Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 09 кві, 2025 15:01
fox767676 написав:
Обжоры
Пищу надо духовную
Wirująświatła
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Додано: Сер 09 кві, 2025 15:03
Сибарит написав:
Впрочем, я не знаю, зачем Вы приравняли шаурму к американским сетям. Этот продукт традиционно ест полмира, и некоторые умеют достаточно вкусно ее готовить.
без задніх мислей якось однаково воно мені.
В одесі правда, була якась необична, здається хотаб відкрив.
Та розумію що півсвіту.
Но, щоб спецом туди пертись і тішитись як дитина... для мене то якась магія. З необичного тут незрозумілими намьоками про гагаузів, напомнили їх не то томатний холодець без юшки не то зельць- каварму.
Каварму буду, і вина трохи шаурму ні.
хіба голодний.
Banderlog
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Додано: Сер 09 кві, 2025 15:03
ЛАД написав:
Так то уже для холодца.
Может для ухи?
Не воспринимаю холодец из курицы. Холодец должен быть из говяжьей голени и свиных копыт (вместе). И без желатина!
Сибарит
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Додано: Сер 09 кві, 2025 15:04
Сибарит написав: ЛАД написав:
Так то уже для холодца.
Может для ухи?
Не воспринимаю холодец из курицы. Холодец должен быть из говяжьей голени и свиных копыт (вместе). И без желатина!
я такого даже не пробовал
копыта едят? впрочем свинья всеядная значит и у свиньи Бог велел есть всё, включая уши и пятачок. Каждому по делам его..
Wirująświatła
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Додано: Сер 09 кві, 2025 15:08
Banderlog написав:
Каварму буду, і вина трохи шаурму ні.
хіба голодний.
Понятно, что когда голодный. Если я сыт, Я ничего есть не буду.
Можете обозвать меня животным 😁
Сибарит
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Додано: Сер 09 кві, 2025 15:08
Сибарит написав: ЛАД написав:
Так то уже для холодца.
Может для ухи?
Не воспринимаю холодец из курицы. Холодец должен быть из говяжьей голени и свиных копыт (вместе). И без желатина!
Без желатина - да.
Но из петуха тоже получается прекрасный холодец.
Кстати, относительно недавно обнаружил, что из индюшиных крыльев тоже хорошо получается.
ЛАД
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Додано: Сер 09 кві, 2025 15:09
fox767676 написав:
Обжоры
Пищу надо духовную
Кажуть що "дажє недуховна філіпінка не поведеться на $90 з в місяць ($3 в день) на пісчу навіть якщо ти Девід Духовний"
https://fi202x.blogspot.com/2025/04/140-2025.html
а стм зі сліф флер $10куїв в місяць
Востаннє редагувалось
flyman
в Сер 09 кві, 2025 15:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 09 кві, 2025 15:11
Wirująświatła написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
Так то уже для холодца.
Может для ухи?
Не воспринимаю холодец из курицы. Холодец должен быть из говяжьей голени и свиных копыт (вместе). И без желатина!
я такого даже не пробовал
копыта едят? впрочем свинья всеядная значит и у свиньи Бог велел есть всё, включая уши и пятачок. Каждому по делам его..
Свиные ножки после варки выбрасывают. Они нужны, чтобы холодец застыл. В детстве любил их обсасывать.
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ЛАД
в Сер 09 кві, 2025 15:12, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Додано: Сер 09 кві, 2025 15:12
Wirująświatła написав:
копыта едят?
Есть там нечего. А навар дают хороший.
И да, это варится часов 8-12.
Сибарит
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Додано: Сер 09 кві, 2025 15:13
Сибарит написав:
Впрочем, я не знаю, зачем Вы приравняли шаурму к американским сетям. Этот продукт традиционно ест полмира, и некоторые умеют достаточно вкусно ее готовить.
без задніх мислей якось однаково воно мені.
В одесі правда, була якась необична, здається хотаб відкрив.
Та розумію що півсвіту.
Но, щоб спецом туди пертись і тішитись як дитина... для мене то якась магія. З необичного тут незрозумілими намьоками про гагаузів, напомнили їх не то томатний холодець без юшки не то зельць- каварму.
Каварму буду, і вина трохи, шаурму ні.
хіба голодний буду.
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Banderlog
в Сер 09 кві, 2025 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
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