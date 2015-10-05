барабашов написав:Не пробовали делать дома шаурму без майонеза и из цыплят по 600-800гр?
мне говядина и утка норм. Больше рыбу люблю запеченную в фольге. из шаурмы я бы взял печёную картошку (не фри), морковку по корейски и лаваш. для быстрого перекуса этого достаточно, больше ничего не нужно. плавленный сыр можно добавить (немного)
fox767676 написав:Суцільний жах сьогодні Шокований інформацією з гілки, страшніше ніж воєнна та валютна:)
Та нє, там все як завжди. Раджу передивитися Хранителі 2009р., ось там дійсно страшне. Не тільки спецефекти, але мотивація еліт. Оцінили масовані ядерні удари як благо, як механізм розрядки. Мені щось подібне нещодавно наснилося. 5хвилин після пробудження був впевнений що Це сталося
Wirująświatła написав:в соловетские времена курица считалась диетическим блюдом, кур.бульоном кормили больных и детей. Сейчас куринный бульон это жир плавающий в воде, без вкуса и запаха..
Да, представление о полезности тех или иных продуктов постоянно меняется. Иногда циклично. Вкус продуктов тоже меняется, но бульон всегда был жиром в воде. Чтобы бульон имел яркий вкус и запах, его нужно варить из старого петуха.
Сибарит написав:Да, представление о полезности тех или иных продуктов постоянно меняется. Иногда циклично. Вкус продуктов тоже меняется, но бульон всегда был жиром в воде. Чтобы бульон имел яркий вкус и запах, его нужно варить из старого петуха.
значит в моем детстве трава была зеленее, тот бульон что я помню был почти прозрачный, чуть желтоватого цвета с насыщенным ароматом курицы. Почти праздник как и холодец. Сколько я не пытался повторить трюк с магазинной курицей, консоме и т.д. пока в юшку приправку типа такой https://rozetka.com.ua/ua/406169622/p406169622/ не добавишь, насыщенного аромата не будет. Зато жира - сколько угодно.
Wirująświatła написав:в соловетские времена курица считалась диетическим блюдом, кур.бульоном кормили больных и детей. Сейчас куринный бульон это жир плавающий в воде, без вкуса и запаха..
Да, представление о полезности тех или иных продуктов постоянно меняется. Иногда циклично. Вкус продуктов тоже меняется, но бульон всегда был жиром в воде. Чтобы бульон имел яркий вкус и запах, его нужно варить из старого петуха.
корисність, ладно це можно зрозуміти. Но міняються смаки) Я намагався зрозуміти феномен "макдональдса" і в kfs заходив і шаурми різні купляв. Ні я не проти через корисність чи взагалі як перекусу, но як воно може приносити людям радість? Ладно кава в маку і мож морозиво, згоден конкурентні. Але загалом як на мене пузата хата кручє.) А з шкідливого тяне мене на копчене. солоного сала в дитинстві майже не їв, в нас воно йшло на смалець, а сало то було копчена почеревина. Більш всього люблю копчену свину вирізку. В Україні здебільшого ковбасу роблять з фаршу і запікають а в нас кусочками і коптять. Ще італійські розпробував сировялені або балик.Тут таких кормів не вистачає.
Wirująświatła написав:в соловетские времена курица считалась диетическим блюдом, кур.бульоном кормили больных и детей. Сейчас куринный бульон это жир плавающий в воде, без вкуса и запаха..
Да, представление о полезности тех или иных продуктов постоянно меняется. Иногда циклично. Вкус продуктов тоже меняется, но бульон всегда был жиром в воде. Чтобы бульон имел яркий вкус и запах, его нужно варить из старого петуха.
На выходе будет холодец. Проще тогда сразу хаш или что там ещё турки с кавказцами с ног варят.