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Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 171172173174>
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 21:05

  Бетон написав:
  fox767676 написав:железобетоныч, это же про тебя, внатуре



"это моя хрустальная мечта
- не касайтесь ее своими лапами"


Не вижу сходства, товарищ

Откровенно говоря, советские фильмы, в своём большинстве, терпеть не могу

візуально бачу шубу
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 21:08

  flyman написав:
  Бетон написав:
  fox767676 написав:железобетоныч, это же про тебя, внатуре



"это моя хрустальная мечта
- не касайтесь ее своими лапами"


Не вижу сходства, товарищ

Откровенно говоря, советские фильмы, в своём большинстве, терпеть не могу

візуально бачу шубу

У Шуби нема мільйона. Він би тоді зробив ремонт в хаті в Дніпрі.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 21:27

  Hotab написав:У Шуби нема мільйона. Він би тоді зробив ремонт в хаті в Дніпрі.
не имей 100 фублей, а имей 100 друзей.
в 21м веке фраза как-то странно звучит... хотаб ты имеешь 100 друзей?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 21:35

Wirująświatła

хотаб ты имеешь 100 друзей?


Може краще «100 подруг»?
- сколько у вас было женщин в плане секса?
- ну в плане секса было 5. Но я сильно отстаю от плана .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 21:39

Wirująświatła
"before simulate you must die!" - "Здесь тебя поддержат сотни рук" 🤟
fox767676
 
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откопал старый видос как гонял по лесу на самокате
Wirująświatła
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65 658 831 переглядов
Wirująświatła
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