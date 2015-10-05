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#<1 ... 168169170171> Додано: Чет 10 кві, 2025 05:25 Сибарит написав: rjkz написав: Сибарит написав: А терапевт ушел с депрессией А терапевт ушел с депрессией





С гонораром. С гонораром.

Вы ещё не всё дочитали.

Деньги от депрессии не лечат 😁 Вы ещё не всё дочитали.Деньги от депрессии не лечат 😁



Зато делают ее веселее.

На самом деле, Виталия тут ругают на чем свет стоит, но кое в чем он прав.

Иногда прав по-своему.

Я не могу судить насколько психолог с профессиональной точки прав или не прав, не вторгаясь в вопросы морали и права. Зато делают ее веселее.На самом деле, Виталия тут ругают на чем свет стоит, но кое в чем он прав.Иногда прав по-своему.Я не могу судить насколько психолог с профессиональной точки прав или не прав, не вторгаясь в вопросы морали и права. rjkz

Повідомлень: 17160 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8522 раз. Подякували: 5383 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 05:58 Сибарит написав: rjkz написав: пусть у моих детей от планшетов и гаджетов будут не очень зоркие глаза, но по крайней мере их будет два. пусть у моих детей от планшетов и гаджетов будут не очень зоркие глаза, но по крайней мере их будет два.

Как человек, угробивший здоровье малоподвижным образом жизни за компьютером уже во взрослом возрасте, я могу утверждать, что начни я вести такой образ жизни с раннего детства, меня уже не было бы. Вместе с глазами.

И есть ещё один аспект.

Природа устроена так, что выживают не все. Люди свели это к минимуму. Но все же опасности в нашей жизни остаются, а значит, инстинкт самосохранения нам всё-таки нужен. У человека, который не познакомился с опасностями в детстве, он притупляется.

Кстати, навыки общения тоже требуют развития.



Ну и вопрос по психологии.

При наборе текста, мне автоподстановка постоянно предлагает писать "я" с большой буквы, а "вы" с маленькой. Говорит ли это о крайней степени эгоизма разработчиков или они предполагают таковую у меня? 😁 Как человек, угробивший здоровье малоподвижным образом жизни за компьютером уже во взрослом возрасте, я могу утверждать, что начни я вести такой образ жизни с раннего детства, меня уже не было бы. Вместе с глазами.И есть ещё один аспект.Природа устроена так, что выживают не все. Люди свели это к минимуму. Но все же опасности в нашей жизни остаются, а значит, инстинкт самосохранения нам всё-таки нужен. У человека, который не познакомился с опасностями в детстве, он притупляется.Кстати, навыки общения тоже требуют развития.Ну и вопрос по психологии.При наборе текста, мне автоподстановка постоянно предлагает писать "я" с большой буквы, а "вы" с маленькой. Говорит ли это о крайней степени эгоизма разработчиков или они предполагают таковую у меня? 😁



Вы (о как повезло, начало предложения ) знаете, я, анализируя свое детство, могу сказать, что то, что я дожил до взрослого возраста - чистая случайность.

Игры на крыше 9-ти этажки, лазанье по стройкам. Мой сверстник когда-то еле удержал меня над обрывом (точнее он держался руками за корень дерева, а я за его ногу пока выкарабкивался), я целый мартовский холодный день вылазил из подземелья - мои одноклассники выбрались, но из-за глины алюминиевый кабель стал скользким и я не мог выбраться. У меня зашит затылок - результат падения с некоторой высоты. На велосипеде въехал в выступающий балкон первого этажа (это-ж надо было так додуматься строить). Играли в мушкетеров - на стройке стащили электроды, заточили и капроновые крышки надели - шпаги получились, острые. Хорошо, что глаза не выкололи и не проткнули никого.

Сверстник во дворе с друзьями в бутылку от шампанского карбид в воду кинули, поставили бутылку и стали ждать - не взрывается. Начали кидать камни - не попадали. Он подошел, взял ее в руки "Да она не взорвется", замахнулся ее бросить и тут...осколок в лоб встрял, но выжил.

В моем подъезде жили два брата, пощли вдвоем на пляж. Вернулся один.

Нашли патроны от мелкашки на стрельбище. Увлекательное занятие - на кухне на комфорку поставить и включить газ. Не пробовали?

На спортивном велике по Подольскому спуску спускался. Там брусчатка. Или от вибрации или хз, тормозные колодки вывернуло и я без томозов, обгоняя 18-й троллейбус и машины, матюкаясь вылетел на Фрунзе.

По Телиги (тогда еще Коротченко) на досках с подшипниками, рискуя вылететь под колеса грузовиков (тогда она тоже была с брусчаткой, по одной полосе в каждую сторону и в основном по ней грузовики ездили).

Блин. Да в болото проваливался, еле вылез. Самое настоящее.

Я на перилах балкона сидел, свесив ноги наружу.

Я даже сейчас всей дури вспомнить, наверное не смогу.

Одноклассник принес в школу МП-38 (то, что ошибочно принято называть шмайссером).

Поехали в Пущу, на 14-й линии нашли ДОТ, возле него старые патроны и гранаты. Благо не трогали.

Груши сбивали...камнями. Оказывается не желательно стоять с другой стороны от дерева, когда твои друзья бросают камни.

И это все детство. Я еще хз сколько не вспомнил.



Но ничего плохого не было в том, что катался на велике целыми днями, играл в футбол и хоккей весь световой день. В школе в баскетбол и волейбол.

Спортивные секции.

А сейчас ко всему этому (или вместо этого) добавилась наркота. Детей сажают на наркоту тут в США прямо с мидл скул. Причем профессионально. Угощают печеньем или конфетой и ...много и не надо. Просто катастрофические масштабы. Вы (о как повезло, начало предложения) знаете, я, анализируя свое детство, могу сказать, что то, что я дожил до взрослого возраста - чистая случайность.Игры на крыше 9-ти этажки, лазанье по стройкам. Мой сверстник когда-то еле удержал меня над обрывом (точнее он держался руками за корень дерева, а я за его ногу пока выкарабкивался), я целый мартовский холодный день вылазил из подземелья - мои одноклассники выбрались, но из-за глины алюминиевый кабель стал скользким и я не мог выбраться. У меня зашит затылок - результат падения с некоторой высоты. На велосипеде въехал в выступающий балкон первого этажа (это-ж надо было так додуматься строить). Играли в мушкетеров - на стройке стащили электроды, заточили и капроновые крышки надели - шпаги получились, острые. Хорошо, что глаза не выкололи и не проткнули никого.Сверстник во дворе с друзьями в бутылку от шампанского карбид в воду кинули, поставили бутылку и стали ждать - не взрывается. Начали кидать камни - не попадали. Он подошел, взял ее в руки "Да она не взорвется", замахнулся ее бросить и тут...осколок в лоб встрял, но выжил.В моем подъезде жили два брата, пощли вдвоем на пляж. Вернулся один.Нашли патроны от мелкашки на стрельбище. Увлекательное занятие - на кухне на комфорку поставить и включить газ. Не пробовали?На спортивном велике по Подольскому спуску спускался. Там брусчатка. Или от вибрации или хз, тормозные колодки вывернуло и я без томозов, обгоняя 18-й троллейбус и машины, матюкаясь вылетел на Фрунзе.По Телиги (тогда еще Коротченко) на досках с подшипниками, рискуя вылететь под колеса грузовиков (тогда она тоже была с брусчаткой, по одной полосе в каждую сторону и в основном по ней грузовики ездили).Блин. Да в болото проваливался, еле вылез. Самое настоящее.Я на перилах балкона сидел, свесив ноги наружу.Я даже сейчас всей дури вспомнить, наверное не смогу.Одноклассник принес в школу МП-38 (то, что ошибочно принято называть шмайссером).Поехали в Пущу, на 14-й линии нашли ДОТ, возле него старые патроны и гранаты. Благо не трогали.Груши сбивали...камнями. Оказывается не желательно стоять с другой стороны от дерева, когда твои друзья бросают камни.И это все детство. Я еще хз сколько не вспомнил.Но ничего плохого не было в том, что катался на велике целыми днями, играл в футбол и хоккей весь световой день. В школе в баскетбол и волейбол.Спортивные секции.А сейчас ко всему этому (или вместо этого) добавилась наркота. Детей сажают на наркоту тут в США прямо с мидл скул. Причем профессионально. Угощают печеньем или конфетой и ...много и не надо. Просто катастрофические масштабы. rjkz

Повідомлень: 17160 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8522 раз. Подякували: 5383 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 06:09 Wirująświatła написав: rjkz написав: Что такое сон в принципе? Как могут существовать тн вещие сны? Что такое сон в принципе? Как могут существовать тн вещие сны?



Психология прошла несколько этапов, один из которых попытка объяснить непонятное. Снами занимался К.Г.Юнг. насколько я понимаю больше сны не исследовал никто и фабулу (содержание) психологи во внимание обычно не принимают. Исключение детские кошмары, которые могут говорить о тревожности. Ребенок не в состоянии выразить словами что с ним происходит (не каждый взрослый это может) но в рисунках, снах, незаконченных предложениях и других методиках это в общем проявляется.



Психология из философии превратилась в прикладную науку, то есть занимается теми вопросами которые можно исследовать +/- достоверно. Сны и бредовые состояния к ним не относятся. Психология прошла несколько этапов, один из которых попытка объяснить непонятное. Снами занимался К.Г.Юнг. насколько я понимаю больше сны не исследовал никто и фабулу (содержание) психологи во внимание обычно не принимают. Исключение детские кошмары, которые могут говорить о тревожности. Ребенок не в состоянии выразить словами что с ним происходит (не каждый взрослый это может) но в рисунках, снах, незаконченных предложениях и других методиках это в общем проявляется.Психология из философии превратилась в прикладную науку, то есть занимается теми вопросами которые можно исследовать +/- достоверно. Сны и бредовые состояния к ним не относятся.

Ну, ок, сны - это не к психологам.

Но все-таки, что это такое?

Когда-то встречал определение, что Сон - это необычное сочетание обычных событий (по памяти). Но как мне могла присниться квартира за 3+ тысячи км от Киева, в которую я попал спустя несколько лет впервые? Это как пример.

Я могу объяснить общей тревого людей и меня, когда в 2014 мне приснились картины 2022 года. Но как быть если (не про этот сон) детали совпадают до мелочей? Ну, ок, сны - это не к психологам.Но все-таки, что это такое?Когда-то встречал определение, что Сон - это необычное сочетание обычных событий (по памяти). Но как мне могла присниться квартира за 3+ тысячи км от Киева, в которую я попал спустя несколько лет впервые? Это как пример.Я могу объяснить общей тревого людей и меня, когда в 2014 мне приснились картины 2022 года. Но как быть если (не про этот сон) детали совпадают до мелочей? rjkz

Повідомлень: 17160 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8522 раз. Подякували: 5383 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 06:17 Wirująświatła написав: rjkz написав: И "удобство" ребенка, который не делает криминальных глупостей, вполне может стать достаточным фактором, чтобы не сломать его и/или чью-то судьбу И "удобство" ребенка, который не делает криминальных глупостей, вполне может стать достаточным фактором, чтобы не сломать его и/или чью-то судьбу напишу циничную вещь, а вы не соглашайтесь. Эволюции нужны люди которые в состоянии прогрессировать. Если человек был наркоманом/бандитом/убийцей но сумел исправится, для эволюции он представляет гораздо БОльшую ценность, чем тот кто просидел всю жизнь в квартире читая книжку.



Как минимум потому что 1й прощупал границу добра / зла и далее своим примером, своим опытом, силой своей воли сможет влиять на других (положительно).



А как и чем может влиять условный ботан читающий книжки? Его унизит 1й встречный, после чего ботан сделает вывод , что мир злобный и конченный. Не понимая сути процессов и не желая вникать в них. Для эволюции именно он - тупиковая ветка.



Для природы не сильно страшно если какой то % популяции погибнет. До середины 20в детская смертность была на порядок выше, люди смогли её снизить цивилизованными инструментами. Я не говорю что это плохо. Гуманистическая психология считает что все люди равны. А природа считает иначе. Выжить должны не все. Это условие отбора. Если олимпиаду выиграют все участники, какой тогда в ней смысл?



Здесь вступает в противоречие чего хочет от ребенка природа и хотят его родители.



В итоге вырисовалась одно из главных противоречий психологии - кому принадлежит ребёнок. Оно принципиальное и имеет решающее значение. Например приходит мама к психологу и говорит дочка 16 лет забеременела. Психолог должен сделать выбор, либо он на стороне природы (беременеть после полового созревания- нормально) либо точку зрения общества (надо ждать до 18, потом выйти замуж и только тогда беременеть).



С точки зрения общества и юридически ребенок принадлежит его родителям/опекунам.



Например у макак нет юридических норм и макашонок принадлежит стае. По сути выполняя ее нормы и требования.



Но в момент совершеннолетия и далее ему позволяется уйти в другую стаю, с другими порядками. Попав в другую стаю он может вырасти до вожака и установить более прогрессивный порядок, потому что имеет опыт пребывания в разных условиях и способен их сравнить.



Иногда это единственный способ эволюционировать. То есть как бы стае он принадлежит только до совершеннолетия. А далее уже эволюция управляет его поведением. напишу циничную вещь, а вы не соглашайтесь. Эволюции нужны люди которые в состоянии прогрессировать. Если человек был наркоманом/бандитом/убийцей но сумел исправится, для эволюции он представляет гораздо БОльшую ценность, чем тот кто просидел всю жизнь в квартире читая книжку.Как минимум потому что 1й прощупал границу добра / зла и далее своим примером, своим опытом, силой своей воли сможет влиять на других (положительно).А как и чем может влиять условный ботан читающий книжки? Его унизит 1й встречный, после чего ботан сделает вывод , что мир злобный и конченный. Не понимая сути процессов и не желая вникать в них. Для эволюции именно он - тупиковая ветка.Для природы не сильно страшно если какой то % популяции погибнет. До середины 20в детская смертность была на порядок выше, люди смогли её снизить цивилизованными инструментами. Я не говорю что это плохо. Гуманистическая психология считает что все люди равны. А природа считает иначе. Выжить должны не все. Это условие отбора. Если олимпиаду выиграют все участники, какой тогда в ней смысл?Здесь вступает в противоречие чего хочет от ребенка природа и хотят его родители.В итоге вырисовалась одно из главных противоречий психологии - кому принадлежит ребёнок. Оно принципиальное и имеет решающее значение. Например приходит мама к психологу и говорит дочка 16 лет забеременела. Психолог должен сделать выбор, либо он на стороне природы (беременеть после полового созревания- нормально) либо точку зрения общества (надо ждать до 18, потом выйти замуж и только тогда беременеть).С точки зрения общества и юридически ребенок принадлежит его родителям/опекунам.Например у макак нет юридических норм и макашонок принадлежит стае. По сути выполняя ее нормы и требования.Но в момент совершеннолетия и далее ему позволяется уйти в другую стаю, с другими порядками. Попав в другую стаю он может вырасти до вожака и установить более прогрессивный порядок, потому что имеет опыт пребывания в разных условиях и способен их сравнить.Иногда это единственный способ эволюционировать. То есть как бы стае он принадлежит только до совершеннолетия. А далее уже эволюция управляет его поведением.



Тут надо масштабировать.

Для каждого (нормального) родителя небезразлична судьба его ребенка.

ДЛя вида ХомоСапиенс вопрос отдельной личности не принципиален.

Для Вселенной, гибель одной планеты, 3-й по счету от звезды галактики Млечный путь вообще незаметна. Тут надо масштабировать.Для каждого (нормального) родителя небезразлична судьба его ребенка.ДЛя вида ХомоСапиенс вопрос отдельной личности не принципиален.Для Вселенной, гибель одной планеты, 3-й по счету от звезды галактики Млечный путь вообще незаметна. rjkz

Повідомлень: 17160 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8522 раз. Подякували: 5383 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 06:26 Wirująświatła написав: rjkz написав: Так может все-таки что-то в тех монахах есть?

Может есть какие-то способности у человеков, которые мы или теряем или не развиваем? Так может все-таки что-то в тех монахах есть?Может есть какие-то способности у человеков, которые мы или теряем или не развиваем? исследования стоят денег и просто из интереса никто ими не занимается. Разве что влогер ради хайпа возьмёт у монахов анализ крови и найдёт там частички Бога. То что видов информации больше, чем органов чувств я уже писал. Взять те же "голоса" в голове. Которые невозможно списать на воображение, потому что слухового воображения нет, точнее есть у слепых, но это никак не означает что слепые слышат голоса. Да им снятся звуки вместо картинок, но не более. Вероятно есть какая то химическая граница сна/реальности и когда эта граница нарушена человек "слышит голоса" . Мои личные предположения.



Раньше галюцинации относили к шизофрении, теперь относят к общим неспецифическим расстройствам восприятия. Поумнели. Если у человека температура под 40 и он видит галюны, это же не означает шизофрению, так же некоторые медикаменты способны их вызывать, отравление парами бензола и т.д. (поэтому предположение, что граница химическая). Постепенно от шизофрении отпочковались РАС, УО, "подростковые девиации", галюцинации.



С другой стороны, если бы ясновидящие существовали, именно они были бы самыми богатыми людьми мира. Выигрывали все лотереи, точно знали курс валют на завтра, за деньги бы консультировали выстрелит ваш бизнес или прогорит. Предсказывали когда и какая следующая пандемия и какая нужна вакцина. Так что не верю я в эти сказки. исследования стоят денег и просто из интереса никто ими не занимается. Разве что влогер ради хайпа возьмёт у монахов анализ крови и найдёт там частички Бога. То что видов информации больше, чем органов чувств я уже писал. Взять те же "голоса" в голове. Которые невозможно списать на воображение, потому что слухового воображения нет, точнее есть у слепых, но это никак не означает что слепые слышат голоса. Да им снятся звуки вместо картинок, но не более. Вероятно есть какая то химическая граница сна/реальности и когда эта граница нарушена человек "слышит голоса" . Мои личные предположения.Раньше галюцинации относили к шизофрении, теперь относят к общим неспецифическим расстройствам восприятия. Поумнели. Если у человека температура под 40 и он видит галюны, это же не означает шизофрению, так же некоторые медикаменты способны их вызывать, отравление парами бензола и т.д. (поэтому предположение, что граница химическая). Постепенно от шизофрении отпочковались РАС, УО, "подростковые девиации", галюцинации.С другой стороны, если бы ясновидящие существовали, именно они были бы самыми богатыми людьми мира. Выигрывали все лотереи, точно знали курс валют на завтра, за деньги бы консультировали выстрелит ваш бизнес или прогорит. Предсказывали когда и какая следующая пандемия и какая нужна вакцина. Так что не верю я в эти сказки.



Вопрос в догонку, уже задавал, но никто не отвечал.

Что такое интуиция и верите-ли в нее? Вопрос в догонку, уже задавал, но никто не отвечал.Что такое интуиция и верите-ли в нее? rjkz

Повідомлень: 17160 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8522 раз. Подякували: 5383 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 06:33 fox767676 написав: rjkz написав: Что такое сон в принципе? Как могут существовать тн вещие сны?

Если кто-то будет их отрицать, можете меня не пытаться разубеждать - я их носитель. Реально. Причем, сны бывают о другом географическом положении и времени. Иногда они сбываются через много лет. В какой-то момент ловлю себя на том, что вспоминаю сон, приснившийся много-много лет назад в котором я "здесь и сейчас". Причем не всегда, но порой, проснувшись, я понимаю, что только что "заглянул" в свое будущее. Сразу скажу - это бывает очень редко, иногда раз в несколько лет. Может на мой полтинник с полтора десятка таких снов. Что такое сон в принципе? Как могут существовать тн вещие сны?Если кто-то будет их отрицать, можете меня не пытаться разубеждать - я их носитель. Реально. Причем, сны бывают о другом географическом положении и времени. Иногда они сбываются через много лет. В какой-то момент ловлю себя на том, что вспоминаю сон, приснившийся много-много лет назад в котором я "здесь и сейчас". Причем не всегда, но порой, проснувшись, я понимаю, что только что "заглянул" в свое будущее. Сразу скажу - это бывает очень редко, иногда раз в несколько лет. Может на мой полтинник с полтора десятка таких снов.



Я тут писал про вещие сны.

рано утром и уснул на пару часиков и увидел очень приятный сон котороый сбылся на 90% через день. (Неожиданный звонок с хорошими новостями. Позвонил другой человек чем во сне, но похожий, и с которым я ранее уже делился наблюдениями "совпадений" ). Т.е фактами таких вещаей полезно делиться , тода они учащаются Я тут писал про вещие сны.рано утром и уснул на пару часиков и увидел очень приятный сон котороый сбылся на 90% через день. (Неожиданный звонок с хорошими новостями. Позвонил другой человек чем во сне, но похожий, и с которым я ранее уже делился наблюдениями "совпадений" ). Т.е фактами таких вещаей полезно делиться , тода они учащаются



У меня были сны, в которых сбывались события, над которыми я упорно работал в тот момент. Даже не знаю или это называть вещим.

Все таки все понятно, все продумывается постояннно, можно предположить, что мозг "проигрывает" в очередной раз продумываемую ситуацию.

Но как можно зрительно увидеть картинку во сне того, что никогда не видел? И потом попасть в эти условия и обстановку? У меня были сны, в которых сбывались события, над которыми я упорно работал в тот момент. Даже не знаю или это называть вещим.Все таки все понятно, все продумывается постояннно, можно предположить, что мозг "проигрывает" в очередной раз продумываемую ситуацию.Но как можно зрительно увидеть картинку во сне того, что никогда не видел? И потом попасть в эти условия и обстановку? rjkz

Повідомлень: 17160 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8522 раз. Подякували: 5383 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 06:42 fox767676 написав: этот клип еще при совке по ЦТ показывали, взрыв мозга

этот клип еще при совке по ЦТ показывали, взрыв мозга



Тут в одном супермаркете фоном часто музычку крутят тихонько.

Я иду и...что-то до боли знакомое и давно забытое.

Вспоминал минут 10.

Потом Хрясь.

Пол Абдул и клип вспомнил.

Капец как давно было. Тут в одном супермаркете фоном часто музычку крутят тихонько.Я иду и...что-то до боли знакомое и давно забытое.Вспоминал минут 10.Потом Хрясь.Пол Абдул и клип вспомнил.Капец как давно было. rjkz

Повідомлень: 17160 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8522 раз. Подякували: 5383 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 07:49 rjkz написав: Я не могу судить насколько психолог с профессиональной точки прав или не прав, не вторгаясь в вопросы морали и права. Я не могу судить насколько психолог с профессиональной точки прав или не прав, не вторгаясь в вопросы морали и права.

Думаю, что прав. Есть профессии, для которых естественно не делить людей. Врач должен лечить даже врага, иначе он не врач. Адвокат, если перестанет защищать преступников, вообще без работы останется (при соответствующей специализации).

Более того, мораль и право придуманы для того, чтобы ограничить наши природные инстинкты. Психологу же нужно пробиться именно к природе.



И чтобы второй раз не править цитаты (тяжело с телефона), по поводу описания детства. За исключением мелких деталей, Вы описали моё 😁

Могу добавить ещё жуткую, по нынешним меркам, антисанитарию.

Слегка споласкиваемые общие стаканы в автоматах не становились источником эпидемии толь потому, что их регулярно дизинфицировали водкой 😁



Случайность выживания природна. Думаю, что прав. Есть профессии, для которых естественно не делить людей. Врач должен лечить даже врага, иначе он не врач. Адвокат, если перестанет защищать преступников, вообще без работы останется (при соответствующей специализации).Более того, мораль и право придуманы для того, чтобы ограничить наши природные инстинкты. Психологу же нужно пробиться именно к природе.И чтобы второй раз не править цитаты (тяжело с телефона), по поводу описания детства. За исключением мелких деталей, Вы описали моё 😁Могу добавить ещё жуткую, по нынешним меркам, антисанитарию.Слегка споласкиваемые общие стаканы в автоматах не становились источником эпидемии толь потому, что их регулярно дизинфицировали водкой 😁Случайность выживания природна. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7984 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6412 раз. Подякували: 21443 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 07:59 rjkz написав: Ну, ок, сны - это не к психологам.

Но все-таки, что это такое?

Когда-то встречал определение, что Сон - это необычное сочетание обычных событий (по памяти). Но как мне могла присниться квартира за 3+ тысячи км от Киева, в которую я попал спустя несколько лет впервые? Это как пример.

Я могу объяснить общей тревого людей и меня, когда в 2014 мне приснились картины 2022 года. Но как быть если (не про этот сон) детали совпадают до мелочей? Ну, ок, сны - это не к психологам.Но все-таки, что это такое?Когда-то встречал определение, что Сон - это необычное сочетание обычных событий (по памяти). Но как мне могла присниться квартира за 3+ тысячи км от Киева, в которую я попал спустя несколько лет впервые? Это как пример.Я могу объяснить общей тревого людей и меня, когда в 2014 мне приснились картины 2022 года. Но как быть если (не про этот сон) детали совпадают до мелочей?

встречный вопрос, почему если во сне приходят покойные родители это нормально, а если человек их видит в режиме бодрствования это шизофрения? ответ где-то тут. У меня не было вещих снов, хз как это может работать. Понаблюдайте как вы общаетесь во сне. Это не голосовое общение. А скорее обмен мыслями. Как изюминку загуглите что снится слепым и слепоглухонемым. Кстати сурдопсихология дошла до такого уровня что даже таких детей обучают. Только на тактильных контактах. Космическая технология. https://www.defectologiya.pro/zhurnal/p ... yix_detej/



это всё говорит о том что зрение и слух хоть и главные но не единственные каналы получения информации.



rjkz написав: Вопрос в догонку, уже задавал, но никто не отвечал.

Что такое интуиция и верите-ли в нее? Вопрос в догонку, уже задавал, но никто не отвечал.Что такое интуиция и верите-ли в нее? мне тяжело общаться в таких терминах... нужно хоть что то измеримое. Например доверие, одному человеку вы доверите ключи от квартиры, другому нет. Почему? У папы после смерти я обнаружил целый пакет ключей от чужих квартир. Он не был вором) люди сами ему приносили. На пожарный случай, если их не будет дома. Человек умел вызывать доверие. Причём это не были близкие люди, иногда вообще малознакомые, о которых он кроме имени не знал ничего. Что то людям подсказывало "можно доверять". Но это не истина, на этом работают все проф. разводилы.



Я встречал подростка который за 5 минут втирался в доверие к кому угодно. Например мог выпросить еду. И как правило её получал. Это идет мимо IQ. Выражение лица, глаза, мимика, позы (если хотите), тембр, паузы, и в целом структура речи. Уникальное полностью неизученное явление.



Язык EQ который понимают все, но разговаривать на нём может мало кто. В 18 с 9ю классами образования он устроился в колл-центр киевстара и был самым успешным по втюхиванию услуг. Звонил рандомным людям и что то предлагал, а потом высокий % это заказывало.



У этой истории есть финал. После несчастной любви дар втираться в доверие ... пропал, почти полностью накрылись коммуникационные навыки. Он стал молчаливым, угрюмым, безразличным, слегка озлобленным. Не выдержала душа поэта предательства. Сейчас этот бывший подросток (которому уже под 30) воюет добровольцем. Думаю убивать ему стало приятно.



Выражаясь вашими терминами, до "финала" интуитивно он "чувствовал" людей, что надо говорить, каким тембром, тональностью, громкостью, где ставить паузы и ударения, чтобы ему доверяли. встречный вопрос, почему если во сне приходят покойные родители это нормально, а если человек их видит в режиме бодрствования это шизофрения? ответ где-то тут. У меня не было вещих снов, хз как это может работать. Понаблюдайте как вы общаетесь во сне. Это не голосовое общение. А скорее обмен мыслями. Как изюминку загуглите что снится слепым и слепоглухонемым. Кстати сурдопсихология дошла до такого уровня что даже таких детей обучают. Только на тактильных контактах. Космическая технология.это всё говорит о том что зрение и слух хоть и главные но не единственные каналы получения информации.мне тяжело общаться в таких терминах... нужно хоть что то измеримое. Например доверие, одному человеку вы доверите ключи от квартиры, другому нет. Почему? У папы после смерти я обнаружил целый пакет ключей от чужих квартир. Он не был вором) люди сами ему приносили. На пожарный случай, если их не будет дома. Человек умел вызывать доверие. Причём это не были близкие люди, иногда вообще малознакомые, о которых он кроме имени не знал ничего. Что то людям подсказывало "можно доверять". Но это не истина, на этом работают все проф. разводилы.Я встречал подростка который за 5 минут втирался в доверие к кому угодно. Например мог выпросить еду. И как правило её получал. Это идет мимо IQ. Выражение лица, глаза, мимика, позы (если хотите), тембр, паузы, и в целом структура речи. Уникальное полностью неизученное явление.Язык EQ который понимают все, но разговаривать на нём может мало кто. В 18 с 9ю классами образования он устроился в колл-центр киевстара и был самым успешным по втюхиванию услуг. Звонил рандомным людям и что то предлагал, а потом высокий % это заказывало.У этой истории есть финал. После несчастной любви дар втираться в доверие ... пропал, почти полностью накрылись коммуникационные навыки. Он стал молчаливым, угрюмым, безразличным, слегка озлобленным. Не выдержала душа поэта предательства. Сейчас этот бывший подросток (которому уже под 30) воюет добровольцем. Думаю убивать ему стало приятно.Выражаясь вашими терминами, до "финала" интуитивно он "чувствовал" людей, что надо говорить, каким тембром, тональностью, громкостью, где ставить паузы и ударения, чтобы ему доверяли. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 10 кві, 2025 08:31, всього редагувалось 2 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 29404 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2462 раз. Подякували: 3458 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 08:29 rjkz написав: Wirująświatła написав: rjkz написав: Что такое сон в принципе? Как могут существовать тн вещие сны? Что такое сон в принципе? Как могут существовать тн вещие сны?



Психология прошла несколько этапов, один из которых попытка объяснить непонятное. Снами занимался К.Г.Юнг. насколько я понимаю больше сны не исследовал никто и фабулу (содержание) психологи во внимание обычно не принимают. Исключение детские кошмары, которые могут говорить о тревожности. Ребенок не в состоянии выразить словами что с ним происходит (не каждый взрослый это может) но в рисунках, снах, незаконченных предложениях и других методиках это в общем проявляется.



Психология из философии превратилась в прикладную науку, то есть занимается теми вопросами которые можно исследовать +/- достоверно. Сны и бредовые состояния к ним не относятся. Психология прошла несколько этапов, один из которых попытка объяснить непонятное. Снами занимался К.Г.Юнг. насколько я понимаю больше сны не исследовал никто и фабулу (содержание) психологи во внимание обычно не принимают. Исключение детские кошмары, которые могут говорить о тревожности. Ребенок не в состоянии выразить словами что с ним происходит (не каждый взрослый это может) но в рисунках, снах, незаконченных предложениях и других методиках это в общем проявляется.Психология из философии превратилась в прикладную науку, то есть занимается теми вопросами которые можно исследовать +/- достоверно. Сны и бредовые состояния к ним не относятся.

Ну, ок, сны - это не к психологам.

Но все-таки, что это такое?

Когда-то встречал определение, что Сон - это необычное сочетание обычных событий (по памяти). Но как мне могла присниться квартира за 3+ тысячи км от Киева, в которую я попал спустя несколько лет впервые? Это как пример.

Я могу объяснить общей тревого людей и меня, когда в 2014 мне приснились картины 2022 года. Но как быть если (не про этот сон) детали совпадают до мелочей? Ну, ок, сны - это не к психологам.Но все-таки, что это такое?Когда-то встречал определение, что Сон - это необычное сочетание обычных событий (по памяти). Но как мне могла присниться квартира за 3+ тысячи км от Киева, в которую я попал спустя несколько лет впервые? Это как пример.Я могу объяснить общей тревого людей и меня, когда в 2014 мне приснились картины 2022 года. Но как быть если (не про этот сон) детали совпадают до мелочей?

живем в інформаційному полі, чому не виключаєте можливість, що інформація може певним чином сприйматись? живем в інформаційному полі, чому не виключаєте можливість, що інформація може певним чином сприйматись? flyman

Повідомлень: 39150 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2818 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 168169170171> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3698

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34