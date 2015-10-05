Додано: Сер 09 кві, 2025 23:20

Wirująświatła написав: ЛАД написав: Вопрос к психологу - почему он не сбежал? И почему так поступали отец с мачехой? Вопрос к психологу - почему он не сбежал? И почему так поступали отец с мачехой? это вопрос больше к ясновидящим. разобраться в причинах - большой кропотливый труд. При условии что мачеха сама захочет их раскрыть. За США лучше у Николая расспрашивать. Могу пофантазировать у мачехи шизофрения (вероятность 99,9%) а у ребенка УО. Поведение УО крайне стеретипно, из-за сниженной критичности они готовы терпеть всё или почти всё. Если нет критериев нормы, то и проблем те неудобства не создают. Мне другое интересно неужели за всё время у мальчика не было проблем со здоровьем и его не показывали врачам? врачи бы увидели у ребенка дистрофию и (наверное) заявили бы в соц.службы. Поскольку это 100% инвалидность. это вопрос больше к ясновидящим. разобраться в причинах - большой кропотливый труд. При условии что мачеха сама захочет их раскрыть. За США лучше у Николая расспрашивать. Могу пофантазировать у мачехи шизофрения (вероятность 99,9%) а у ребенка УО. Поведение УО крайне стеретипно, из-за сниженной критичности они готовы терпеть всё или почти всё. Если нет критериев нормы, то и проблем те неудобства не создают. Мне другое интересно неужели за всё время у мальчика не было проблем со здоровьем и его не показывали врачам? врачи бы увидели у ребенка дистрофию и (наверное) заявили бы в соц.службы. Поскольку это 100% инвалидность.

Шизофрения одновременно и у мачехи и у родного отца?Как-то маловероятно.У ребенка УО? Возможно. Хотя он, вроде, учился в обычной школе до 12 лет. Но, может, и нет. Из статьи не понятно.Но я привёл это больше к вопросу, который здесь задавался - как это "возврат ребёнка в детдом". И к тому, как будет относиться женщина к ребёнку, которого она не вынашивала и не рожала (это к разговору об "инкубаторах"). Встречал, например, предположения, что для "включения" материнского инстинкта очень важно первое кормление. С мужчинами проще - для них по сути ничего не меняется, разве что вместо живого "инкубатора"-женщины появляется какой-то механический инкубатор.