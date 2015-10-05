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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 158159160161162>
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 09:48

  Banderlog написав: а при чім тут кого любять больше?
Тут сам прінцип, що щастя в тортіках, бабочках і міциклетах з коляскою і кулеметом. :lol:
Даж stm має мотоцикл,
напевно отжала от бившого, або отримала за поради від подруги.
Сам факт міциклета без мотоцикліста навіює тривогу...
шо там іще є? Куртка байкерська окровавлєна, 56 розміру з пулєвимі отвєрстіями?
Ще ця розмова, що з міциклістів органи удобно ізвлєкать на продажу.
Якось з мотоциклами не туди пішла тема....

Ні, СТМ всіх залишила неушкодженими. Відписують періодично. І мене збентежило що жінка може залишатися у голові голосом. У мене такий характер нестерпний, а якщо після мене ще мій голос в голові - то це ж піздець...)))
ПС: масикл з салону, хтось поцупив мрію СТМ і її дивіденди, але півмасикла мої і договір що мрії мають втілюватися бо непульовий отвір може бути страшніше якщо це СТМ )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 10:07

  Wirująświatła написав:вот бы в ЗСУ тоже такой тест был)

Вы сами ввели табу на эту тему в этой ветке.
Но мечта о сотнях тысяч суперменов оказалась сильнее 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 10:09

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:вот бы в ЗСУ тоже такой тест был)

Вы сами ввели табу на эту тему в этой ветке.
Но мечта о сотнях тысяч суперменов оказалась сильнее 😁

мы же не ЗСУ обсуждаем, а тесты). мечты кста тоже под табу не подпадают.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 10:20

Re: Психологія та інші цікавинки

ох жах який.. трофейні мотоцикли, пульові отвори, безалкольна печінка що застрягла в карбюраторі..
насправді брутальні екстремали переходять на ШРТ, там можна пізнати всі грані Всесвіту
ну що, психи-халамидники-монетаристи-антинорманісти та антитрампісти, потанцюємо ? :)

https://youtu.be/1gDKnWqhvBE
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 10:28

Re: Психологія та інші цікавинки

Бетон, спробуй на дейтінгах цитувати не Бендера а щось з цього )
Наче все доступно для розуміння, без подвійних тлумачень і референсів на доісторичний матеріалізм
https://youtu.be/HtDjMNlbOdI
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 10:37

  fox767676 написав:ох жах який.. трофейні мотоцикли, пульові отвори, безалкольна печінка що застрягла в карбюраторі..
насправді брутальні екстремали переходять на ШРТ, там можна пізнати всі грані Всесвіту
ну що, психи-халамидники-монетаристи-антинорманісти та антитрампісти, потанцюємо ? :)

https://youtu.be/1gDKnWqhvBE

В 20 лет я выносил колонки на улицу с мощнейшим усилком, врубал Slayer и 10 соток огорода перекапывал за день. Вся улица в ахере была
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 10:42

  Успіх написав:А що то сьогодні гілка без майонезу - взагалі, загнулась? :mrgreen:

Давайте про кетчуп :lol:

Чи що там ще залишилось, що людям цікаво
:
мені про виховання самостійності було цікаво, казали психологи, що з дітьми треба гратись в комютерні ігри.
щоб бути значімим взрослим.
По моєму є якийсь парадокс в тім, хіба друг з пісочниці може бути одночасно значімим і взрослим? ) мож батькам гратись з дітьми в свої ігри? Допустим в строітєля чи бжоловода? :lol:
https://iimg.su/i/rVyryi
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 10:45

Бетон
я с возрастом расширил диапазон музыкальных жанров
и попсу перестал стесняться и тяжеляк-тяжеляк начал чуть-чуть понимать
а кто круче ̶б̶р̶ю̶с̶л̶и̶ ̶и̶л̶и̶ ̶ш̶в̶а̶р̶ц̶ ролллинз или ансельмо ?


fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 10:50

fox767676 наваял на коленке быстрый гитарный кавер
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 10:53

  stm написав:
  Banderlog написав: а при чім тут кого любять больше?
Тут сам прінцип, що щастя в тортіках, бабочках і міциклетах з коляскою і кулеметом. :lol:
Даж stm має мотоцикл,
напевно отжала от бившого, або отримала за поради від подруги.
Сам факт міциклета без мотоцикліста навіює тривогу...
шо там іще є? Куртка байкерська окровавлєна, 56 розміру з пулєвимі отвєрстіями?
Ще ця розмова, що з міциклістів органи удобно ізвлєкать на продажу.
Якось з мотоциклами не туди пішла тема....

Ні, СТМ всіх залишила неушкодженими. Відписують періодично. І мене збентежило що жінка може залишатися у голові голосом. У мене такий характер нестерпний, а якщо після мене ще мій голос в голові - то це ж піздець...)))
ПС: масикл з салону, хтось поцупив мрію СТМ і її дивіденди, але півмасикла мої і договір що мрії мають втілюватися бо непульовий отвір може бути страшніше якщо це СТМ )

пройшли слєгка сопрікоснувшись рукавамі?
Чи вони пройшли як тєні не коснувшись вашого огня? :lol: ушли неушкоджені?
тіки техніка подбита осталась?
Віриться з трудом.
Невже не хотілося виступить в образі женщини вамп?
Порозбивати серця іспортить жизнь? Щоб бивші спились і повісились?
Banderlog
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