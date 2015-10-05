Додано: Сер 09 кві, 2025 06:30

rjkz написав: Возврат ребенка? Это как ? У нас тут возврат, 14 дней не прошло. Вот чек, вот упаковка. ??? Так ? Разве что когда начнут биороботов делать. Отдавание-забирание детей - это какой-то бред. Разве что если какой-то дикий форс-мажор.

Ну 1% максимум. Возврат ребенка? Это как ? У нас тут возврат, 14 дней не прошло. Вот чек, вот упаковка. ??? Так ? Разве что когда начнут биороботов делать. Отдавание-забирание детей - это какой-то бред. Разве что если какой-то дикий форс-мажор.Ну 1% максимум.

rjkz написав: "ДрАгой, сотри, а подойдет к моим сапожкам этот мальчик? Нет? Ну тогда давай возьмем вон ту девочку. А мальчика сдай обратно."

Так? "ДрАгой, сотри, а подойдет к моим сапожкам этот мальчик? Нет? Ну тогда давай возьмем вон ту девочку. А мальчика сдай обратно."Так?

В среднем, заболевания дебютируют во время активной закладки нервных связей в головном мозге для большинства фобий (включая социофобию) и сепарационной тревоги, РАС, СДВГ — в возрасте 14 лет



. Для другой крупной группы психических расстройств, как то: нервной анорексии, нервной булимии, ОКР, переедания и расстройств, связанных с употреблением каннабиоидов, характерен более высокий средний возраст начала во время переходного периода — в подростковом и юношеском возрасте.



В третью группу со средним возрастом дебюта в раннем взрослом периоде входят шизофрения, расстройства личности, панические расстройства и расстройства, связанные с употреблением алкоголя, а в четвертую группу — остальные расстройства, у которых средний возраст дебюта приходится на более поздний взрослый возраст. В эту группу входят ПТСР, ГТР, депрессивное и биполярное расстройства и ОППР.





многие приемные родители берут ребенка, а потом отказываются. Отказы не афишируют и в статистику они не попадают, чтобы не бросать тень на органы опеки. Причина возврата может быть как в ребенке, так и в родителях. Ситуация неприятная, травмирующая, но из всех зол не самая страшная.бывает что в интернате ребенок рос и гармонично развивался, потом его поместили в приемную семью, а там другие правила. Контроля на 2 порядка больше, нет старых друзей, воспитателей к которым ребёнок привык. Если это не подросток начинается ускоренная деградация вплоть до навыков туалета. У некоторых речь пропадает и даже её понимание. Считаете что вернуть меньшее зло, чем оставить?Плюс некоторые родители думают, что берут помощника который им должен быть благодарен, в реальности оказывается приёмному нужно в 5 раз больше внимания, а благодарности - ноль.Благодарность - высшая эмоция, она не возникает так просто, это сложное обобщение положительных эмоциональных откликов (ПЭО), полученных в контакте с родителями (или другими людьми).Во первых, сложные обобщения не всем взрослым по зубам, во вторых, сначала нужно вызвать те самые ПЭО. Делая то что хочет ребенок. Если ребенок просит торт, а вы покупаете ему морковку ПЭО не будет (хотя морковка полезнее). Соответственно "шанс на благодарность" - снизится. По крайней мере, пока ребенок сам не поймёт что морковка круче.Кстати (уже писал ранее) благодаря высокой нейропластичности дети переживают травмы гораздо легче, чем взрослые. Роль детских травм сильно преувеличена. Есть даже американская статистика о том в каком возрасте резко возрастает количество девиаций и эмоциональных расстройств/депрессий. Если найду - выложу.там большая статья.от себя добавлю, что дети обследованы гораздо лучше и по ним статистика +/- достоверная. Взрослые многие отказываются от обследования и в результате статистику не попадают, так что цифры из "взрослой группы" смело умножайте на х2...х3поиск всех причин расстройств в детстве пациента - порочная практика, примерно как толкование снов. В детстве выстреливают РАС, СДВГ, УО и вся органика. Остальное "приобретается" в подростковом возрасте и позже.обратите внимание, шизофрению к 14 годам нашли аж у 2% обследованных. Самое жирное доказательство, что детской шизофрении не существует. уровень статистической погрешности (не туда записали) или врачебной ошибки.