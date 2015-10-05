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Додано: Сер 09 кві, 2025 16:05
Додано: Сер 09 кві, 2025 16:08
Re: Психологія та інші цікавинки
Точніше там кілька сортів плиці, не тільки рябчики, всякі корнішони і вершковий соус, а не майонез.
Боятися більше варто не жирв, а вуглеводів. От від них дійсно нікуди не дінесся, але якраз вони й набільш підступні.
Додано: Сер 09 кві, 2025 16:09
отрывок из комедии напоминающий мне нашу ветку
ссылку на саму комедию выложу вечером, если кому то нужно
Додано: Сер 09 кві, 2025 16:09
Re: Психологія та інші цікавинки
Ого як страшно З метанолу оцет не отримати. Оцет виробляють "годуя" уксуснокислих бактерій етанолом. Мій батя при срср ще їздив з маленького заводу продтоварів кудись до вас за буковою тирсою, бо бактерії в ній добре почуваються. Можливо зараз якось сінтезують оцтову кислоту хімічним сінтезом, але навряд це дешевше. Звичайний столовий оцет це як би оцет з горілки ), тупо заради кислоти. а інші то вже крафтови "з залишком первинної сировини" - з вина, солодової або яблочної бражки. Солодовий навіть з пива роблять люди самі. З хімічної точку зору все однаково - перетоврення етілового спирту на уксусну кислоту, а всі інші залишки то вже додають смак. Суперфуд на сьогодні, ферментований продукт На горильці з тирси можливо весь срср виріс. От совєти були найбільшими в світі імпортерами зерна. Навряд його купували задля спирту "пшенична сльоза". Деревина (целюлоза) це полісахорд, тойже крхмаль за формулою, якій дріжджі з'їсти не можуть. Тому її перетворювали методом гідролізу на глюкозу. А для дріжджів потім що глюкоза з винограду, що з тирси пофіг і далі все нічим не відрізнялось від отримання спирту з харчової сировини. Бродіння та перегонка. Хоча по гостам гідролізний спирт не йшов на харчові потреби. Але метанол там ні до чого. Читав, що вся гідролізна отрасль що у нас що на расії закрилася після того як гідролізний спирт почали обкладати акцизом. Технологічно він складніший та дорожчий ніж з зерна. А в срср просто не вистачало харчової сировини. Взагалі науці не відомі випадки отруєння метанолом зі спиртних напоїв, які отримани бродінням та дистиляцією. Його не можливо отримати там у такій кількості. При рактифікації, на спиртзаводах можно, як побічний продукт. Труяться коли хтось плутає чистий метіловий та єтіловий спирт і щось з нього роблять або кудись додають. На запах однакові. Про олії та п'яниї хліб незнаю. Колись читав про рожкі на зерні (бомбові лікі від мігрні на їх основі, наступний день ти в нірвані, тому і цікавився) Так наче зараз це контролюється.
Додано: Сер 09 кві, 2025 16:12
Re: Психологія та інші цікавинки
Отлично. Теперь захотелось настоящего холодца. Спасибо)
И что терь делать?
Искать бабу, умеющую его готовить? Такой план?
Додано: Сер 09 кві, 2025 16:18
Додано: Сер 09 кві, 2025 16:22
Из птицы там только рябчики.
Замена корнишонов большими огурцами выглядит наименее радикальной, как и замена перепелиных яиц куриными.
Значительно более радикально выглядит замена раков морковкой и каперсов горошком.
Соус назывался "провансаль" и, кажется был достаточно близок к иайонезу.
Исчезновением из рецепта икры, пожалуй, позволим себе пренебречь. Насколько я понимаю, она была украшением.
Впрочем, все рецепты восстановлены по описаниям едоков. Сам Оливье рецепт держал в секрете.
Додано: Сер 09 кві, 2025 16:27
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