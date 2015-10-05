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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 161162163164165 ... 167>
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 12:52

  барабашов написав:Не пробовали делать дома шаурму без майонеза и из цыплят по 600-800гр?
мне говядина и утка норм. Больше рыбу люблю запеченную в фольге. из шаурмы я бы взял печёную картошку (не фри), морковку по корейски и лаваш. для быстрого перекуса этого достаточно, больше ничего не нужно. плавленный сыр можно добавить (немного)
  fox767676 написав:Суцільний жах сьогодні
Шокований інформацією з гілки, страшніше ніж воєнна та валютна:)

таки военная сегодня страшнее.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 12:59

Та нє, там все як завжди.
Раджу передивитися Хранителі 2009р., ось там дійсно страшне. Не тільки спецефекти, але мотивація еліт. Оцінили масовані ядерні удари як благо, як механізм розрядки. Мені щось подібне нещодавно наснилося. 5хвилин після пробудження був впевнений що Це сталося
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 13:20

  Wirująświatła написав:в соловетские времена курица считалась диетическим блюдом, кур.бульоном кормили больных и детей. Сейчас куринный бульон это жир плавающий в воде, без вкуса и запаха..

Да, представление о полезности тех или иных продуктов постоянно меняется. Иногда циклично. Вкус продуктов тоже меняется, но бульон всегда был жиром в воде.
Чтобы бульон имел яркий вкус и запах, его нужно варить из старого петуха.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 13:24

  stm написав:
  Banderlog написав: Невже не хотілося виступить в образі женщини вамп?
Порозбивати серця іспортить жизнь? Щоб бивші спились і повісились?

Найкраща і найвитончиніша помста - бути щасливою без бувшого )
Взагалі слабких щастя іншого бісить неймовірно, не помічали?)
не помічав.
помічав як нещасні хотять бути нещасними.
Взагалі, це якась пошесть розбитих сердець. Нещасні кохання, страсті... трагічні історії з ольгою герасимюк. https://youtu.be/esUYHTPbhyc?si=BZWsv7Hr2Zdfgmkw
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 13:35

  Сибарит написав:Да, представление о полезности тех или иных продуктов постоянно меняется. Иногда циклично. Вкус продуктов тоже меняется, но бульон всегда был жиром в воде.
Чтобы бульон имел яркий вкус и запах, его нужно варить из старого петуха.
значит в моем детстве трава была зеленее, тот бульон что я помню был почти прозрачный, чуть желтоватого цвета с насыщенным ароматом курицы. Почти праздник как и холодец. Сколько я не пытался повторить трюк с магазинной курицей, консоме и т.д. пока в юшку приправку типа такой https://rozetka.com.ua/ua/406169622/p406169622/ не добавишь, насыщенного аромата не будет. Зато жира - сколько угодно.

за петуха слышал, но хз где их брать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 13:47

  Wirująświatła написав: пока в юшку приправку типа такой

Это уже наркотическая зависимость от глутамата натрия. 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 14:12

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:в соловетские времена курица считалась диетическим блюдом, кур.бульоном кормили больных и детей. Сейчас куринный бульон это жир плавающий в воде, без вкуса и запаха..

Да, представление о полезности тех или иных продуктов постоянно меняется. Иногда циклично. Вкус продуктов тоже меняется, но бульон всегда был жиром в воде.
Чтобы бульон имел яркий вкус и запах, его нужно варить из старого петуха.
корисність, ладно це можно зрозуміти. Но міняються смаки)
Я намагався зрозуміти феномен "макдональдса" і в kfs заходив і шаурми різні купляв.
Ні я не проти через корисність чи взагалі як перекусу,
но як воно може приносити людям радість? Ладно кава в маку і мож морозиво, згоден конкурентні. Але загалом як на мене пузата хата кручє.)
А з шкідливого тяне мене на копчене. солоного сала в дитинстві майже не їв, в нас воно йшло на смалець, а сало то було копчена почеревина. Більш всього люблю копчену свину вирізку. В Україні здебільшого ковбасу роблять з фаршу і запікають а в нас кусочками і коптять.
Ще італійські розпробував сировялені або балик.Тут таких кормів не вистачає.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 14:15

Re: Психологія та інші цікавинки

Виталий, просто купите домашних кур свободного выгула с села или от известного в вашем ЖК фермера постройнее и будет вам тот бульон.
Меньше грудка и окорочка - сильнее вкус бульона.
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 14:18

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:в соловетские времена курица считалась диетическим блюдом, кур.бульоном кормили больных и детей. Сейчас куринный бульон это жир плавающий в воде, без вкуса и запаха..

Да, представление о полезности тех или иных продуктов постоянно меняется. Иногда циклично. Вкус продуктов тоже меняется, но бульон всегда был жиром в воде.
Чтобы бульон имел яркий вкус и запах, его нужно варить из старого петуха.

На выходе будет холодец.
Проще тогда сразу хаш или что там ещё турки с кавказцами с ног варят.
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 14:19

#невергівап

  Faceless написав:
Бетон написав:rjkz, я вот вашу цаплю в первый раз увидел, сразу догадался, что вы её задушили))
Это ж очевидно
Тобто варіантів, що Микола асоціює себе з чаплею взагалі не було? :mrgreen:

асоціація із віденським в"язнем #невергівап аірмаксом
flyman
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