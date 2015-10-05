Додано: Сер 09 кві, 2025 16:09

Banderlog написав: там ж не тільки ph.

Боюсь в мене не достатньо освіти щоб вразумітєльно на таку тему. Тому я на хлопський розум, а як щось не так то поправте.

Технологією виготовлення уксусу я якось не цікавився алкоголізм мені таки ближче. Чули була колись горілка з опилок? Або про "кальвадос"? Яблучний самогон може містити небезпечну кількість метилового спирту. Європа бореться з вином з ізабельних сортів винограду , ніби через високу кислотність та високий вміст метилового спирту но в яблучному сидрі його домішки раз в 70 вищі

Тепер візьмем хліб, зерно буває заражене плісневими грибками і при випічці з нього виходить "пяний" хліб...

Технологія соняшникової олії, зараз використовується при виробництві рафінованої олії "бензин" для збільшення виходу олії з макуху. Його потом випарюють і олій повністю очищають, но на скільки і як... то вже діло держ контролю. Нерафінована ніби натуральніше, но як її мішають з рафінованою хз.

Столовий оцет мені здається з метанолу виготовляють) плодові оцети ... тут мені темний ліс, що там може бути)

Но взагалі продукти з застосуванням харчової хімії часто безпечніші ніж "натуральні" бо менше "портяться".

Короч всяка справа вимагає професіонала і бажано з "моральними" принципами. там ж не тільки ph.Боюсь в мене не достатньо освіти щоб вразумітєльно на таку тему. Тому я на хлопський розум, а як щось не так то поправте.Технологією виготовлення уксусу я якось не цікавився алкоголізм мені таки ближче. Чули була колись горілка з опилок? Або про "кальвадос"? Яблучний самогон може містити небезпечну кількість метилового спирту. Європа бореться з вином з ізабельних сортів винограду , ніби через високу кислотність та високий вміст метилового спирту но в яблучному сидрі його домішки раз в 70 вищіТепер візьмем хліб, зерно буває заражене плісневими грибками і при випічці з нього виходить "пяний" хліб...Технологія соняшникової олії, зараз використовується при виробництві рафінованої олії "бензин" для збільшення виходу олії з макуху. Його потом випарюють і олій повністю очищають, но на скільки і як... то вже діло держ контролю. Нерафінована ніби натуральніше, но як її мішають з рафінованою хз.Столовий оцет мені здається з метанолу виготовляють) плодові оцети ... тут мені темний ліс, що там може бути)Но взагалі продукти з застосуванням харчової хімії часто безпечніші ніж "натуральні" бо менше "портяться".Короч всяка справа вимагає професіонала і бажано з "моральними" принципами.

Ого як страшноЗ метанолу оцет не отримати. Оцет виробляють "годуя" уксуснокислих бактерій етанолом. Мій батя при срср ще їздив з маленького заводу продтоварів кудись до вас за буковою тирсою, бо бактерії в ній добре почуваються. Можливо зараз якось сінтезують оцтову кислоту хімічним сінтезом, але навряд це дешевше. Звичайний столовий оцет це як би оцет з горілки ), тупо заради кислоти. а інші то вже крафтови"з залишком первинної сировини" - з вина, солодової або яблочної бражки. Солодовий навіть з пива роблять люди самі. З хімічної точку зору все однаково - перетоврення етілового спирту на уксусну кислоту, а всі інші залишки то вже додають смак. Суперфуд на сьогодні, ферментований продуктНа горильці з тирси можливо весь срср виріс. От совєти були найбільшими в світі імпортерами зерна. Навряд його купували задля спирту "пшенична сльоза". Деревина (целюлоза) це полісахорд, тойже крхмаль за формулою, якій дріжджі з'їсти не можуть. Тому її перетворювали методом гідролізу на глюкозу. А для дріжджів потім що глюкоза з винограду, що з тирси пофіг і далі все нічим не відрізнялось від отримання спирту з харчової сировини. Бродіння та перегонка. Хоча по гостам гідролізний спирт не йшов на харчові потреби. Але метанол там ні до чого. Читав, що вся гідролізна отрасль що у нас що на расії закрилася після того як гідролізний спирт почали обкладати акцизом. Технологічно він складніший та дорожчий ніж з зерна. А в срср просто не вистачало харчової сировини. Взагалі науці не відомі випадки отруєння метанолом зі спиртних напоїв, які отримани бродінням та дистиляцією. Його не можливо отримати там у такій кількості. При рактифікації, на спиртзаводах можно, як побічний продукт. Труяться коли хтось плутає чистий метіловий та єтіловий спирт і щось з нього роблять або кудись додають. На запах однакові. Про олії та п'яниї хліб незнаю. Колись читав про рожкі на зерні (бомбові лікі від мігрні на їх основі, наступний день ти в нірвані, тому і цікавився) Так наче зараз це контролюється.