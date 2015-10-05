Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 09 кві, 2025 10:54
С возрастом от Pantera ->> Slipknot, драм соло Джои ставил на всю общагу всю ночь с сигаретой во рту чертил мосты, перешёл на melodic вроде Dark Tranquility.
Pantera - нахлынула ностальгией. Это так мило.
Лучшим вокалом считаю Михаэль Киске из Helloween с его A Tale That Wasn't Right
https://youtu.be/JHzU5EpbxEE?si=p6eI-V1M8FeYV03v
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Бетон
в Сер 09 кві, 2025 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 кві, 2025 10:54
Wirująświatła как-то малоаккордно , мелодия с развитием\кульминациями там был важный компонент тогда уже утяжелять до трэшкора
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fox767676
в Сер 09 кві, 2025 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 кві, 2025 10:56
Faceless написав: Бетон написав:rjkz, я вот вашу цаплю в первый раз увидел, сразу догадался, что вы её задушили)) Это ж очевидно
Тобто варіантів, що Микола асоціює себе з чаплею взагалі не було?
а стм і з жабою ... не любите ви жаб"ячі ніжки
flyman
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Додано: Сер 09 кві, 2025 11:01
fox767676 написав:
насправді брутальні екстремали переходять на ШРТ, там
1993, Донецьк наш
flyman
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Додано: Сер 09 кві, 2025 11:05
Бетон написав:
Лучшим вокалом считаю Михаэль Киске из Helloween с его A Tale That Wasn't Right
ой не, я люблю басовые дипазоны типа Билли Гиббонса или Армена Джигарханяна ну гроулинг тоже не очень
fox767676
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Додано: Сер 09 кві, 2025 11:06
fox767676 написав:
тогда уже утяжелять до трэшкора
4 варианта на выбор
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Wirująświatła
в Сер 09 кві, 2025 11:08, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Додано: Сер 09 кві, 2025 11:07
flyman
задовго до "Ляпіс" та "Лєнінград"
Є легенда що Пугачова їх покликала на Пісню-90 з піснею "наркомани на городі", зарубили під самий кінець
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fox767676
в Сер 09 кві, 2025 11:35, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
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Додано: Сер 09 кві, 2025 11:18
Ваші?
fox767676
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Додано: Сер 09 кві, 2025 11:21
Wirująświatła 3 ниче так 4 комичный
fox767676
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Додано: Сер 09 кві, 2025 11:21
flyman написав: Faceless написав: Бетон написав:rjkz, я вот вашу цаплю в первый раз увидел, сразу догадался, что вы её задушили)) Это ж очевидно
Тобто варіантів, що Микола асоціює себе з чаплею взагалі не було?
а стм і з жабою ... не любите ви жаб"ячі ніжки
Жабʼячі лапки дуже схожі на ніжну курятину. Не можу сказати що прям вау, куди більше грає роль соус, з яким подається, в цьому французи мастаки, що до лапок, що до равликів (доречі, є чудовий заклад з равликами у Львові)
Але стм аж ніяк в мене з земноводними не асоціюється
Faceless
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