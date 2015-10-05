Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та інші цікавинки Психологія та інші цікавинки + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 167168169170 Додано: Чет 10 кві, 2025 03:00 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: ...............

Не совсем согласен. Или не совсем понял.

Из того, что FT разрешает чтение только по подписке, по-моему, никак не следует, что я поверю в прочитанное из-за того, что я заплатил за информацию.

Кроме того, если меня интересует вопрос, я, возможно, посмотрю оригинальный отчёт учёных. Хотя, конечно, скорее просто поверю авторитетному изданию.

Но это не зависит от предварительной оплаты. Я точно так же поверил, если бы прочитал об этом, к примеру, в Guardian, которая не требует оплаты за доступ. В конце концов, ещё сравнительно недавно, в доинтернетные времена все СМИ были платные и научные издания тоже.

К сожалению, времена энциклопедистов давно прошли, поэтому обычному человеку, да и учёному, работающему в другой области, практически невозможно судить о достоверности информации. Остаётся только с осторожностью воспринимать новые сообщения и всегда держать в уме, что они могут быть ложными. Принимать их за истину после нескольких сообщений из разных источников. В общем, так делают и учёные - любые результаты эксперимента считаются достоверными после того, как они подтверждены несколькими различными лабораториями.

......... ...............Не совсем согласен. Или не совсем понял.Из того, что FT разрешает чтение только по подписке, по-моему, никак не следует, что я поверю в прочитанное из-за того, что я заплатил за информацию.Кроме того, если меня интересует вопрос, я, возможно, посмотрю оригинальный отчёт учёных. Хотя, конечно, скорее просто поверю авторитетному изданию.Но это не зависит от предварительной оплаты. Я точно так же поверил, если бы прочитал об этом, к примеру, в Guardian, которая не требует оплаты за доступ. В конце концов, ещё сравнительно недавно, в доинтернетные времена все СМИ были платные и научные издания тоже.К сожалению, времена энциклопедистов давно прошли, поэтому обычному человеку, да и учёному, работающему в другой области, практически невозможно судить о достоверности информации. Остаётся только с осторожностью воспринимать новые сообщения и всегда держать в уме, что они могут быть ложными. Принимать их за истину после нескольких сообщений из разных источников. В общем, так делают и учёные - любые результаты эксперимента считаются достоверными после того, как они подтверждены несколькими различными лабораториями..........



Насколько я знаю, в медицинском мире, есть одно издание, публикации в котором не ставятся под сомнения. Речь о журнале "Ланцет".

Возможно, в других областях знаний есть подобные издания. Насколько я знаю, в медицинском мире, есть одно издание, публикации в котором не ставятся под сомнения. Речь о журнале "Ланцет".Возможно, в других областях знаний есть подобные издания. Есть.

Но, как уже писал, времена энциклопедистов давно прошли. Специальные журналы неспециалисту читать сложно, а обычно, просто невозможно - ничего не поймёшь.

Так что основную информацию человек получает из СМИ, в лучшем случае. из научно-популярных изданий.

rjkz написав: ........

Я-бы сказал, что в зависимости подходящий вид занятий и способность к коммуникации взаимосвязаны через такой показатель личности как интроверт или экстраверт.

В идеале, артистичные люди - экстраверты, а люди не "работающие" с другими людьми - интроверты. Крестьяне в поле в идеале должны быть интровертами.

Ну и есть крайности и есть масса вариантов между ними. ........Я-бы сказал, что в зависимости подходящий вид занятий и способность к коммуникации взаимосвязаны через такой показатель личности как интроверт или экстраверт.В идеале, артистичные люди - экстраверты, а люди не "работающие" с другими людьми - интроверты. Крестьяне в поле в идеале должны быть интровертами.Ну и есть крайности и есть масса вариантов между ними. Возможно.

Но речь шла не столько о факте разнообразия деятельности человека и навыках коммуникации, сколько об их влиянии на интеллект человека.

Кроме того, не уверен, насколько интроверт/экстраверт качества приобретённые, а не врождённые. Есть.Но, как уже писал, времена энциклопедистов давно прошли. Специальные журналы неспециалисту читать сложно, а обычно, просто невозможно - ничего не поймёшь.Так что основную информацию человек получает из СМИ, в лучшем случае. из научно-популярных изданий.Возможно.Но речь шла не столько о факте разнообразия деятельности человека и навыках коммуникации, сколько об их влиянии на интеллект человека.Кроме того, не уверен, насколько интроверт/экстраверт качества приобретённые, а не врождённые.



В детстве я был ярковыраженным интравертом, потом, во взрослом уже возрасте, стал себя ломать и со временем не знаю или стал экстравертом, но признаки оного на лице

Так что, люди со временем меняются, а значит, нельзя однозначно говорить о врежденности или нет. В детстве я был ярковыраженным интравертом, потом, во взрослом уже возрасте, стал себя ломать и со временем не знаю или стал экстравертом, но признаки оного на лицеТак что, люди со временем меняются, а значит, нельзя однозначно говорить о врежденности или нет. rjkz

Повідомлень: 17153 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8519 раз. Подякували: 5383 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 167168169170 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3697

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34