Цікаво, до чого ми так докотимось?

В майбутньому, хто захоче дітей - просто звернеться в певну "організацію" і замовить собі дитину, типу як піцу в піцерії? Цікаво, до чого ми так докотимось?В майбутньому, хто захоче дітей - просто звернеться в певну "організацію" і замовить собі дитину, типу як піцу в піцерії?

обращается мизерный %. есть психологи при школах, домах интернатах, больницах, прочих организациях. Их цель выявить есть ли у человека какая то проблема которая может мешать лечению, учёбе или социализации.1 раз. я не дятел долбить в одну точку, если не помогло ищу другое решение. Иногда помогает что то неожиданное.Битая посуда это пыль по сравнению с тем, в какие проблемы может вылиться безответственность. Люди проигрывают все деньги в казино или живут как бомжи.нельзя. С 12 на ребенка действует окружение. Если в окружении сирот ни у кого нет смартфонов (им запрещено) то и его отсутствие не давит на самооценку.можно пофантазирую? она вами манипулировала. то есть без этих покупок с самого начала можно было обойтись. Ребенок должен понимать что выпрашивание - не метод. Можно придумать какую то игру (например выучила 10 английских слов - какая то конфета) или что то подобное. Во первых игра всегда эмоционально насыщена и быстро её ценность становится выше ценности конфеты. Во вторых ведёт к развитию.пытаюсь перевести стрелки на интересы ребенка, если не получается говорю до свидания.я тоже об этом думаю. Наверное будут проф.мамы рожающие за деньги. Потом некая организация типа дома ребенка, далее из этой организации будущий родитель может выбрать пол/возраст/цвет глаз. Но юридических камней вагон. От усыновления нельзя в последствии отказаться, от опекунства можно. Вдруг вырастет монст убивающий людей? проще отдать обратно, чем с ним бодаться. Всё это и так есть, только работает оно плохо. Ну и обычные семьи тоже никуда не денутся. Будет выбор заводить ребенка в семье или вне семьи (тогда легче разводиться).