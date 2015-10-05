Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:56

rjkz написав: У нас проблема в том, что относительно небольшая разница между детьми.

И если мы с женой можем (зачастую c больщтм трудом) держать себя в руказ, то они между собой... И временами надо принимать чью-то сторону. У нас проблема в том, что относительно небольшая разница между детьми.И если мы с женой можем (зачастую c больщтм трудом) держать себя в руказ, то они между собой... И временами надо принимать чью-то сторону.

flyman написав: якщо не карати, то проводити довгі і нудні виховні бесід з обома якщо не карати, то проводити довгі і нудні виховні бесід з обома

между сиблингами всегда сложные отношения. Крайне редкое явление чтобы родные братья дружили. Зачастую по жизни 1й враг как раз родной брат(сестра). Внутрисемейная конкуренция или слишком интенсивное общение - хз. Родных лучше любить на расстоянии. В интернатах как таковой дружбы нет, интерес только к новеньким. Для дружбы нужна добровольность, в закрытых заведениях в т.ч. в семье добровольность всегда условная, чаще ты вынужден что-то делать или не делать. Такая деятельность не вызывает положительного эмоционального отклика. Лучше когда у каждого своя комната и общение возникает только тогда, когда оно желательно.беседы ниже спины, опыт усваивается при наличии в нём эмоционального компонента (ЭК)- положительного или отрицательного. В кейсе с фото ЭК выступает полицейский. Ребенок боится полицию (или присутствие полиции в данной ситуации). Страх это эмоция. Эффективность просто присутствия полицейского в 100 раз выше, чем любого занудного разговора родителя и ребёнка длительностью 3 часа.