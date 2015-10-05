ЛАД написав:Есть.rjkz написав:ЛАД написав:...............
Не совсем согласен. Или не совсем понял.
Из того, что FT разрешает чтение только по подписке, по-моему, никак не следует, что я поверю в прочитанное из-за того, что я заплатил за информацию.
Кроме того, если меня интересует вопрос, я, возможно, посмотрю оригинальный отчёт учёных. Хотя, конечно, скорее просто поверю авторитетному изданию.
Но это не зависит от предварительной оплаты. Я точно так же поверил, если бы прочитал об этом, к примеру, в Guardian, которая не требует оплаты за доступ. В конце концов, ещё сравнительно недавно, в доинтернетные времена все СМИ были платные и научные издания тоже.
К сожалению, времена энциклопедистов давно прошли, поэтому обычному человеку, да и учёному, работающему в другой области, практически невозможно судить о достоверности информации. Остаётся только с осторожностью воспринимать новые сообщения и всегда держать в уме, что они могут быть ложными. Принимать их за истину после нескольких сообщений из разных источников. В общем, так делают и учёные - любые результаты эксперимента считаются достоверными после того, как они подтверждены несколькими различными лабораториями.
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Насколько я знаю, в медицинском мире, есть одно издание, публикации в котором не ставятся под сомнения. Речь о журнале "Ланцет".
Возможно, в других областях знаний есть подобные издания.
Но, как уже писал, времена энциклопедистов давно прошли. Специальные журналы неспециалисту читать сложно, а обычно, просто невозможно - ничего не поймёшь.
Так что основную информацию человек получает из СМИ, в лучшем случае. из научно-популярных изданий.Возможно.rjkz написав:........
Я-бы сказал, что в зависимости подходящий вид занятий и способность к коммуникации взаимосвязаны через такой показатель личности как интроверт или экстраверт.
В идеале, артистичные люди - экстраверты, а люди не "работающие" с другими людьми - интроверты. Крестьяне в поле в идеале должны быть интровертами.
Ну и есть крайности и есть масса вариантов между ними.
Но речь шла не столько о факте разнообразия деятельности человека и навыках коммуникации, сколько об их влиянии на интеллект человека.
Кроме того, не уверен, насколько интроверт/экстраверт качества приобретённые, а не врождённые.
В детстве я был ярковыраженным интравертом, потом, во взрослом уже возрасте, стал себя ломать и со временем не знаю или стал экстравертом, но признаки оного на лице
Так что, люди со временем меняются, а значит, нельзя однозначно говорить о врежденности или нет.