Faceless написав:наче реальних дівчат і жінок більше ніде не бачать, тільки в інстаграмі.
Так ведь реальные пошлют куда подальше при попытке задавать подобные вопросы.
Та от я теж не дуже уявляю як би в реальності проходили подібні опитування. - Дівчино, ви утриманка без принципів і самоповаги? - Звісно, а як ще можна? - І скільки коштує оренда?
Напомнило, годах в 90-х было юмористическое шоу на тв, постановка анекдотов. Там был сюжет: Идет девушка, медленно с ней равняется автомобиль, парень, опустив окно: -Девушка, Вы с училища? -И еще какая. - отвечает девущка.
Вчера обсуждали вопрос, как это "возврат ребёнка в детдом". Это не самый плохой вариант. Его держали в плену в его комнате десятилетиями. Затем он поджег ее. Мальчишка с 12 до 32 лет провёл в закрытой комнате. Держали его там родной отец и мачеха. Отец иногда выпускал его из комнаты на часок посмотреть телевизор. Когда он ушёл из школы якобы на "домашнее обучение", директор школы несколько раз обращался в полицию Это в "культурных" США, где закон строго соблюдается. Вопрос к психологу - почему он не сбежал? И почему так поступали отец с мачехой?
ЛАД написав:Вопрос к психологу - почему он не сбежал? И почему так поступали отец с мачехой?
это вопрос больше к ясновидящим. разобраться в причинах - большой кропотливый труд. При условии что мачеха сама захочет их раскрыть. За США лучше у Николая расспрашивать. Могу пофантазировать у мачехи шизофрения (вероятность 99,9%) а у ребенка УО. Поведение УО крайне стереотипно, из-за сниженной критичности они готовы терпеть всё или почти всё. Если нет критериев нормы, то и проблем те неудобства не создают. Мне другое интересно неужели за всё время у мальчика не было проблем со здоровьем и его не показывали врачам? врачи бы увидели у ребенка дистрофию и (наверное) заявили бы в соц.службы. Поскольку это 100% инвалидность.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 кві, 2025 23:07, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Вопрос к психологу - почему он не сбежал? И почему так поступали отец с мачехой?
это вопрос больше к ясновидящим. разобраться в причинах - большой кропотливый труд. При условии что мачеха сама захочет их раскрыть. За США лучше у Николая расспрашивать. Могу пофантазировать у мачехи шизофрения (вероятность 99,9%) а у ребенка УО. Поведение УО крайне стеретипно, из-за сниженной критичности они готовы терпеть всё или почти всё. Если нет критериев нормы, то и проблем те неудобства не создают. Мне другое интересно неужели за всё время у мальчика не было проблем со здоровьем и его не показывали врачам? врачи бы увидели у ребенка дистрофию и (наверное) заявили бы в соц.службы. Поскольку это 100% инвалидность.
Шизофрения одновременно и у мачехи и у родного отца? Как-то маловероятно. У ребенка УО? Возможно. Хотя он, вроде, учился в обычной школе до 12 лет. Но, может, и нет. Из статьи не понятно. Но я привёл это больше к вопросу, который здесь задавался - как это "возврат ребёнка в детдом". И к тому, как будет относиться женщина к ребёнку, которого она не вынашивала и не рожала (это к разговору об "инкубаторах"). Встречал, например, предположения, что для "включения" материнского инстинкта очень важно первое кормление. С мужчинами проще - для них по сути ничего не меняется, разве что вместо живого "инкубатора"-женщины появляется какой-то механический инкубатор.