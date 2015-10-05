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Додано: Чет 10 кві, 2025 22:44
Бетон написав: fox767676 написав:
железобетоныч, это же про тебя, внатуре
"это моя хрустальная мечта
- не касайтесь ее своими лапами"
Не вижу сходства, товарищ
Откровенно говоря, советские фильмы, в своём большинстве, терпеть не могу
1993 - это уже не советский.
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ЛАД
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Додано: Чет 10 кві, 2025 23:17
ЛАД написав:
1993 - это уже не советский.
вот тогда же
а это уже наша киевская тема чуть позже
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Додано: Чет 10 кві, 2025 23:20
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fox767676
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Додано: Чет 10 кві, 2025 23:23
ну и классика
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fox767676
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