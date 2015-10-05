rjkz написав:............. Что там за неделю в 100 стрниц написали? Смысл читать есть?
Если не будете слушать муз. клипы, то очень быстро пролистаете. Там мало о психологии.
О снах, уже писал, спорить не буду. Всё, что могу написать, это будут чисто мои домыслы - недоказуемые. Поэтому смысла нет. Единственное, что повторю, вера в пророческие сны предполагает наличие какой-то высшей силы, которая не только посылает/позволяет увидеть эти сны, но и предопределяет их исполнение, т.е. наше будущее. Как по мне, это занадто. Но, как понимаете, доказать наличие/отсутствие такой силы невозможно. По крайней мере, сегодня.
У нас все воспитание через беседы.
Реально на ребёнка больше воздействуют не "воспитательные" беседы, а совершенно обычная, повседневная обстановка в семье, повседневное поведение взрослых, которые впитываются незаметно, фактически подсознательно.
Я уж насколько не верил во всякую фигню, но куда самому от себя деваться? Может Виталлиан переквалифицируется в психиатра и займется моими отклонениями? Потому как с этими снами "для психолога работы нет" - мне они ничем не мешают. Можно даже сказать, помогают.
Про воспитание. У нас проблема в том, что относительно небольшая разница между детьми. И если мы с женой можем (зачастую c больщтм трудом) держать себя в руказ, то они между собой... И временами надо принимать чью-то сторону.
Бетон написав:По таблице у чувака ожирение. На каждом медосмотре, когда я худел до 100 кг и грудь рассекалась копной вен, мне ставили ожирение тоже, для врачей мы больные конченные люди
Когда-то, на моем первом компе "Электроника БК-0010-01" Была простенькая программа для подсчета ожирения. Я ввел тогда данные Арни, оно выдало "Вам срочно надо похудеть" И поХУдительныЙ процент ожиренности. Фигня это все. У меня кости без признаков остеопороза, у меня на этих костях что-то есть. И пусть даже у меня есть что сбрасывать (кило эдак 5-7), но при моем росте/весе врачи хватаются за голову - "Что-ж вы так себя запустили, надо срочно на диету". Я не против того, чтобы "сбросить", но, блин, это дается очень тяжело и очень легко это достижение теряется. Я был в детстве мезоморфом, а сейчас эндомезоморф. Уже достижение. И на мой образ жизни мой тип телосложения не влиял. Был в олимпийском резерве, в конце школы (несмотря на то, что мезоморф и перекачанные ноги (бедра нормально себя только в "пирамидах" чувствовали), садился на шпагат и ногами махал выше головы. В волейболе вытягивал мячи, которые никто из эндоморфов не мог достать. Так что это все фигня.