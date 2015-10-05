|
|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 09 кві, 2025 17:32
Бетон написав:
Отлично. Теперь захотелось настоящего холодца. Спасибо)
И что терь делать?
Искать бабу, умеющую его готовить? Такой план?
На "кабанчике" надо искать, не тындере
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3382
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 09 кві, 2025 17:43
У меня была знакомая поварша узбекской кухни. Беленькая девчонка. Раз в неделю привозила пловбургеры, шурпу, лагман и т.д. А холодец что чаще надо? По-моему пару раз в год едят
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3382
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 09 кві, 2025 17:52
Специализация нужна во всем
Звёзд много, крепких профессионалов мало
А так бетон может найдет мастерицу по лучшему холодцу в мире
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3382
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 09 кві, 2025 18:12
Wirująświatła написав: fox767676 написав:
Обжоры
Пищу надо духовную
+++
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3382
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 09 кві, 2025 18:17
Мы же когда пищу приготовленную профессионалами едим или хорошее Вино пьем, мы не калории с жирами/углеводами потребляем, а Культуру
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3382
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 09 кві, 2025 18:53
Шурік з операції ЬІ (стм/флер це не інтєрєсно)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39139
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1598 раз.
- Подякували: 2817 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 09 кві, 2025 19:02
Faceless написав:
Теж мені знайшли крісталін а ля тюрго. Самі зваріть
Faceless, удочеріть мене ))) холодець не люблю, а смачненьке дуже прям ))) і ви в цьому розумієтесь!
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5633
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 689 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 09 кві, 2025 19:27
Banderlog написав:
вропа бореться з вином з ізабельних сортів винограду , ніби через високу кислотність та високий вміст метилового спирту
до речі, "ізабельні VS неізабельні" це топік для окремої 100+ сторінок заруби
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3382
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 09 кві, 2025 19:29
stm написав: Faceless написав:
Теж мені знайшли крісталін а ля тюрго. Самі зваріть
Faceless, удочеріть мене ))) холодець не люблю, а смачненьке дуже прям ))) і ви в цьому розумієтесь!
Пані, я не настільки старий, щоб вас удочерять
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35744
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1477 раз.
- Подякували: 8173 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 09 кві, 2025 19:34
Faceless написав: stm написав: Faceless написав:
Теж мені знайшли крісталін а ля тюрго. Самі зваріть
Faceless, удочеріть мене ))) холодець не люблю, а смачненьке дуже прям ))) і ви в цьому розумієтесь!
Пані, я не настільки старий, щоб вас удочерять
Перше формулювання: Faceless, як часто ви собі кажете "я сам на собі оженюся", мені сподобалося теж, але ось ця чоловіча образа була б більша )))
Це комплімент вашим вмінням, вік тут ні до чого
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5633
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 689 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|3696
|
|