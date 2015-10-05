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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 164165166167
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 16:05

  Faceless написав:
Бетон написав:
  Бетон написав:Никогда не берите шаурму в ларьках
шаурму куда к жирной курице ещё добавляется жирный майонез? вкусно наверное.
Майонез - зло
Мне зашла греческая пита в greek house.
Там йогурт чесночный какой-то
Ви про гірос?

Точно
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 16:08

Re: Психологія та інші цікавинки

  Сибарит написав:Это салат "столичный".
Оливье с рябчиками.

Точніше там кілька сортів плиці, не тільки рябчики, всякі корнішони і вершковий соус, а не майонез.
  Wirująświatła написав:я противник "глупых" жиров. От жиров никуда не денешься,

Боятися більше варто не жирв, а вуглеводів. От від них дійсно нікуди не дінесся, але якраз вони й набільш підступні.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 16:09

отрывок из комедии напоминающий мне нашу ветку

ссылку на саму комедию выложу вечером, если кому то нужно
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 16:09

Re: Психологія та інші цікавинки

  Banderlog написав:там ж не тільки ph.
Боюсь в мене не достатньо освіти щоб вразумітєльно на таку тему. Тому я на хлопський розум, а як щось не так то поправте.
Технологією виготовлення уксусу я якось не цікавився алкоголізм мені таки ближче. Чули була колись горілка з опилок? Або про "кальвадос"? Яблучний самогон може містити небезпечну кількість метилового спирту. Європа бореться з вином з ізабельних сортів винограду , ніби через високу кислотність та високий вміст метилового спирту но в яблучному сидрі його домішки раз в 70 вищі
Тепер візьмем хліб, зерно буває заражене плісневими грибками і при випічці з нього виходить "пяний" хліб...
Технологія соняшникової олії, зараз використовується при виробництві рафінованої олії "бензин" для збільшення виходу олії з макуху. Його потом випарюють і олій повністю очищають, но на скільки і як... то вже діло держ контролю. Нерафінована ніби натуральніше, но як її мішають з рафінованою хз.
Столовий оцет мені здається з метанолу виготовляють) плодові оцети ... тут мені темний ліс, що там може бути)
Но взагалі продукти з застосуванням харчової хімії часто безпечніші ніж "натуральні" бо менше "портяться".
Короч всяка справа вимагає професіонала і бажано з "моральними" принципами.
Ого як страшно :) З метанолу оцет не отримати. Оцет виробляють "годуя" уксуснокислих бактерій етанолом. Мій батя при срср ще їздив з маленького заводу продтоварів кудись до вас за буковою тирсою, бо бактерії в ній добре почуваються. Можливо зараз якось сінтезують оцтову кислоту хімічним сінтезом, але навряд це дешевше. Звичайний столовий оцет це як би оцет з горілки ), тупо заради кислоти. а інші то вже крафтови 8) "з залишком первинної сировини" - з вина, солодової або яблочної бражки. Солодовий навіть з пива роблять люди самі. З хімічної точку зору все однаково - перетоврення етілового спирту на уксусну кислоту, а всі інші залишки то вже додають смак. Суперфуд на сьогодні, ферментований продукт :D На горильці з тирси можливо весь срср виріс. От совєти були найбільшими в світі імпортерами зерна. Навряд його купували задля спирту "пшенична сльоза". Деревина (целюлоза) це полісахорд, тойже крхмаль за формулою, якій дріжджі з'їсти не можуть. Тому її перетворювали методом гідролізу на глюкозу. А для дріжджів потім що глюкоза з винограду, що з тирси пофіг і далі все нічим не відрізнялось від отримання спирту з харчової сировини. Бродіння та перегонка. Хоча по гостам гідролізний спирт не йшов на харчові потреби. Але метанол там ні до чого. Читав, що вся гідролізна отрасль що у нас що на расії закрилася після того як гідролізний спирт почали обкладати акцизом. Технологічно він складніший та дорожчий ніж з зерна. А в срср просто не вистачало харчової сировини. Взагалі науці не відомі випадки отруєння метанолом зі спиртних напоїв, які отримани бродінням та дистиляцією. Його не можливо отримати там у такій кількості. При рактифікації, на спиртзаводах можно, як побічний продукт. Труяться коли хтось плутає чистий метіловий та єтіловий спирт і щось з нього роблять або кудись додають. На запах однакові. Про олії та п'яниї хліб незнаю. Колись читав про рожкі на зерні (бомбові лікі від мігрні на їх основі, наступний день ти в нірвані, тому і цікавився) Так наче зараз це контролюється.
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 16:12

Re: Психологія та інші цікавинки

Отлично. Теперь захотелось настоящего холодца. Спасибо)
И что терь делать?
Искать бабу, умеющую его готовить? Такой план?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 16:18

  Бетон написав:Теперь захотелось настоящего холодца. Спасибо)
И что терь делать?
Искать бабу, умеющую его готовить?
ищите 60+ из бывших поварих. Всегда накормлены, подарков дорогих не нужно, вместо цветов - открытка. На день рождения помада, на рождество пудра.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 16:22

  Faceless написав:Точніше там кілька сортів плиці, не тільки рябчики, всякі корнішони і вершковий соус, а не майонез.

Из птицы там только рябчики.
Замена корнишонов большими огурцами выглядит наименее радикальной, как и замена перепелиных яиц куриными.
Значительно более радикально выглядит замена раков морковкой и каперсов горошком.
Соус назывался "провансаль" и, кажется был достаточно близок к иайонезу.
Исчезновением из рецепта икры, пожалуй, позволим себе пренебречь. Насколько я понимаю, она была украшением.

Впрочем, все рецепты восстановлены по описаниям едоков. Сам Оливье рецепт держал в секрете.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 16:27

  Wirująświatła написав:ищите 60+ из бывших поварих.

Из поварих не надо. Они привыкли ускорять рецептуру.
Как пить дать, недоварит и добавит желатин 😁
Сибарит
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  #<1 ... 164165166167
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