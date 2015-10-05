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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 09 кві, 2025 14:21
Бетон написав: Wirująświatła написав: Faceless написав:
в цьому французи мастаки,
Продавец шаурмы, меняя пеленки своему ребенку, по привычке добавил в них салат и майонез.
По слухам от ментов, чёрные любят добавлять в соус сперму. Это у них что-то вроде фетиша.
Никогда не берите шаурму в ларьках
Цій міській байці сто років вже
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Додано: Сер 09 кві, 2025 14:22
Бетон написав: Wirująświatła написав: Бетон написав:
Никогда не берите шаурму в ларьках
шаурму куда к жирной курице ещё добавляется жирный майонез? вкусно наверное.
Майонез - зло
Мне зашла греческая пита в greek house.
Там йогурт чесночный какой-то
Ви про гірос?
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Додано: Сер 09 кві, 2025 14:31
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Wirująświatła
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Додано: Сер 09 кві, 2025 14:33
Banderlog написав:
Ні я не проти через корисність чи взагалі як перекусу,
но як воно може приносити людям радість?
Феномен в том, что мы начинаем это пробовать, когда сильно проголодались. В таком состоянии все покажется вкусным. А потом оно уже вкусным кажется по привычке.
Впрочем, я не знаю, зачем Вы приравняли шаурму к американским сетям. Этот продукт традиционно ест полмира, и некоторые умеют достаточно вкусно ее готовить.
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Сибарит
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Додано: Сер 09 кві, 2025 14:41
Типа во времена соловков - первого этапа сталинского террора ?
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fox767676
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Додано: Сер 09 кві, 2025 14:44
барабашов написав:
Виталий, просто купите домашних кур свободного выгула с села или от известного в вашем ЖК фермера постройнее и будет вам тот бульон.
Меньше грудка и окорочка - сильнее вкус бульона.
у нас на базаре мясо продают в холодильниках обычную расчлененку "по запчастям" от нашей рябы (или кто там ей ещё занимается в регионе). те бабули шо из села торгуют овощами/фруктами/консервацией, салом. Да и не брал бы я курицу с рук, хз чем оно болело и как умерло. В сильпо приличная утка в вакуумной упаковке +/- 300 грн. Хватает на 3 дня если прикладываться без фанатизма. После тушения от нее жир - вкуснейший соус, ложка которого дарит гастрономических ощущений больше, чем ведро майонеза. Одно из тех блюд к которым даже соль не обязательна. В холодильнике превращается в желе. Другие специи вообще не нужны, там своих ароматов хватает. Тушеная говядина туда же.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 09 кві, 2025 14:52, всього редагувалось 3 разів.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 09 кві, 2025 14:45
Wirująświatła написав:
Держспоживслужба опублікувала роз’яснення про нові норми харчування, які стали чинними з 1 січня 2022 року. Оновлене меню має 160 страв. Що не можна готувати для школярів – читайте у статті.
.................
Не дозволяється плавлений сир.
............
У шкільних буфетах заборонено продавати:
............
гриби.
блин это же мое меню спёрли, за исключением свинины и курятины. Я их заменил грибами и плавленным сыром
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Додано: Сер 09 кві, 2025 14:48
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
в соловетские времена курица считалась диетическим блюдом, кур.бульоном кормили больных и детей. Сейчас куринный бульон это жир плавающий в воде, без вкуса и запаха..
Да, представление о полезности тех или иных продуктов постоянно меняется. Иногда циклично. Вкус продуктов тоже меняется, но бульон всегда был жиром в воде.
Чтобы бульон имел яркий вкус и запах, его нужно варить из старого петуха.
Так то уже для холодца.
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Додано: Сер 09 кві, 2025 15:00
Обжоры
Пищу надо духовную
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