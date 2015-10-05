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#<1 ... 168169170171 Додано: Чет 10 кві, 2025 08:31 rjkz написав: Wirująświatła написав: rjkz написав: Так может все-таки что-то в тех монахах есть?

Может есть какие-то способности у человеков, которые мы или теряем или не развиваем? Так может все-таки что-то в тех монахах есть?Может есть какие-то способности у человеков, которые мы или теряем или не развиваем? исследования стоят денег и просто из интереса никто ими не занимается. Разве что влогер ради хайпа возьмёт у монахов анализ крови и найдёт там частички Бога. То что видов информации больше, чем органов чувств я уже писал. Взять те же "голоса" в голове. Которые невозможно списать на воображение, потому что слухового воображения нет, точнее есть у слепых, но это никак не означает что слепые слышат голоса. Да им снятся звуки вместо картинок, но не более. Вероятно есть какая то химическая граница сна/реальности и когда эта граница нарушена человек "слышит голоса" . Мои личные предположения.



Раньше галюцинации относили к шизофрении, теперь относят к общим неспецифическим расстройствам восприятия. Поумнели. Если у человека температура под 40 и он видит галюны, это же не означает шизофрению, так же некоторые медикаменты способны их вызывать, отравление парами бензола и т.д. (поэтому предположение, что граница химическая). Постепенно от шизофрении отпочковались РАС, УО, "подростковые девиации", галюцинации.



С другой стороны, если бы ясновидящие существовали, именно они были бы самыми богатыми людьми мира. Выигрывали все лотереи, точно знали курс валют на завтра, за деньги бы консультировали выстрелит ваш бизнес или прогорит. Предсказывали когда и какая следующая пандемия и какая нужна вакцина. Так что не верю я в эти сказки. исследования стоят денег и просто из интереса никто ими не занимается. Разве что влогер ради хайпа возьмёт у монахов анализ крови и найдёт там частички Бога. То что видов информации больше, чем органов чувств я уже писал. Взять те же "голоса" в голове. Которые невозможно списать на воображение, потому что слухового воображения нет, точнее есть у слепых, но это никак не означает что слепые слышат голоса. Да им снятся звуки вместо картинок, но не более. Вероятно есть какая то химическая граница сна/реальности и когда эта граница нарушена человек "слышит голоса" . Мои личные предположения.Раньше галюцинации относили к шизофрении, теперь относят к общим неспецифическим расстройствам восприятия. Поумнели. Если у человека температура под 40 и он видит галюны, это же не означает шизофрению, так же некоторые медикаменты способны их вызывать, отравление парами бензола и т.д. (поэтому предположение, что граница химическая). Постепенно от шизофрении отпочковались РАС, УО, "подростковые девиации", галюцинации.С другой стороны, если бы ясновидящие существовали, именно они были бы самыми богатыми людьми мира. Выигрывали все лотереи, точно знали курс валют на завтра, за деньги бы консультировали выстрелит ваш бизнес или прогорит. Предсказывали когда и какая следующая пандемия и какая нужна вакцина. Так что не верю я в эти сказки.



Вопрос в догонку, уже задавал, но никто не отвечал.

Что такое интуиция и верите-ли в нее? Вопрос в догонку, уже задавал, но никто не отвечал.Что такое интуиция и верите-ли в нее?

див. попереднє повідомлення про інформаційне поле.

Можна сказати - сприйнятливість до нього.

Нарахунок вірити чи ні - з одного боку можна сказати, що збіг випадковостей, з іншого слідування Божій волі, з третього заявляти про наявність особливих здібностей, і це все буде одне і те явище тільки розглянуте з різних сторін. див. попереднє повідомлення про інформаційне поле.Можна сказати - сприйнятливість до нього.Нарахунок вірити чи ні - з одного боку можна сказати, що збіг випадковостей, з іншого слідування Божій волі, з третього заявляти про наявність особливих здібностей, і це все буде одне і те явище тільки розглянуте з різних сторін. flyman

Повідомлень: 39149 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2818 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 08:43

С помощью жестов слепоглухонемой ребенок устанавливал контакт с окружающими и постепенно вступал с ними в общение, начиная познавать окружающий мир. Именно жестовая форма речи делала возможным подведение слепоглухонемого ребенка к пониманию того, что все предметы и явления вокруг него имеют свои обозначения (2).



Методика обучения на первом этапе заключалась в том, что из многочисленных действий, совершаемых учителем совместно с учеником, выделялось лишь одно характерное предметное действие. В дальнейшем оно и становилось жестовым обозначением данного действия. С целью установления связи между названным действием или предметом и его жестовым обозначением педагог, давая ученику поручение в жестовой форме, выполнял его вместе с ребенком. После нескольких повторений подобного рода упражнений ученик переходил к выполнению тех же самых поручений, но уже без участия педагога. Если ученик не понимал задания, показанного жестом, учитель проделывал его совместно с учеником. И так повторялось до тех лор, пока у ребенка не образовывалось нужной связи между жестом и обозначаемым этим жестом действием.



Период развития понимания жестов окружающих у различных детей протекал по-разному, У слепоглухонемых 3-4 лет, а также у детей и более старшего возраста, но педагогически запущенных период пассивного восприятия жестовых знаков продолжался в течение 3-5 месяцев, а иногда и дольше.



Слабовидящие дети такого же возраста (с остротой зрения 0,06-0,09) при полном отсутствии слуха начинали понимать жесты в течение одной-двух недель. Незначительные остатки зрения помогали им быстрее ориентироваться в окружающем, овладевать предметными действиями и понимать обращенные к ним жесты.



У детей старшего возраста (10– 14 лет) с полным отсутствием зрения и слуха, но с богатым чувственным опытом период формирования понимания жестов окружающего персонала ограничивался двумя-тремя днями.



Установлению соотношения жестов с определенными предметами и действиями способствовала сама природа жестовых обозначений. На первых этапах обучения они являлись, как правило, отображением самих предметов или имитацией действий с ними.



В процессе обучения жестовому общению слепоглухонемых детей 3– 5 лет (при полном выключении зрительного и слухового анализаторов) нами было прослежено, как происходит восприятие и постепенное усвоение ими жестов окружающих людей.



В первые месяцы обучения слепоглухонемому ребенку было совсем непонятно, для чего педагог, держа его руки в своих, перед началом каждого действия проделывал ими какие-то движения. В ответ на это дети, как правило, старались высвободить свои руки из рук взрослого. Им хотелось поскорее удовлетворить свою потребность, например в еде, а не делать «лишние», как им казалось, движения руками.



К концу третьего месяца обучения некоторые слепоглухонемые воспитанники (Рита Л., Вова Т., Лена Г.) начинали повторять за педагогом отдельные жесты, связанные с выполнением режимных моментов. Однако вначале это было простым механическим повторением движений, которые проделывал педагог руками ребенка. Например, Рита Л. повторяла вслед за педагогом жест «мыть руки», но последующего за ним действия еще не выполняла. Для нее сигналом, побуждающим к выполнению инструкции, все еще оставалось вложенное в руку полотенце и мыло или последующее совместное с педагогом действие.



Через четыре месяца наряду с пассивным восприятием жестов окружающего персонала дети начинали не только отраженно повторять обращенные к ним жестовые знаки, но и самостоятельно делать какие-то движения руками. Например, Вова Т. не раз присутствовал, когда мы разговаривали (дактильно и жестами) со старшей слепоглухонемой ученицей Юлей В., она в свою очередь, тоже пыталась сказать ему что-то его руками. Постепенно, подражая жестам окружающих, мальчик начал воспроизводить целый ряд каких-то нерасчлененных и до конца не оформленных движений. Иногда эти движения он сопровождал и быстрым устным проговариванием отдельных слогов: та-фа-та-та-фа.



На пятом месяце обучения дети начинали понимать и выполнять некоторые задания в жестовой форме, связанные с режимными моментами, но теперь уже совершенно правильно соотнося их с выполнением последующих действий. Когда педагог или воспитатель, например, просил Вову Т. вымыть руки, он тут же воспроизводил данный жест и выполнял нашу просьбу.



В конце пятого месяца обучения слепоглухонемые воспитанники, выполняя некоторые действия, связанные с режимными моментами, предварительно «проговаривали» их жестами, теперь уже совершенно самостоятельно, без предварительного показа педагогом. Например, тот же жест «мыть руки» дети воспроизводили самостоятельно перед едой, а на последующих этапах уже не только в ситуациях, связанных с подготовкой к приему пищи, а более широко. Например, после работы с клеем и пластилином, после прогулки на улице, уборки помещения и т. д.



Приходя в спальню после обеда, дети показывали, что будут раздеваться и ложиться спать.



В общение с ребенком постепенно вводились и новые жестовые обозначения, по мере включения в режимные моменты различных видов деятельности. Из общей массы жестов, относящихся теперь к различным видам предметной деятельности, дети начинали понимать, а затем и использовать в общении с нами в первую очередь жесты, которые отражали наиболее характерные действия с предметами, наиболее часто употребляемыми в течение дня. К числу первых жестов, используемых в общении с окружающими, относились и те, которыми обозначались предметы или действия, представляющие для слепоглухонемых определенный интерес. Так, для Вовы Т. такими первыми жестами были: резать (ножницами), шить – пришить пуговицу; печатать на брайлевской машинке, конструировать; для Риты Л. – куклы и мяч; для Вовы К. – очки, включать и выключать настольную лампу.



Как только дети понимали, что с помощью жестовых знаков можно выразить и удовлетворить свое желание, они активно и совершенно самостоятельно начинали ими пользоваться (восьмой-девятый месяц обучения). Сначала они одним жестом выражали свою просьбу. Например, «конструировать» (Вова Т.), «домой» (Вова К.). Позже начинали соединять два жеста в предложение: «Дай очки!» – у Вовы К., «Идем качаться!» – у Вовы Т.



Работа по подготовке слепоглухонемых детей к овладению словесным языком включала в себя;



1. Дидактические игры и упражнения, формирующие и закрепляющие навыки ориентировки в пространстве, развивающие умения «осмотра» предметов руками, в узнавании их на ощупь и по запаху.



2. Дидактические игры с разного рода классификациями и группировками предметов, которые подводили детей к формированию у них простейших представлений о форме, величине, количестве. Классификация предметов по различным признакам подготавливала ребенка к усвоению обобщающих понятий в словесной форме.



3. Ознакомление детей с дидактическим материалом, подготавливающим к овладению грамотой (различные сочетания брайлевских точек и отдельного браилевского знака).



4. Дидактические игры, направленные на развитие мышечного чувства руки и тренировочные упражнения на восприятие и воспроизведение отдельных дактильных знаков.



5. Обучение лепке, которая способствовала укреплению мышц руки и формированию мелких и точных движений пальцев. Лепка помогала также в какой-то мере отразить внутренний мир ребенка еще в тот период, когда он не владел другими средствами выражения.



6. Ручной труд (работа с бумагой, ножницами, клеем) также способствовал развитию мелкой моторики слепоглухонемых детей и дифференцированному восприятию свойств материала.



7. Обучение проведению сюжетно-ролевых игр, значение которых было чрезвычайно велико. В процессе игры слепоглухонемой ребенок не только познавал предметы и действия с ними, но и обучался обозначению их. Сюжетно-ролевые игры являлись также чрезвычайно выгодной деятельностью для формирования средств общения еще и в том отношении, что во время игры легко создавалась потребность в таком общении, которую нельзя было удовлетворить простым обслуживанием ребенка. В игре участвовало несколько действующих лиц, роли каждого были различны. В таких условиях была необходима договоренность участников.



8. Различные игры и упражнения, направленные на развитие у слепоглухонемых детей ориентировочной реакции на лицо педагога и вызывание отдельных звуков или звукосочетаний по подражанию.



слепоглухонемых детей учили.. именам окружающих

Первыми дактильными словами, которые вводились нами в общение с детьми на переходном этапе, были: имя ребенка, имена окружающих детей и сотрудников, названия интересующих их предметов, затем предметов ближайшего окружения, элементарные просьбы, связанные с деятельностью детей (дай, на, иди, убери) и вопросы «Кто?», «Что?». смоделировать чьё то имя без его визуального или словесного оформления? легко, если есть объемный алфавит

Поэтому при обучении детей 3--5 лет восприятию дактильных слов мы сразу же вводили письменные обозначения дактильных знаков в виде табличек с написанными на них словами по Брайлю (для незрячих) или крупным плоскопечатным шрифтом (для детей с остаточным зрением). Это позволяло повторно воспринимать предъявленное слово и тем самым создавало условия для его лучшего запоминания.



Педагог ставит на стол чашку с блюдцем (из игрушечной посуды) и говорит Рите, показывая на куклу, «дай пить». Слово «дай» дактилируется и подкрепляется табличкой, слово «пить» дается жестом (движение опрокидывания воображаемой чашки в рот). Рита поит куклу из чашки.



Затем педагог берет куклу в руки и начинает ее укачивать, произнося голосом а-а-а-а, держа руку девочки у себя на гортани для ощущения вибрации голосовых связок. Рите самой хочется покачать куклу. Она тянется к ней и говорит дактильно слово «дай», уже не прибегая к.письменной табличке. Педагог даст ей куклу, она начинает ее укачивать, а потом по подражанию пробует произносить звуки а-а-а-а-а.



При проведении второго занятия ставилась задача расширить значение слова «дай» в условиях продуктивной деятельности ученицы – наклеивания геометрических фигур на бумагу по образцу. Аналогично тому, как это делалось на первом занятии, педагог учил девочку дактили рожать слово «дай», выражая таким образом обращение за нужными для работы предметами (вырезанными из бумаги фигурами, кисточкой, тряпкой). Сами предметы девочка при этом обозначает жестами.



хз принимала ли участие в обучении т.н. "интуиция", но обучить таких детей вполне реально. кое кто повзрослев даже вуз закончил и трудоустроился. поскольку народу лень читать книги про что то новое, накидаю сюда цитат из статьи про обучение слепоглухонемых. кому не интересно просто не читайте)слепоглухонемых детей учили.. именам окружающихсмоделировать чьё то имя без его визуального или словесного оформления? легко, если есть объемный алфавитхз принимала ли участие в обучении т.н. "интуиция", но обучить таких детей вполне реально. кое кто повзрослев даже вуз закончил и трудоустроился. Wirująświatła

Повідомлень: 29404 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2462 раз. Подякували: 3458 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 08:47 Faceless написав: Бетон написав: Отлично. Теперь захотелось настоящего холодца. Спасибо)

И что терь делать?

Искать бабу, умеющую его готовить? Такой план? Отлично. Теперь захотелось настоящего холодца. Спасибо)И что терь делать?Искать бабу, умеющую его готовить? Такой план?

Теж мені знайшли крісталін а ля тюрго. Самі зваріть Теж мені знайшли крісталін а ля тюрго. Самі зваріть

Треба знайти кухню, яку не жалко) Треба знайти кухню, яку не жалко) Бетон

Повідомлень: 4733 З нами з: 17.12.22 Подякував: 160 раз. Подякували: 327 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 08:49 Бетон написав: Треба знайти кухню, яку не жалко) Треба знайти кухню, яку не жалко) а вы всё изобретаете велосипеды)



ул. Тургеневская 48, Киев



Информация о помещении

Наше пространство - это не кафе, и не ресторан, и даже не кулинарная студия или школа. Мы работаем под идеей "вместокафе".



Можно готовить самому, приглашать друзей и проводить званые ужины. Сделать кулинарную презентацию, либо закатить самую веселую вечеринку, взять участие в обучающем кулинарном мастер-классе или развернуть полноценную фото-студию на нашей кухне. Мы будем рады любым идеям наших гостей и друзей, и предоставим для них все необходимые ресурсы, которыми владеем сами.

Кухня доступна в аренду под мастер-классы, встречи, ужины, дегустации, презентации, фото и видео съемки, а также под частные события, праздники и мероприятия.



https://renty.ua/ru/place/335-kuhnya-st ... yh-sobytij Кухня-студия для проведения вкусных событийул. Тургеневская 48, КиевИнформация о помещенииНаше пространство - это не кафе, и не ресторан, и даже не кулинарная студия или школа. Мы работаем под идеей "вместокафе".Можно готовить самому, приглашать друзей и проводить званые ужины. Сделать кулинарную презентацию, либо закатить самую веселую вечеринку, взять участие в обучающем кулинарном мастер-классе или развернуть полноценную фото-студию на нашей кухне. Мы будем рады любым идеям наших гостей и друзей, и предоставим для них все необходимые ресурсы, которыми владеем сами.Кухня доступна в аренду под мастер-классы, встречи, ужины, дегустации, презентации, фото и видео съемки, а также под частные события, праздники и мероприятия.

я был в числе приглашенных на тест драйв продвинутого кух.комбайна который проходил в такой кухне. При помощи комбайна, плиты и духовки нам приготовили и скормили несколько блюд. Из того что помню - мороженное. а вы всё изобретаете велосипеды)я был в числе приглашенных на тест драйв продвинутого кух.комбайна который проходил в такой кухне. При помощи комбайна, плиты и духовки нам приготовили и скормили несколько блюд. Из того что помню - мороженное. Wirująświatła

Повідомлень: 29404 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2462 раз. Подякували: 3458 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 08:55 rjkz написав: Вопрос в догонку, уже задавал, но никто не отвечал.

Что такое интуиция и верите-ли в нее? Вопрос в догонку, уже задавал, но никто не отвечал.Что такое интуиция и верите-ли в нее?

Мне встречалось мнение, что интуиция - это подсознательное восприятие информации, которую мы не можем или не успеваем идентифицировать и осмыслить.

Если принять такую трактовку, то интуиции стоит доверять. Мне встречалось мнение, что интуиция - это подсознательное восприятие информации, которую мы не можем или не успеваем идентифицировать и осмыслить.Если принять такую трактовку, то интуиции стоит доверять. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7984 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6412 раз. Подякували: 21443 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 08:57 як так? flyman

Повідомлень: 39149 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2818 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 09:19 flyman где ты их находишь? 6 тыс подписчиков...посмотрел 10 минут бессвязанной речи, из-за того что матери было плохо он пошёл на свою 1ю работу... мда. кроме жесткой УО я там не вижу ничего. Человек с огромным удивлением открывает то, что знает каждый подросток. Но нейронные связи формируются не исходя из иерархичности причинно - следственных моделей, а по случайному/искаженному принципу. "Пошел дождь поэтому порвались джинсы". Что вижу о том и пою. Явные когнитивные нарушения. Если бы он рассказывал не про события, а про свои ощущения можно было бы ставить диагноз откуда у него УО. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 10 кві, 2025 09:25, всього редагувалось 3 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 29404 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2462 раз. Подякували: 3458 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 09:22 rjkz написав: fox767676 написав: rjkz написав: Что такое сон в принципе? Как могут существовать тн вещие сны?

Если кто-то будет их отрицать, можете меня не пытаться разубеждать - я их носитель. Реально. Причем, сны бывают о другом географическом положении и времени. Иногда они сбываются через много лет. В какой-то момент ловлю себя на том, что вспоминаю сон, приснившийся много-много лет назад в котором я "здесь и сейчас". Причем не всегда, но порой, проснувшись, я понимаю, что только что "заглянул" в свое будущее. Сразу скажу - это бывает очень редко, иногда раз в несколько лет. Может на мой полтинник с полтора десятка таких снов. Что такое сон в принципе? Как могут существовать тн вещие сны?Если кто-то будет их отрицать, можете меня не пытаться разубеждать - я их носитель. Реально. Причем, сны бывают о другом географическом положении и времени. Иногда они сбываются через много лет. В какой-то момент ловлю себя на том, что вспоминаю сон, приснившийся много-много лет назад в котором я "здесь и сейчас". Причем не всегда, но порой, проснувшись, я понимаю, что только что "заглянул" в свое будущее. Сразу скажу - это бывает очень редко, иногда раз в несколько лет. Может на мой полтинник с полтора десятка таких снов.



Я тут писал про вещие сны.

рано утром и уснул на пару часиков и увидел очень приятный сон котороый сбылся на 90% через день. (Неожиданный звонок с хорошими новостями. Позвонил другой человек чем во сне, но похожий, и с которым я ранее уже делился наблюдениями "совпадений" ). Т.е фактами таких вещаей полезно делиться , тода они учащаются Я тут писал про вещие сны.рано утром и уснул на пару часиков и увидел очень приятный сон котороый сбылся на 90% через день. (Неожиданный звонок с хорошими новостями. Позвонил другой человек чем во сне, но похожий, и с которым я ранее уже делился наблюдениями "совпадений" ). Т.е фактами таких вещаей полезно делиться , тода они учащаются



У меня были сны, в которых сбывались события, над которыми я упорно работал в тот момент. Даже не знаю или это называть вещим.

Все таки все понятно, все продумывается постояннно, можно предположить, что мозг "проигрывает" в очередной раз продумываемую ситуацию.

Но как можно зрительно увидеть картинку во сне того, что никогда не видел? И потом попасть в эти условия и обстановку? У меня были сны, в которых сбывались события, над которыми я упорно работал в тот момент. Даже не знаю или это называть вещим.Все таки все понятно, все продумывается постояннно, можно предположить, что мозг "проигрывает" в очередной раз продумываемую ситуацию.

Легко: это называется ложная память. Вот если бы эту картинку у кого-то _до события_ зарисовать, например, получилось... Легко: это называется ложная память.Вот если бы эту картинку у кого-то _до события_ зарисовать, например, получилось... _hunter Повідомлень: 9492 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 486 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 09:24 а так як? Wirująświatła написав: flyman где ты их находишь? 6 тыс подписчиков...посмотрел 10 минут бессвязанной речи, из-за того что матери было плохо он пошёл на свою 1ю работу... мда. кроме жесткой УО я там не вижу ничего. Человек с огромным удивлением открывает то, что знает каждый подросток. Но нейронные связи формируются не исходя из иерархичности причинно - следственных моделей, а по случайному/искаженному принципу. "Пошел дождь поэтому порвались джинсы". Что вижу о том и пою. где ты их находишь? 6 тыс подписчиков...посмотрел 10 минут бессвязанной речи, из-за того что матери было плохо он пошёл на свою 1ю работу... мда. кроме жесткой УО я там не вижу ничего. Человек с огромным удивлением открывает то, что знает каждый подросток. Но нейронные связи формируются не исходя из иерархичности причинно - следственных моделей, а по случайному/искаженному принципу. "Пошел дождь поэтому порвались джинсы". Что вижу о том и пою.



flyman

Повідомлень: 39149 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2818 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 09:30 flyman этот умнее предыдущего но запутался в 2х соснах. Обсасывает моральные нормы "все должны работать" "жить за счёт кого-то". Хуле эти нормы обсасывать, сейчас не средние века, либо принимаешь либо нет. Неприятие влечёт скрытый (а иногда явный) конфликт с окружением. Хотаб бы его начал гнобить налогами. Wirująświatła

Повідомлень: 29404 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2462 раз. Подякували: 3458 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 168169170171 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3698

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34