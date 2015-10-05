Додано: П'ят 11 кві, 2025 05:55

Бетон написав: По таблице у чувака ожирение.

На каждом медосмотре, когда я худел до 100 кг и грудь рассекалась копной вен, мне ставили ожирение тоже, для врачей мы больные конченные люди





По таблице у чувака ожирение.На каждом медосмотре, когда я худел до 100 кг и грудь рассекалась копной вен, мне ставили ожирение тоже, для врачей мы больные конченные люди

Когда-то, на моем первом компе "Электроника БК-0010-01"Была простенькая программа для подсчета ожирения.Я ввел тогда данные Арни, оно выдало "Вам срочно надо похудеть"И поХУдительныЙ процент ожиренности.Фигня это все.У меня кости без признаков остеопороза, у меня на этих костях что-то есть.И пусть даже у меня есть что сбрасывать (кило эдак 5-7), но при моем росте/весе врачи хватаются за голову - "Что-ж вы так себя запустили, надо срочно на диету".Я не против того, чтобы "сбросить", но, блин, это дается очень тяжело и очень легко это достижение теряется.Я был в детстве мезоморфом, а сейчас эндомезоморф. Уже достижение.И на мой образ жизни мой тип телосложения не влиял.Был в олимпийском резерве, в конце школы (несмотря на то, что мезоморф и перекачанные ноги (бедра нормально себя только в "пирамидах" чувствовали), садился на шпагат и ногами махал выше головы. В волейболе вытягивал мячи, которые никто из эндоморфов не мог достать.Так что это все фигня.