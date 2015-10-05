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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 169170171172
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 09:59

новые вокзалы и новые ж/д в Африке с 3й минуты

крч пока нас китайцы не завоюют ничего нового у нас не будет. Те же интерсити появились к евро2012 а не просто так. Прогрессом двигают исторические события.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 12:22

небольшой кавер про погоду
Wirująświatła
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Повідомлень: 29406
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2462 раз.
Подякували: 3458 раз.
 
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1
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  #<1 ... 169170171172
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Модератори: Ірина_, Модератор

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