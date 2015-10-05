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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 172173174175>
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 22:44

  Бетон написав:
  fox767676 написав:железобетоныч, это же про тебя, внатуре



"это моя хрустальная мечта
- не касайтесь ее своими лапами"


Не вижу сходства, товарищ

Откровенно говоря, советские фильмы, в своём большинстве, терпеть не могу

1993 - это уже не советский.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 23:17

Re: Психологія та інші цікавинки

  ЛАД написав:1993 - это уже не советский.


вот тогда же


а это уже наша киевская тема чуть позже
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 23:20

Re: Психологія та інші цікавинки

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 23:23

Re: Психологія та інші цікавинки

ну и классика
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 01:03

  flyman написав:
  Бетон написав:
  fox767676 написав:железобетоныч, это же про тебя, внатуре



"это моя хрустальная мечта
- не касайтесь ее своими лапами"


Не вижу сходства, товарищ

Откровенно говоря, советские фильмы, в своём большинстве, терпеть не могу

візуально бачу шубу

Звиздатая шуба, шо ему не понравилось - загадка
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 01:14

Все такие ранимые стали
Не с кем подымать Землю с колен
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 02:15

  ЛАД написав:
  rjkz написав:.............
Что там за неделю в 100 стрниц написали? Смысл читать есть?

Если не будете слушать муз. клипы, то очень быстро пролистаете.
Там мало о психологии.

О снах, уже писал, спорить не буду.
Всё, что могу написать, это будут чисто мои домыслы - недоказуемые. Поэтому смысла нет.
Единственное, что повторю, вера в пророческие сны предполагает наличие какой-то высшей силы, которая не только посылает/позволяет увидеть эти сны, но и предопределяет их исполнение, т.е. наше будущее. Как по мне, это занадто. Но, как понимаете, доказать наличие/отсутствие такой силы невозможно. По крайней мере, сегодня.
У нас все воспитание через беседы.
Реально на ребёнка больше воздействуют не "воспитательные" беседы, а совершенно обычная, повседневная обстановка в семье, повседневное поведение взрослых, которые впитываются незаметно, фактически подсознательно.


Я уж насколько не верил во всякую фигню, но куда самому от себя деваться?
Может Виталлиан переквалифицируется в психиатра и займется моими отклонениями?
Потому как с этими снами "для психолога работы нет" - мне они ничем не мешают. Можно даже сказать, помогают.

Про воспитание.
У нас проблема в том, что относительно небольшая разница между детьми.
И если мы с женой можем (зачастую c больщтм трудом) держать себя в руказ, то они между собой... И временами надо принимать чью-то сторону.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 05:55

  Бетон написав:По таблице у чувака ожирение.
На каждом медосмотре, когда я худел до 100 кг и грудь рассекалась копной вен, мне ставили ожирение тоже, для врачей мы больные конченные люди


Зображення


Когда-то, на моем первом компе "Электроника БК-0010-01"
Была простенькая программа для подсчета ожирения.
Я ввел тогда данные Арни, оно выдало "Вам срочно надо похудеть"
И поХУдительныЙ процент ожиренности.
Фигня это все.
У меня кости без признаков остеопороза, у меня на этих костях что-то есть.
И пусть даже у меня есть что сбрасывать (кило эдак 5-7), но при моем росте/весе врачи хватаются за голову - "Что-ж вы так себя запустили, надо срочно на диету".
Я не против того, чтобы "сбросить", но, блин, это дается очень тяжело и очень легко это достижение теряется.
Я был в детстве мезоморфом, а сейчас эндомезоморф. Уже достижение.
И на мой образ жизни мой тип телосложения не влиял.
Был в олимпийском резерве, в конце школы (несмотря на то, что мезоморф и перекачанные ноги (бедра нормально себя только в "пирамидах" чувствовали), садился на шпагат и ногами махал выше головы. В волейболе вытягивал мячи, которые никто из эндоморфов не мог достать.
Так что это все фигня.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 07:49

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 07:54

  rjkz написав:Может Виталлиан
музыку погромче и в душ!
и сразу впечатляющий рок кавер


Wirująświatła
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