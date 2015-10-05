RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 165166167168>
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 16:05

  Faceless написав:
Бетон написав:
  Бетон написав:Никогда не берите шаурму в ларьках
шаурму куда к жирной курице ещё добавляется жирный майонез? вкусно наверное.
Майонез - зло
Мне зашла греческая пита в greek house.
Там йогурт чесночный какой-то
Ви про гірос?

Точно
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4732
З нами з: 17.12.22
Подякував: 160 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 16:08

Re: Психологія та інші цікавинки

  Сибарит написав:Это салат "столичный".
Оливье с рябчиками.

Точніше там кілька сортів плиці, не тільки рябчики, всякі корнішони і вершковий соус, а не майонез.
  Wirująświatła написав:я противник "глупых" жиров. От жиров никуда не денешься,

Боятися більше варто не жирв, а вуглеводів. От від них дійсно нікуди не дінесся, але якраз вони й набільш підступні.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35744
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1477 раз.
Подякували: 8173 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 16:09

отрывок из комедии напоминающий мне нашу ветку

ссылку на саму комедию выложу вечером, если кому то нужно
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29395
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2461 раз.
Подякували: 3457 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 16:09

Re: Психологія та інші цікавинки

  Banderlog написав:там ж не тільки ph.
Боюсь в мене не достатньо освіти щоб вразумітєльно на таку тему. Тому я на хлопський розум, а як щось не так то поправте.
Технологією виготовлення уксусу я якось не цікавився алкоголізм мені таки ближче. Чули була колись горілка з опилок? Або про "кальвадос"? Яблучний самогон може містити небезпечну кількість метилового спирту. Європа бореться з вином з ізабельних сортів винограду , ніби через високу кислотність та високий вміст метилового спирту но в яблучному сидрі його домішки раз в 70 вищі
Тепер візьмем хліб, зерно буває заражене плісневими грибками і при випічці з нього виходить "пяний" хліб...
Технологія соняшникової олії, зараз використовується при виробництві рафінованої олії "бензин" для збільшення виходу олії з макуху. Його потом випарюють і олій повністю очищають, но на скільки і як... то вже діло держ контролю. Нерафінована ніби натуральніше, но як її мішають з рафінованою хз.
Столовий оцет мені здається з метанолу виготовляють) плодові оцети ... тут мені темний ліс, що там може бути)
Но взагалі продукти з застосуванням харчової хімії часто безпечніші ніж "натуральні" бо менше "портяться".
Короч всяка справа вимагає професіонала і бажано з "моральними" принципами.
Ого як страшно :) З метанолу оцет не отримати. Оцет виробляють "годуя" уксуснокислих бактерій етанолом. Мій батя при срср ще їздив з маленького заводу продтоварів кудись до вас за буковою тирсою, бо бактерії в ній добре почуваються. Можливо зараз якось сінтезують оцтову кислоту хімічним сінтезом, але навряд це дешевше. Звичайний столовий оцет це як би оцет з горілки ), тупо заради кислоти. а інші то вже крафтови 8) "з залишком первинної сировини" - з вина, солодової або яблочної бражки. Солодовий навіть з пива роблять люди самі. З хімічної точку зору все однаково - перетоврення етілового спирту на уксусну кислоту, а всі інші залишки то вже додають смак. Суперфуд на сьогодні, ферментований продукт :D На горильці з тирси можливо весь срср виріс. От совєти були найбільшими в світі імпортерами зерна. Навряд його купували задля спирту "пшенична сльоза". Деревина (целюлоза) це полісахорд, тойже крхмаль за формулою, якій дріжджі з'їсти не можуть. Тому її перетворювали методом гідролізу на глюкозу. А для дріжджів потім що глюкоза з винограду, що з тирси пофіг і далі все нічим не відрізнялось від отримання спирту з харчової сировини. Бродіння та перегонка. Хоча по гостам гідролізний спирт не йшов на харчові потреби. Але метанол там ні до чого. Читав, що вся гідролізна отрасль що у нас що на расії закрилася після того як гідролізний спирт почали обкладати акцизом. Технологічно він складніший та дорожчий ніж з зерна. А в срср просто не вистачало харчової сировини. Взагалі науці не відомі випадки отруєння метанолом зі спиртних напоїв, які отримани бродінням та дистиляцією. Його не можливо отримати там у такій кількості. При рактифікації, на спиртзаводах можно, як побічний продукт. Труяться коли хтось плутає чистий метіловий та єтіловий спирт і щось з нього роблять або кудись додають. На запах однакові. Про олії та п'яниї хліб незнаю. Колись читав про рожкі на зерні (бомбові лікі від мігрні на їх основі, наступний день ти в нірвані, тому і цікавився) Так наче зараз це контролюється.
d44
 
Повідомлень: 699
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 16:12

Re: Психологія та інші цікавинки

Отлично. Теперь захотелось настоящего холодца. Спасибо)
И что терь делать?
Искать бабу, умеющую его готовить? Такой план?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4732
З нами з: 17.12.22
Подякував: 160 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 16:18

  Бетон написав:Теперь захотелось настоящего холодца. Спасибо)
И что терь делать?
Искать бабу, умеющую его готовить?
ищите 60+ из бывших поварих. Всегда накормлены, подарков дорогих не нужно, вместо цветов - открытка. На день рождения помада, на рождество пудра.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29395
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2461 раз.
Подякували: 3457 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 16:22

  Faceless написав:Точніше там кілька сортів плиці, не тільки рябчики, всякі корнішони і вершковий соус, а не майонез.

Из птицы там только рябчики.
Замена корнишонов большими огурцами выглядит наименее радикальной, как и замена перепелиных яиц куриными.
Значительно более радикально выглядит замена раков морковкой и каперсов горошком.
Соус назывался "провансаль" и, кажется был достаточно близок к иайонезу.
Исчезновением из рецепта икры, пожалуй, позволим себе пренебречь. Насколько я понимаю, она была украшением.

Впрочем, все рецепты восстановлены по описаниям едоков. Сам Оливье рецепт держал в секрете.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7982
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6412 раз.
Подякували: 21442 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 16:27

  Wirująświatła написав:ищите 60+ из бывших поварих.

Из поварих не надо. Они привыкли ускорять рецептуру.
Как пить дать, недоварит и добавит желатин 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7982
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6412 раз.
Подякували: 21442 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 16:49

  Бетон написав:Отлично. Теперь захотелось настоящего холодца. Спасибо)
И что терь делать?
Искать бабу, умеющую его готовить? Такой план?

Теж мені знайшли крісталін а ля тюрго. Самі зваріть
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35744
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1477 раз.
Подякували: 8173 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 17:10

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:ищите 60+ из бывших поварих.

Из поварих не надо. Они привыкли ускорять рецептуру.
Как пить дать, недоварит и добавит желатин 😁

Чому бивших з дитсадіку треба брати. Буде кормити дієтичними котлетками краденими от дітей
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2488
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 165166167168>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 3696
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13936)
09.04.2025 19:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.