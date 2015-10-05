Додано: Сер 09 кві, 2025 14:44

барабашов написав: Виталий, просто купите домашних кур свободного выгула с села или от известного в вашем ЖК фермера постройнее и будет вам тот бульон.

Меньше грудка и окорочка - сильнее вкус бульона. Виталий, просто купите домашних кур свободного выгула с села или от известного в вашем ЖК фермера постройнее и будет вам тот бульон.Меньше грудка и окорочка - сильнее вкус бульона.

у нас на базаре мясо продают в холодильниках обычную расчлененку "по запчастям" от нашей рябы (или кто там ей ещё занимается в регионе). те бабули шо из села торгуют овощами/фруктами/консервацией, салом. Да и не брал бы я курицу с рук, хз чем оно болело и как умерло. В сильпо приличная утка в вакуумной упаковке +/- 300 грн. Хватает на 3 дня если прикладываться без фанатизма. После тушения от нее жир - вкуснейший соус, ложка которого дарит гастрономических ощущений больше, чем ведро майонеза. Одно из тех блюд к которым даже соль не обязательна. В холодильнике превращается в желе. Другие специи вообще не нужны, там своих ароматов хватает. Тушеная говядина туда же.