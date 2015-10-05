|
|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 09 кві, 2025 16:05
Faceless написав: Бетон написав: Бетон написав:
Никогда не берите шаурму в ларьках
шаурму куда к жирной курице ещё добавляется жирный майонез? вкусно наверное.
Майонез - зло
Мне зашла греческая пита в greek house.
Там йогурт чесночный какой-то
Ви про гірос?
Точно
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4732
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 327 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 09 кві, 2025 16:08
Сибарит написав:
Это салат "столичный".
Оливье с рябчиками.
Точніше там кілька сортів плиці, не тільки рябчики, всякі корнішони і вершковий соус, а не майонез.
Wirująświatła написав:
я противник "глупых" жиров. От жиров никуда не денешься,
Боятися більше варто не жирв, а вуглеводів. От від них дійсно нікуди не дінесся, але якраз вони й набільш підступні.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35744
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1477 раз.
- Подякували: 8173 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 09 кві, 2025 16:09
отрывок из комедии напоминающий мне нашу ветку
ссылку на саму комедию выложу вечером, если кому то нужно
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29395
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2461 раз.
- Подякували: 3457 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 09 кві, 2025 16:09
Banderlog написав:
там ж не тільки ph.
Боюсь в мене не достатньо освіти щоб вразумітєльно на таку тему. Тому я на хлопський розум, а як щось не так то поправте.
Технологією виготовлення уксусу я якось не цікавився алкоголізм мені таки ближче. Чули була колись горілка з опилок? Або про "кальвадос"? Яблучний самогон може містити небезпечну кількість метилового спирту. Європа бореться з вином з ізабельних сортів винограду , ніби через високу кислотність та високий вміст метилового спирту но в яблучному сидрі його домішки раз в 70 вищі
Тепер візьмем хліб, зерно буває заражене плісневими грибками і при випічці з нього виходить "пяний" хліб...
Технологія соняшникової олії, зараз використовується при виробництві рафінованої олії "бензин" для збільшення виходу олії з макуху. Його потом випарюють і олій повністю очищають, но на скільки і як... то вже діло держ контролю. Нерафінована ніби натуральніше, но як її мішають з рафінованою хз.
Столовий оцет мені здається з метанолу виготовляють) плодові оцети ... тут мені темний ліс, що там може бути)
Но взагалі продукти з застосуванням харчової хімії часто безпечніші ніж "натуральні" бо менше "портяться".
Короч всяка справа вимагає професіонала і бажано з "моральними" принципами.
Ого як страшно
З метанолу оцет не отримати. Оцет виробляють "годуя" уксуснокислих бактерій етанолом. Мій батя при срср ще їздив з маленького заводу продтоварів кудись до вас за буковою тирсою, бо бактерії в ній добре почуваються. Можливо зараз якось сінтезують оцтову кислоту хімічним сінтезом, але навряд це дешевше. Звичайний столовий оцет це як би оцет з горілки ), тупо заради кислоти. а інші то вже крафтови
"з залишком первинної сировини" - з вина, солодової або яблочної бражки. Солодовий навіть з пива роблять люди самі. З хімічної точку зору все однаково - перетоврення етілового спирту на уксусну кислоту, а всі інші залишки то вже додають смак. Суперфуд на сьогодні, ферментований продукт
На горильці з тирси можливо весь срср виріс. От совєти були найбільшими в світі імпортерами зерна. Навряд його купували задля спирту "пшенична сльоза". Деревина (целюлоза) це полісахорд, тойже крхмаль за формулою, якій дріжджі з'їсти не можуть. Тому її перетворювали методом гідролізу на глюкозу. А для дріжджів потім що глюкоза з винограду, що з тирси пофіг і далі все нічим не відрізнялось від отримання спирту з харчової сировини. Бродіння та перегонка. Хоча по гостам гідролізний спирт не йшов на харчові потреби. Але метанол там ні до чого. Читав, що вся гідролізна отрасль що у нас що на расії закрилася після того як гідролізний спирт почали обкладати акцизом. Технологічно він складніший та дорожчий ніж з зерна. А в срср просто не вистачало харчової сировини. Взагалі науці не відомі випадки отруєння метанолом зі спиртних напоїв, які отримани бродінням та дистиляцією. Його не можливо отримати там у такій кількості. При рактифікації, на спиртзаводах можно, як побічний продукт. Труяться коли хтось плутає чистий метіловий та єтіловий спирт і щось з нього роблять або кудись додають. На запах однакові. Про олії та п'яниї хліб незнаю. Колись читав про рожкі на зерні (бомбові лікі від мігрні на їх основі, наступний день ти в нірвані, тому і цікавився) Так наче зараз це контролюється.
-
d44
-
-
- Повідомлень: 699
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 09 кві, 2025 16:12
Отлично. Теперь захотелось настоящего холодца. Спасибо)
И что терь делать?
Искать бабу, умеющую его готовить? Такой план?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4732
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 327 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 09 кві, 2025 16:18
Бетон написав:
Теперь захотелось настоящего холодца. Спасибо)
И что терь делать?
Искать бабу, умеющую его готовить?
ищите 60+ из бывших поварих. Всегда накормлены, подарков дорогих не нужно, вместо цветов - открытка. На день рождения помада, на рождество пудра.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29395
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2461 раз.
- Подякували: 3457 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 09 кві, 2025 16:22
Faceless написав:
Точніше там кілька сортів плиці, не тільки рябчики, всякі корнішони і вершковий соус, а не майонез.
Из птицы там только рябчики.
Замена корнишонов большими огурцами выглядит наименее радикальной, как и замена перепелиных яиц куриными.
Значительно более радикально выглядит замена раков морковкой и каперсов горошком.
Соус назывался "провансаль" и, кажется был достаточно близок к иайонезу.
Исчезновением из рецепта икры, пожалуй, позволим себе пренебречь. Насколько я понимаю, она была украшением.
Впрочем, все рецепты восстановлены по описаниям едоков. Сам Оливье рецепт держал в секрете.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7982
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6412 раз.
- Подякували: 21442 раз.
-
-
Профіль
-
-
129
82
38
2
Додано: Сер 09 кві, 2025 16:27
Wirująświatła написав:
ищите 60+ из бывших поварих.
Из поварих не надо. Они привыкли ускорять рецептуру.
Как пить дать, недоварит и добавит желатин 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7982
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6412 раз.
- Подякували: 21442 раз.
-
-
Профіль
-
-
129
82
38
2
Додано: Сер 09 кві, 2025 16:49
Бетон написав:
Отлично. Теперь захотелось настоящего холодца. Спасибо)
И что терь делать?
Искать бабу, умеющую его готовить? Такой план?
Теж мені знайшли крісталін а ля тюрго. Самі зваріть
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35744
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1477 раз.
- Подякували: 8173 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 09 кві, 2025 17:10
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
ищите 60+ из бывших поварих.
Из поварих не надо. Они привыкли ускорять рецептуру.
Как пить дать, недоварит и добавит желатин 😁
Чому бивших з дитсадіку треба брати. Буде кормити дієтичними котлетками краденими от дітей
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2488
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|3696
|
|