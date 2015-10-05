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Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 164165166167>
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:13

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав: копыта едят?

Есть там нечего. А навар дают хороший.
И да, это варится часов 8-12.

То вже занадто.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:16

  ЛАД написав:Свиные ножки после варки выбрасывают. Они нужны, чтобы холодец застыл. В детстве любил их обсасывать.

Задумка така холодця, щоб їх зїсти))) їх по іншому не зїси.)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:17

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав: копыта едят?

Есть там нечего. А навар дают хороший.
И да, это варится часов 8-12.

То вже занадто.

иная говядина 3-5 часов варится. особенно на кости
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:20

  flyman написав:
  fox767676 написав:Обжоры
Пищу надо духовную

Кажуть що "дажє недуховна філіпінка не поведеться на $90 з в місяць ($3 в день) на пісчу навіть якщо ти Девід Духовний"
https://fi202x.blogspot.com/2025/04/140-2025.html

а стм зі сліф флер $10куїв в місяць


Так філіпінки геть бездуховні, по крайній мірі те що бачив
А з тими дівчатами можно сойтісь посрєдінє :)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:23

  fox767676 написав:А з тими дівчатами можно сойтісь посрєдінє

фильмы про старшекласниц из кореи и японии, не филиппинки но тоже неплохо
для вечернего просмотра. Лучше ночкина.

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 кві, 2025 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:32

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав: копыта едят?

Есть там нечего. А навар дают хороший.
И да, это варится часов 8-12.

Або 1,5-2 години у мультиварці під тиском. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:33

  Wirująświatła написав:После тушения от нее жир - вкуснейший соус, ложка которого дарит гастрономических ощущений больше, чем ведро майонеза.

Если столь ярый противник жиров не только позволяет себе утку, но и выплавленный жир съедает, Я с чистой совестью продолжу жрать майонез 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:40

  _Mykola_ написав:
  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав: копыта едят?

Есть там нечего. А навар дают хороший.
И да, это варится часов 8-12.

Або 1,5-2 години у мультиварці під тиском. :roll:

кстати хочу похвалить такой гаджет как медленноварка. Еда в ней варится долго (я ставлю на ночь) не выкипает, не подгорает и запах/вкус не убивается высокими температурами. Особенно актуально для говядины. доп.плюс из за невысоких температур антипригарное покрытие не облазит. крышка стеклянная. всё легко моется.

у меня примерно такая по виду
https://hozdom.com/ru/medlennovarka_s_k ... _6.5l.html

то что вкус блюд будет отличаться в лучшую сторону - 100%. например в борще свекла и картошка не развариваются. Сохраняя небольшую упругость.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 кві, 2025 15:53, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:45

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:После тушения от нее жир - вкуснейший соус, ложка которого дарит гастрономических ощущений больше, чем ведро майонеза.

Если столь ярый противник жиров не только позволяет себе утку, но и выплавленный жир съедает, Я с чистой совестью продолжу жрать майонез 😁

я противник "глупых" жиров. От жиров никуда не денешься, например твёрдый сыр по жирности как майонез. Но к твердому сыру (или к красной рыбе) помидор, ржаной хлеб, листик салата, оливка/маслина и уже готовое блюдо. Утку вообще можно без ничего есть. А майонез при высокой жирности блюдом не является, помидора, хлеб и листик салата из майонеза обеда не сделают, нужны еще жиры - яйца, мясо, тот же сыр или картошка/макароны. Исключение салат оливье, который вкусный благодаря майонезу (и то там яйцо и колбаса докторская есть, ещё жиры). Жиру много, толку мало если коротко про майонез.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:54

  Wirująświatła написав:Но к твердому сыру (или к красной рыбе) помидор, ржаной хлеб, листик салата, оливка/маслина и уже готовое блюдо.
.......
Исключение салат оливье, который вкусный благодаря майонезу (и то там яйцо и колбаса докторская есть).

Готовое блюдо, в котором полностью теряется вкус сыра. Хороший сыр лучше отдельно. Можно с вином.
...........
Это салат "столичный".
Оливье с рябчиками.
Сибарит
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