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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 170171172173>
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 09:59

новые вокзалы и новые ж/д в Африке с 3й минуты

крч пока нас китайцы не завоюют ничего нового у нас не будет. Те же интерсити появились к евро2012 а не просто так. Прогрессом двигают исторические события.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 12:22

небольшой кавер про погоду
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 17:27

Wirująświatła
Хотаб бы его начал гнобить налогами.


Віталя, як тобі позиція Слономаг (гілка «еміграція») , який живе 3 роки в Гешпаніі і каже «коли ми живемо в одній країні , я плачУ податки , а ти ухиляєшся, то ти крадеш у мене гроші. І тому я презираю тебе». Ти згоден з цією трактовкою? Я - згоден.
І твої дитячі аргументи «а он Ахмеитов (там кого хочеш встав) також не платить, і ти йому нічого не кажеш» взагалі не вкатують, бо якби він мені (тут , чи ще десь ) це сказав, я б йому сказав те саме що і тобі. Про твоє трутеняче паразитуюче на чужих грошах і горбах (а вже і крові) життя.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 18:04

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 18:55

Re: Психологія та інші цікавинки

Поскольку кампусный диваноухылянт вспомнил запорожского айтишника, живущего три года на берегах напротив Ибицы, и который, платя там 30%-е налоги, попрекает всех своим непререкаемым от честности авторитетом(тут авторитет был наверняка чуточку пререкаемый, 30% Гетьманцеву он не платил) - хотелось бы поинтересоваться, как 35ти летний абсолютно здоровый потенциальный оператор дронов и ПКТ с ВУС -100 попал в мае 22го в Гешпанию.
Наверно аисты в клювах(или гвертольёты) его за 3500км перенесли над границами нашего концлагеря.
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 18:56

  барабашов написав:Поскольку кампусный диваноухылянт вспомнил запорожского айтишника, живущего три года на берегах напротив Ибицы, и который, платя там 30%-е налоги, попрекает всех своим непререкаемым от честности авторитетом(тут авторитет был наверняка чуточку пререкаемый, 30% Гетьманцеву он не платил) - хотелось бы поинтересоваться, как 35ти летний абсолютно здоровый потенциальный оператор дронов и ПКТ с ВУС -100 попал в мае 22го в Гешпанию.
Наверно аисты в клювах(или гвертольёты) его за 3500км перенесли над границами нашего концлагеря.

ага, в нього шось там крадуть, як будівельника обдирають 50+ жіночок на мінзарі
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 19:16

:x барабашов

хотелось бы поинтересоваться, как 35ти летний абсолютно здоровый потенциальный оператор дронов и ПКТ с ВУС -100 попал в мае 22го в Гешпанию.

Я думаю десь так як 50-річний дніпропетровський лейтенант , якому на голови падають КАБи і ракети (але це ніяк не стимулює його згадати про своє офіцерське звання і захистити неньку, місто, хороми ) їздить в Стамбул за шубами, звідки відписує про поточні курси ліри і режим роботи обмінок.
Чи «ето другоє»?
Надто багато на 4 дорослих членів барабашовськоі сім’ї ухилянтів. Мюнхен не витримає навантаження , ви всі там породи не лайтовоі, відкормлені в Ле-сільпо.
Лейтенант, нагадую тобі, що бійці в дніпропетровському шпиталі очікують від лейтенанта не малюнки, не «вкусняшки», не цигарки. А практичну допомогу в захисті. Тобто саме те, навіщо тобі давали офіцерське звання.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 19:29

  rjkz написав:Вопрос в догонку, уже задавал, но никто не отвечал.
Что такое интуиция и верите-ли в нее?

Я понимаю интуицию как способность предвидеть что-то - событие или развитие события или результат чего-то (какого-то действия или бездействия и т.п.)
У одних людей интуиция более развита, у других - менее. За собой замечала неоднократно, как происходило то, что я предвидела. Например, смерти знакомых людей. Это странно и страшно одновременно.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 19:35

Re: Психологія та інші цікавинки

Я так понял путешествуют все.
Кроме меня.

Мулаты, бухта, экспорт кофе, кофейный демпинг, чарльстон под названием «У моей девочки есть одна маленькая штучка"
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 19:48

  Бетон написав:Я так понял путешествуют все.
Кроме меня.

Мулаты, бухта, экспорт кофе, кофейный демпинг, чарльстон под названием «У моей девочки есть одна маленькая штучка"

ментальные пиздюлины иногда очень эффективны
fox767676
 
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