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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 171172173174
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 22:44

  Бетон написав:
  fox767676 написав:железобетоныч, это же про тебя, внатуре



"это моя хрустальная мечта
- не касайтесь ее своими лапами"


Не вижу сходства, товарищ

Откровенно говоря, советские фильмы, в своём большинстве, терпеть не могу

1993 - это уже не советский.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 23:17

Re: Психологія та інші цікавинки

  ЛАД написав:1993 - это уже не советский.


вот тогда же


а это уже наша киевская тема чуть позже
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 23:20

Re: Психологія та інші цікавинки

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 23:23

Re: Психологія та інші цікавинки

ну и классика
fox767676
 
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