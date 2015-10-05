новые вокзалы и новые ж/д в Африке с 3й минуты
крч пока нас китайцы не завоюют ничего нового у нас не будет. Те же интерсити появились к евро2012 а не просто так. Прогрессом двигают исторические события.
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Додано: Чет 10 кві, 2025 09:59
новые вокзалы и новые ж/д в Африке с 3й минуты
крч пока нас китайцы не завоюют ничего нового у нас не будет. Те же интерсити появились к евро2012 а не просто так. Прогрессом двигают исторические события.
Додано: Чет 10 кві, 2025 10:27
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