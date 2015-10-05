Banderlog написав: а при чім тут кого любять больше? Тут сам прінцип, що щастя в тортіках, бабочках і міциклетах з коляскою і кулеметом. Даж stm має мотоцикл, напевно отжала от бившого, або отримала за поради від подруги. Сам факт міциклета без мотоцикліста навіює тривогу... шо там іще є? Куртка байкерська окровавлєна, 56 розміру з пулєвимі отвєрстіями? Ще ця розмова, що з міциклістів органи удобно ізвлєкать на продажу. Якось з мотоциклами не туди пішла тема....
Ні, СТМ всіх залишила неушкодженими. Відписують періодично. І мене збентежило що жінка може залишатися у голові голосом. У мене такий характер нестерпний, а якщо після мене ще мій голос в голові - то це ж піздець...))) ПС: масикл з салону, хтось поцупив мрію СТМ і її дивіденди, але півмасикла мої і договір що мрії мають втілюватися бо непульовий отвір може бути страшніше якщо це СТМ )
ох жах який.. трофейні мотоцикли, пульові отвори, безалкольна печінка що застрягла в карбюраторі.. насправді брутальні екстремали переходять на ШРТ, там можна пізнати всі грані Всесвіту ну що, психи-халамидники-монетаристи-антинорманісти та антитрампісти, потанцюємо ?
fox767676 написав:ох жах який.. трофейні мотоцикли, пульові отвори, безалкольна печінка що застрягла в карбюраторі.. насправді брутальні екстремали переходять на ШРТ, там можна пізнати всі грані Всесвіту ну що, психи-халамидники-монетаристи-антинорманісти та антитрампісти, потанцюємо ?
Успіх написав:А що то сьогодні гілка без майонезу - взагалі, загнулась?
Давайте про кетчуп
Чи що там ще залишилось, що людям цікаво :
мені про виховання самостійності було цікаво, казали психологи, що з дітьми треба гратись в комютерні ігри. щоб бути значімим взрослим. По моєму є якийсь парадокс в тім, хіба друг з пісочниці може бути одночасно значімим і взрослим? ) мож батькам гратись з дітьми в свої ігри? Допустим в строітєля чи бжоловода? https://iimg.su/i/rVyryi
Banderlog написав: а при чім тут кого любять больше? Тут сам прінцип, що щастя в тортіках, бабочках і міциклетах з коляскою і кулеметом. Даж stm має мотоцикл, напевно отжала от бившого, або отримала за поради від подруги. Сам факт міциклета без мотоцикліста навіює тривогу... шо там іще є? Куртка байкерська окровавлєна, 56 розміру з пулєвимі отвєрстіями? Ще ця розмова, що з міциклістів органи удобно ізвлєкать на продажу. Якось з мотоциклами не туди пішла тема....
Ні, СТМ всіх залишила неушкодженими. Відписують періодично. І мене збентежило що жінка може залишатися у голові голосом. У мене такий характер нестерпний, а якщо після мене ще мій голос в голові - то це ж піздець...))) ПС: масикл з салону, хтось поцупив мрію СТМ і її дивіденди, але півмасикла мої і договір що мрії мають втілюватися бо непульовий отвір може бути страшніше якщо це СТМ )
пройшли слєгка сопрікоснувшись рукавамі? Чи вони пройшли як тєні не коснувшись вашого огня? ушли неушкоджені? тіки техніка подбита осталась? Віриться з трудом. Невже не хотілося виступить в образі женщини вамп? Порозбивати серця іспортить жизнь? Щоб бивші спились і повісились?