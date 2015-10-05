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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 09 кві, 2025 07:56
Бетон написав:
СТМ нацелилась на мою печень. печень забронирована
шо там проізошло?
Жінки не одобряють що замість поіска щастя і підходящої, Ви купили мотоцикль?)
Надо було підібрати якусь свободну і нєзавісіму з дєтями і строїти отношенія, осущєствлять її мєчти.
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Додано: Сер 09 кві, 2025 08:26
Banderlog написав: Бетон написав:
СТМ нацелилась на мою печень. печень забронирована
шо там проізошло?
Жінки не одобряють що замість поіска щастя і підходящої, Ви купили мотоцикль?)
Надо було підібрати якусь свободну і нєзавісіму з дєтями і строїти отношенія, осущєствлять її мєчти.
СТМ лише вказала на важливу деталь якої бракує. Мотоцикліста при аваріях не потрібно вирізати з купи металу, а для донорства це дуже важливо )
ПС: сама хочу навчитися. Навіть масикл є в наявності, чекаю своєї черги )
Востаннє редагувалось stm
в Сер 09 кві, 2025 08:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 кві, 2025 09:02
flyman написав: Banderlog написав: Бетон написав:
СТМ нацелилась на мою печень. печень забронирована
шо там проізошло?
Жінки не одобряють що замість поіска щастя і підходящої, Ви купили мотоцикль?)
Надо було підібрати якусь свободну і нєзавісіму з дєтями і строїти отношенія, осущєствлять її мєчти.
то єсть, єслі Ж с прічипом, то буде любіть М с мацациклєм больщє чим причіп?
це антинаучна не хвантастика
а при чім тут кого любять больше?
Тут сам прінцип, що щастя в тортіках, бабочках і міциклетах з коляскою і кулеметом.
Даж stm має мотоцикл,
напевно отжала от бившого, або отримала за поради від подруги.
Сам факт міциклета без мотоцикліста навіює тривогу...
шо там іще є? Куртка байкерська окровавлєна, 56 розміру з пулєвимі отвєрстіями?
Ще ця розмова, що з міциклістів органи удобно ізвлєкать на продажу.
Якось з мотоциклами не туди пішла тема....
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Додано: Сер 09 кві, 2025 09:27
Banderlog написав:
Якось з мотоциклами не туди пішла тема....
пропоную про EQ на фоні стіни фарбованої "волохатим валіком"
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flyman
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Додано: Сер 09 кві, 2025 09:28
Banderlog написав: Бетон написав:
СТМ нацелилась на мою печень. печень забронирована
шо там проізошло?
Жінки не одобряють що замість поіска щастя і підходящої, Ви купили мотоцикль?)
Надо було підібрати якусь свободну і нєзавісіму з дєтями і строїти отношенія, осущєствлять її мєчти.
Мотоцикл, play station, пивасик с друзьями.
Женский Red flag))
А,вообще, спасибо за заботу, СТМ. Из женского пола вы проявляете её на форуме больше, чем большинство в жизни)
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Бетон
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Додано: Сер 09 кві, 2025 09:29
rjkz, я вот вашу цаплю в первый раз увидел, сразу догадался, что вы её задушили))
Это ж очевидно
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Бетон
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Додано: Сер 09 кві, 2025 09:32
Бетон написав:rjkz, я вот вашу цаплю в первый раз увидел, сразу догадался, что вы её задушили))
Это ж очевидно
Тобто варіантів, що Микола асоціює себе з чаплею взагалі не було?
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Faceless
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Додано: Сер 09 кві, 2025 09:33
Faceless написав:
Бетон написав:rjkz, я вот вашу цаплю в первый раз увидел, сразу догадался, что вы её задушили))
Это ж очевидно
Тобто варіантів, що Микола асоціює себе з чаплею взагалі не було?
у меня тоже не было... мир жесток, я думал ава об этом
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Wirująświatła
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Додано: Сер 09 кві, 2025 09:40
Faceless написав:
Бетон написав:rjkz, я вот вашу цаплю в первый раз увидел, сразу догадался, что вы её задушили))
Это ж очевидно
Тобто варіантів, що Микола асоціює себе з чаплею взагалі не було?
Это Вы вспомнили анекдот?
Выпускник юрфака ищет работу в адвокатской конторе. Менеджер по
персоналу проводит психологическое тестирование:
- Посмотрите, перед вами картинка, на ней изображены три человека,
плывущих по морю, в котором много акул. Видите, у одного из них в руках
ничего нет: он не боится акул. У второго в руках огромный нож - он в
случае нападения заставит дорого заплатить за свою жизнь. Третий же взял
с собой подводную пушку, типа базуки. С кем вы себя ассоциируете?
- С третьим, конечно!
- К сожалению, вы нам не подходите: нам нужны сотрудники, ассоциирующие
себя с акулами.
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Сибарит
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Додано: Сер 09 кві, 2025 09:44
Сибарит написав:
К сожалению, вы нам не подходите: нам нужны сотрудники, ассоциирующие
себя с акулами.
вот бы в ЗСУ тоже такой тест был)
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Wirująświatła
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