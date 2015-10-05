Есть там нечего. А навар дают хороший. И да, это варится часов 8-12.
Або 1,5-2 години у мультиварці під тиском.
кстати хочу похвалить такой гаджет как медленноварка. Еда в ней варится долго (я ставлю на ночь) не выкипает, не подгорает и запах/вкус не убивается высокими температурами. Особенно актуально для говядины. доп.плюс из за невысоких температур антипригарное покрытие не облазит. крышка стеклянная. всё легко моется.
Wirująświatła написав:После тушения от нее жир - вкуснейший соус, ложка которого дарит гастрономических ощущений больше, чем ведро майонеза.
Если столь ярый противник жиров не только позволяет себе утку, но и выплавленный жир съедает, Я с чистой совестью продолжу жрать майонез 😁
я противник "глупых" жиров. От жиров никуда не денешься, например твёрдый сыр по жирности как майонез. Но к твердому сыру (или к красной рыбе) помидор, ржаной хлеб, листик салата, оливка/маслина и уже готовое блюдо. Утку вообще можно без ничего есть. А майонез при высокой жирности блюдом не является, помидора, хлеб и листик салата из майонеза обеда не сделают, нужны еще жиры - яйца, мясо, тот же сыр или картошка/макароны. Исключение салат оливье, который вкусный благодаря майонезу (и то там яйцо и колбаса докторская есть, ещё жиры). Жиру много, толку мало если коротко про майонез.
Wirująświatła написав:Но к твердому сыру (или к красной рыбе) помидор, ржаной хлеб, листик салата, оливка/маслина и уже готовое блюдо. ....... Исключение салат оливье, который вкусный благодаря майонезу (и то там яйцо и колбаса докторская есть).
Готовое блюдо, в котором полностью теряется вкус сыра. Хороший сыр лучше отдельно. Можно с вином. ........... Это салат "столичный". Оливье с рябчиками.