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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Чет 10 кві, 2025 21:05
Бетон написав: fox767676 написав:
железобетоныч, это же про тебя, внатуре
"это моя хрустальная мечта
- не касайтесь ее своими лапами"
Не вижу сходства, товарищ
Откровенно говоря, советские фильмы, в своём большинстве, терпеть не могу
візуально бачу шубу
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flyman
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Додано: Чет 10 кві, 2025 21:08
flyman написав: Бетон написав: fox767676 написав:
железобетоныч, это же про тебя, внатуре
"это моя хрустальная мечта
- не касайтесь ее своими лапами"
Не вижу сходства, товарищ
Откровенно говоря, советские фильмы, в своём большинстве, терпеть не могу
візуально бачу шубу
У Шуби нема мільйона. Він би тоді зробив ремонт в хаті в Дніпрі.
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Hotab
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Додано: Чет 10 кві, 2025 21:27
Hotab написав:
У Шуби нема мільйона. Він би тоді зробив ремонт в хаті в Дніпрі.
не имей 100 фублей, а имей 100 друзей.
в 21м веке фраза как-то странно звучит... хотаб ты имеешь 100 друзей?
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Wirująświatła
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Додано: Чет 10 кві, 2025 21:35
Wirująświatła
хотаб ты имеешь 100 друзей?
Може краще «100 подруг»?
- сколько у вас было женщин в плане секса?
- ну в плане секса было 5. Но я сильно отстаю от плана .
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Hotab
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Додано: Чет 10 кві, 2025 21:39
Wirująświatła
"before simulate you must die!" - "Здесь тебя поддержат сотни рук" 🤟
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fox767676
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Додано: Чет 10 кві, 2025 22:04
откопал старый видос как гонял по лесу на самокате
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Додано: Чет 10 кві, 2025 22:11
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Додано: Чет 10 кві, 2025 22:17
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