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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 159160161162>
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 10:54

Re: Психологія та інші цікавинки

С возрастом от Pantera ->> Slipknot, драм соло Джои ставил на всю общагу всю ночь с сигаретой во рту чертил мосты, перешёл на melodic вроде Dark Tranquility.

Pantera - нахлынула ностальгией. Это так мило.

Лучшим вокалом считаю Михаэль Киске из Helloween с его A Tale That Wasn't Right

https://youtu.be/JHzU5EpbxEE?si=p6eI-V1M8FeYV03v
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 09 кві, 2025 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 10:54

Wirująświatła
как-то малоаккордно , мелодия с развитием\кульминациями там был важный компонент
тогда уже утяжелять до трэшкора
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 09 кві, 2025 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 10:56

  Faceless написав:
Бетон написав:rjkz, я вот вашу цаплю в первый раз увидел, сразу догадался, что вы её задушили))
Это ж очевидно
Тобто варіантів, що Микола асоціює себе з чаплею взагалі не було? :mrgreen:

а стм і з жабою ... не любите ви жаб"ячі ніжки
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 11:01

про ШРТ

  fox767676 написав:насправді брутальні екстремали переходять на ШРТ, там

1993, Донецьк наш
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 11:05

Re: Психологія та інші цікавинки

  Бетон написав:Лучшим вокалом считаю Михаэль Киске из Helloween с его A Tale That Wasn't Right

ой не, я люблю басовые дипазоны типа Билли Гиббонса или Армена Джигарханяна ну гроулинг тоже не очень
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 11:06

  fox767676 написав:тогда уже утяжелять до трэшкора

4 варианта на выбор
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 кві, 2025 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 11:07

flyman

задовго до "Ляпіс" та "Лєнінград"
Є легенда що Пугачова їх покликала на Пісню-90 з піснею "наркомани на городі", зарубили під самий кінець :)

Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 09 кві, 2025 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 11:18

  Banderlog написав:https://iimg.su/i/rVyryi


Ваші? :)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 11:21

Wirująświatła

3 ниче так
4 комичный
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 11:21

Психологія та інші цікавинки

flyman написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:rjkz, я вот вашу цаплю в первый раз увидел, сразу догадался, что вы её задушили))
Это ж очевидно
Тобто варіантів, що Микола асоціює себе з чаплею взагалі не було? :mrgreen:

а стм і з жабою ... не любите ви жаб"ячі ніжки
Жабʼячі лапки дуже схожі на ніжну курятину. Не можу сказати що прям вау, куди більше грає роль соус, з яким подається, в цьому французи мастаки, що до лапок, що до равликів (доречі, є чудовий заклад з равликами у Львові)
Але стм аж ніяк в мене з земноводними не асоціюється
Faceless
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