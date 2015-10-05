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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Чет 10 кві, 2025 22:44
Бетон написав: fox767676 написав:
железобетоныч, это же про тебя, внатуре
"это моя хрустальная мечта
- не касайтесь ее своими лапами"
Не вижу сходства, товарищ
Откровенно говоря, советские фильмы, в своём большинстве, терпеть не могу
1993 - это уже не советский.
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Додано: Чет 10 кві, 2025 23:17
ЛАД написав:
1993 - это уже не советский.
вот тогда же
а это уже наша киевская тема чуть позже
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fox767676
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Додано: Чет 10 кві, 2025 23:20
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Додано: Чет 10 кві, 2025 23:23
ну и классика
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 01:03
flyman написав: Бетон написав: fox767676 написав:
железобетоныч, это же про тебя, внатуре
"это моя хрустальная мечта
- не касайтесь ее своими лапами"
Не вижу сходства, товарищ
Откровенно говоря, советские фильмы, в своём большинстве, терпеть не могу
візуально бачу шубу
Звиздатая шуба, шо ему не понравилось - загадка
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 01:14
Все такие ранимые стали
Не с кем подымать Землю с колен
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 02:15
ЛАД написав: rjkz написав:
.............
Что там за неделю в 100 стрниц написали? Смысл читать есть?
Если не будете слушать муз. клипы, то очень быстро пролистаете.
Там мало о психологии.
О снах, уже писал, спорить не буду.
Всё, что могу написать, это будут чисто мои домыслы - недоказуемые. Поэтому смысла нет.
Единственное, что повторю, вера в пророческие сны предполагает наличие какой-то высшей силы, которая не только посылает/позволяет увидеть эти сны, но и предопределяет их исполнение, т.е. наше будущее. Как по мне, это занадто. Но, как понимаете, доказать наличие/отсутствие такой силы невозможно. По крайней мере, сегодня.
У нас все воспитание через беседы.
Реально на ребёнка больше воздействуют не "воспитательные" беседы, а совершенно обычная, повседневная обстановка в семье, повседневное поведение взрослых, которые впитываются незаметно, фактически подсознательно.
Я уж насколько не верил во всякую фигню, но куда самому от себя деваться?
Может Виталлиан переквалифицируется в психиатра и займется моими отклонениями?
Потому как с этими снами "для психолога работы нет" - мне они ничем не мешают. Можно даже сказать, помогают.
Про воспитание.
У нас проблема в том, что относительно небольшая разница между детьми.
И если мы с женой можем (зачастую c больщтм трудом) держать себя в руказ, то они между собой... И временами надо принимать чью-то сторону.
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