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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 169170171172
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 09:59

новые вокзалы и новые ж/д в Африке с 3й минуты

крч пока нас китайцы не завоюют ничего нового у нас не будет. Те же интерсити появились к евро2012 а не просто так. Прогрессом двигают исторические события.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 12:22

небольшой кавер про погоду
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 17:27

Wirująświatła
Хотаб бы его начал гнобить налогами.


Віталя, як тобі позиція Слономаг (гілка «еміграція») , який живе 3 роки в Гешпаніі і каже «коли ми живемо в одній країні , я плачУ податки , а ти ухиляєшся, то ти крадеш у мене гроші. І тому я презираю тебе». Ти згоден з цією трактовкою? Я - згоден.
І твої дитячі аргументи «а он Ахмеитов (там кого хочеш встав) також не платить, і ти йому нічого не кажеш» взагалі не вкатують, бо якби він мені (тут , чи ще десь ) це сказав, я б йому сказав те саме що і тобі. Про твоє трутеняче паразитуюче на чужих грошах і горбах (а вже і крові) життя.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 18:04

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 18:55

Re: Психологія та інші цікавинки

Поскольку кампусный диваноухылянт вспомнил запорожского айтишника, живущего три года на берегах напротив Ибицы, и который, платя там 30%-е налоги, попрекает всех своим непререкаемым от честности авторитетом(тут авторитет был наверняка чуточку пререкаемый, 30% Гетьманцеву он не платил) - хотелось бы поинтересоваться, как 35ти летний абсолютно здоровый потенциальный оператор дронов и ПКТ с ВУС -100 попал в мае 22го в Гешпанию.
Наверно аисты в клювах(или гвертольёты) его за 3500км перенесли над границами нашего концлагеря.
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 18:56

  барабашов написав:Поскольку кампусный диваноухылянт вспомнил запорожского айтишника, живущего три года на берегах напротив Ибицы, и который, платя там 30%-е налоги, попрекает всех своим непререкаемым от честности авторитетом(тут авторитет был наверняка чуточку пререкаемый, 30% Гетьманцеву он не платил) - хотелось бы поинтересоваться, как 35ти летний абсолютно здоровый потенциальный оператор дронов и ПКТ с ВУС -100 попал в мае 22го в Гешпанию.
Наверно аисты в клювах(или гвертольёты) его за 3500км перенесли над границами нашего концлагеря.

ага, в нього шось там крадуть, як будівельника обдирають 50+ жіночок на мінзарі
flyman
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