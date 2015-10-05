RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 166167168169
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 20:35

  Faceless написав:
Сибарит написав:
  Faceless написав:наче реальних дівчат і жінок більше ніде не бачать, тільки в інстаграмі.

Так ведь реальные пошлют куда подальше при попытке задавать подобные вопросы.
Та от я теж не дуже уявляю як би в реальності проходили подібні опитування.
- Дівчино, ви утриманка без принципів і самоповаги?
- Звісно, а як ще можна?
- І скільки коштує оренда?


Напомнило, годах в 90-х было юмористическое шоу на тв, постановка анекдотов.
Там был сюжет:
Идет девушка, медленно с ней равняется автомобиль, парень, опустив окно:
-Девушка, Вы с училища?
-И еще какая. - отвечает девущка.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17150
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8518 раз.
Подякували: 5383 раз.
 
Профіль
 
8
5
6
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 21:01

  Banderlog написав: напомнили їх не то томатний холодець без юшки не то зельць- каварму.
Каварму буду, і вина трохи .
забув добавити той молдавський холодець, вариться з обжареного мяса і овочів)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2489
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 21:37

домашнюю лису после соли колбасит
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29399
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2462 раз.
Подякували: 3457 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 22:15

Вчера обсуждали вопрос, как это "возврат ребёнка в детдом".
Это не самый плохой вариант.
Его держали в плену в его комнате десятилетиями. Затем он поджег ее.
Мальчишка с 12 до 32 лет провёл в закрытой комнате. Держали его там родной отец и мачеха. Отец иногда выпускал его из комнаты на часок посмотреть телевизор. Когда он ушёл из школы якобы на "домашнее обучение", директор школы несколько раз обращался в полицию
Это в "культурных" США, где закон строго соблюдается.
Вопрос к психологу - почему он не сбежал? И почему так поступали отец с мачехой?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33881
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5299 раз.
Подякували: 4833 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 22:52

білка зломалась

  Wirująświatła написав:домашнюю лису после соли колбасит

білка зломалась
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39144
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2818 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 22:58

  ЛАД написав:Вопрос к психологу - почему он не сбежал? И почему так поступали отец с мачехой?
это вопрос больше к ясновидящим. разобраться в причинах - большой кропотливый труд. При условии что мачеха сама захочет их раскрыть. За США лучше у Николая расспрашивать. Могу пофантазировать у мачехи шизофрения (вероятность 99,9%) а у ребенка УО. Поведение УО крайне стереотипно, из-за сниженной критичности они готовы терпеть всё или почти всё. Если нет критериев нормы, то и проблем те неудобства не создают. Мне другое интересно неужели за всё время у мальчика не было проблем со здоровьем и его не показывали врачам? врачи бы увидели у ребенка дистрофию и (наверное) заявили бы в соц.службы. Поскольку это 100% инвалидность.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 кві, 2025 23:07, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29399
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2462 раз.
Подякували: 3457 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 22:59

Re: Психологія та інші цікавинки

Муха так само як білка сьогодні завмер ввечері, коли графік нафти побачив .
Я його палкою тицяю «ти чого? То хто ням-ням, хто фу-фу»? Деми чи респи ?»

Мовчить, зламався. Покер-фейс. 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 09 кві, 2025 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 14671
З нами з: 15.02.09
Подякував: 385 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 23:04

немного про проезда. у меня был знакомый который с детства бредил поездами и ж.дорогами.


Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29399
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2462 раз.
Подякували: 3457 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 23:20

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Вопрос к психологу - почему он не сбежал? И почему так поступали отец с мачехой?
это вопрос больше к ясновидящим. разобраться в причинах - большой кропотливый труд. При условии что мачеха сама захочет их раскрыть. За США лучше у Николая расспрашивать. Могу пофантазировать у мачехи шизофрения (вероятность 99,9%) а у ребенка УО. Поведение УО крайне стеретипно, из-за сниженной критичности они готовы терпеть всё или почти всё. Если нет критериев нормы, то и проблем те неудобства не создают. Мне другое интересно неужели за всё время у мальчика не было проблем со здоровьем и его не показывали врачам? врачи бы увидели у ребенка дистрофию и (наверное) заявили бы в соц.службы. Поскольку это 100% инвалидность.
Шизофрения одновременно и у мачехи и у родного отца?
Как-то маловероятно.
У ребенка УО? Возможно. Хотя он, вроде, учился в обычной школе до 12 лет. Но, может, и нет. Из статьи не понятно.
Но я привёл это больше к вопросу, который здесь задавался - как это "возврат ребёнка в детдом". И к тому, как будет относиться женщина к ребёнку, которого она не вынашивала и не рожала (это к разговору об "инкубаторах"). Встречал, например, предположения, что для "включения" материнского инстинкта очень важно первое кормление. С мужчинами проще - для них по сути ничего не меняется, разве что вместо живого "инкубатора"-женщины появляется какой-то механический инкубатор.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33881
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5299 раз.
Подякували: 4833 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 23:39

  ЛАД написав:Встречал, например, предположения, что для "включения" материнского инстинкта очень важно первое кормление.
груднички не моя тема но вы можете загуглить почему не плачут брошенные дети и в каком возрасте ребенок понимает что его бросили. Возврат ребенка в интернат не чрезвычайное событие. Где то читал что до 30% детей возвращают. Открытой статистики нет. Более того воспитателям запрещено давать такую инфу следующим приёмным родителям (о том, что выбранного ими ребенка уже возвращали). Врослый ребенок может и сам рассказать, если захочет. В каждом случае есть свои причины. Ничё как то с этим живут. Среди бывших сирот крайне малый % насильников-убийц-рецидивистов. Зато большой % воров. Среда делает своё дело. Насилие в интернатах запрещено, а подворовывают многие. Особенно девочки.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29399
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2462 раз.
Подякували: 3457 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 166167168169
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 3696
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2576)
09.04.2025 22:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.