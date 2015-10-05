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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 163164165166167>
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:01

  fox767676 написав:Обжоры
Пищу надо духовную

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:03

  Сибарит написав:Впрочем, я не знаю, зачем Вы приравняли шаурму к американским сетям. Этот продукт традиционно ест полмира, и некоторые умеют достаточно вкусно ее готовить.
без задніх мислей якось однаково воно мені.
В одесі правда, була якась необична, здається хотаб відкрив. :lol:
Та розумію що півсвіту.
Но, щоб спецом туди пертись і тішитись як дитина... для мене то якась магія. З необичного тут незрозумілими намьоками про гагаузів, напомнили їх не то томатний холодець без юшки не то зельць- каварму.
Каварму буду, і вина трохи шаурму ні. :lol: хіба голодний.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:03

  ЛАД написав:Так то уже для холодца.

Может для ухи?

Не воспринимаю холодец из курицы. Холодец должен быть из говяжьей голени и свиных копыт (вместе). И без желатина!
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:04

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Так то уже для холодца.

Может для ухи?

Не воспринимаю холодец из курицы. Холодец должен быть из говяжьей голени и свиных копыт (вместе). И без желатина!

я такого даже не пробовал :( копыта едят? впрочем свинья всеядная значит и у свиньи Бог велел есть всё, включая уши и пятачок. Каждому по делам его..
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:08

  Banderlog написав:Каварму буду, і вина трохи шаурму ні. :lol: хіба голодний.

Понятно, что когда голодный. Если я сыт, Я ничего есть не буду.
Можете обозвать меня животным 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:08

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Так то уже для холодца.

Может для ухи?

Не воспринимаю холодец из курицы. Холодец должен быть из говяжьей голени и свиных копыт (вместе). И без желатина!
Без желатина - да.
Но из петуха тоже получается прекрасный холодец.
Кстати, относительно недавно обнаружил, что из индюшиных крыльев тоже хорошо получается.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:09

  fox767676 написав:Обжоры
Пищу надо духовную

Кажуть що "дажє недуховна філіпінка не поведеться на $90 з в місяць ($3 в день) на пісчу навіть якщо ти Девід Духовний"
https://fi202x.blogspot.com/2025/04/140-2025.html

а стм зі сліф флер $10куїв в місяць
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 кві, 2025 15:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:11

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Так то уже для холодца.

Может для ухи?

Не воспринимаю холодец из курицы. Холодец должен быть из говяжьей голени и свиных копыт (вместе). И без желатина!

я такого даже не пробовал :( копыта едят? впрочем свинья всеядная значит и у свиньи Бог велел есть всё, включая уши и пятачок. Каждому по делам его..

Свиные ножки после варки выбрасывают. Они нужны, чтобы холодец застыл. В детстве любил их обсасывать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 09 кві, 2025 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:12

  Wirująświatła написав: копыта едят?

Есть там нечего. А навар дают хороший.
И да, это варится часов 8-12.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:13

  Сибарит написав:Впрочем, я не знаю, зачем Вы приравняли шаурму к американским сетям. Этот продукт традиционно ест полмира, и некоторые умеют достаточно вкусно ее готовить.
без задніх мислей якось однаково воно мені.
В одесі правда, була якась необична, здається хотаб відкрив. :lol:
Та розумію що півсвіту.
Но, щоб спецом туди пертись і тішитись як дитина... для мене то якась магія. З необичного тут незрозумілими намьоками про гагаузів, напомнили їх не то томатний холодець без юшки не то зельць- каварму.
Каварму буду, і вина трохи, шаурму ні. :lol: хіба голодний буду.
Востаннє редагувалось Banderlog в Сер 09 кві, 2025 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
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