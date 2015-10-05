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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 165166167168
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 17:32

  Бетон написав:Отлично. Теперь захотелось настоящего холодца. Спасибо)
И что терь делать?
Искать бабу, умеющую его готовить? Такой план?


На "кабанчике" надо искать, не тындере
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 17:43

У меня была знакомая поварша узбекской кухни. Беленькая девчонка. Раз в неделю привозила пловбургеры, шурпу, лагман и т.д. А холодец что чаще надо? По-моему пару раз в год едят
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 17:52

Re: Психологія та інші цікавинки

Специализация нужна во всем
Звёзд много, крепких профессионалов мало
А так бетон может найдет мастерицу по лучшему холодцу в мире
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 18:12

  Wirująświatła написав:
  fox767676 написав:Обжоры
Пищу надо духовную



+++
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 18:17

Мы же когда пищу приготовленную профессионалами едим или хорошее Вино пьем, мы не калории с жирами/углеводами потребляем, а Культуру
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 18:53

Шурік з операції ЬІ

Шурік з операції ЬІ (стм/флер це не інтєрєсно)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:02

  Faceless написав:Теж мені знайшли крісталін а ля тюрго. Самі зваріть

Faceless, удочеріть мене ))) холодець не люблю, а смачненьке дуже прям ))) і ви в цьому розумієтесь!
stm
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:27

Re: Психологія та інші цікавинки

  Banderlog написав:вропа бореться з вином з ізабельних сортів винограду , ніби через високу кислотність та високий вміст метилового спирту


до речі, "ізабельні VS неізабельні" це топік для окремої 100+ сторінок заруби
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:29

Re: Психологія та інші цікавинки

stm написав:
  Faceless написав:Теж мені знайшли крісталін а ля тюрго. Самі зваріть

Faceless, удочеріть мене ))) холодець не люблю, а смачненьке дуже прям ))) і ви в цьому розумієтесь!
Пані, я не настільки старий, щоб вас удочерять :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:34

  Faceless написав:
stm написав:
  Faceless написав:Теж мені знайшли крісталін а ля тюрго. Самі зваріть

Faceless, удочеріть мене ))) холодець не люблю, а смачненьке дуже прям ))) і ви в цьому розумієтесь!
Пані, я не настільки старий, щоб вас удочерять :)

Перше формулювання: Faceless, як часто ви собі кажете "я сам на собі оженюся", мені сподобалося теж, але ось ця чоловіча образа була б більша )))
Це комплімент вашим вмінням, вік тут ні до чого :)
stm
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