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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 172173174175
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:41

  fox767676 написав:Все такие ранимые стали
Не с кем подымать Землю с колен

в передостанньому слові, "м" зайва
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:44

  rjkz написав:
  ЛАД написав:
  rjkz написав:.............
Что там за неделю в 100 стрниц написали? Смысл читать есть?

Если не будете слушать муз. клипы, то очень быстро пролистаете.
Там мало о психологии.

О снах, уже писал, спорить не буду.
Всё, что могу написать, это будут чисто мои домыслы - недоказуемые. Поэтому смысла нет.
Единственное, что повторю, вера в пророческие сны предполагает наличие какой-то высшей силы, которая не только посылает/позволяет увидеть эти сны, но и предопределяет их исполнение, т.е. наше будущее. Как по мне, это занадто. Но, как понимаете, доказать наличие/отсутствие такой силы невозможно. По крайней мере, сегодня.
У нас все воспитание через беседы.
Реально на ребёнка больше воздействуют не "воспитательные" беседы, а совершенно обычная, повседневная обстановка в семье, повседневное поведение взрослых, которые впитываются незаметно, фактически подсознательно.


Я уж насколько не верил во всякую фигню, но куда самому от себя деваться?
Может Виталлиан переквалифицируется в психиатра и займется моими отклонениями?
Потому как с этими снами "для психолога работы нет" - мне они ничем не мешают. Можно даже сказать, помогают.

Про воспитание.
У нас проблема в том, что относительно небольшая разница между детьми.
И если мы с женой можем (зачастую c больщтм трудом) держать себя в руказ, то они между собой... И временами надо принимать чью-то сторону.

моя думка, ні чию сторону, якщо карати ти обох, так як:
- один провокує, інший ведеться
- той що слабше, хай вчиться оборонятися
якщо не карати, то проводити довгі і нудні виховні бесід з обома
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:56

  rjkz написав:У нас проблема в том, что относительно небольшая разница между детьми.
И если мы с женой можем (зачастую c больщтм трудом) держать себя в руказ, то они между собой... И временами надо принимать чью-то сторону.
между сиблингами всегда сложные отношения. Крайне редкое явление чтобы родные братья дружили. Зачастую по жизни 1й враг как раз родной брат(сестра). Внутрисемейная конкуренция или слишком интенсивное общение - хз. Родных лучше любить на расстоянии. В интернатах как таковой дружбы нет, интерес только к новеньким. Для дружбы нужна добровольность, в закрытых заведениях в т.ч. в семье добровольность всегда условная, чаще ты вынужден что-то делать или не делать. Такая деятельность не вызывает положительного эмоционального отклика. Лучше когда у каждого своя комната и общение возникает только тогда, когда оно желательно.
  flyman написав:якщо не карати, то проводити довгі і нудні виховні бесід з обома
беседы ниже спины, опыт усваивается при наличии в нём эмоционального компонента (ЭК)- положительного или отрицательного. В кейсе с фото ЭК выступает полицейский. Ребенок боится полицию (или присутствие полиции в данной ситуации). Страх это эмоция. Эффективность просто присутствия полицейского в 100 раз выше, чем любого занудного разговора родителя и ребёнка длительностью 3 часа.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 11 кві, 2025 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:14

  flyman написав:моя думка, ні чию сторону, якщо карати ти обох

В армию Вам надо, батенька.
Готовый сержант или даже, прости Господи, офицер.
Наказание невиновных и награждение непричастных - наше все :)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:18

мечты об автомобиле делают из подростка инженера-конструктора
эмоциональный компонент зашкаливает.. выглядит убого, а эмоций дарит огого

в следующих видео он себя видит дальнобойщиком.
уникальный образец как из детских фантазий формируются взрослые нейронные связи.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:34

есть еще один эмоционально богатый дальнобойщик, поющий прямо за рулём
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 10:43

  flyman написав:моя думка, ні чию сторону, якщо карати ти обох, так як:
- один провокує, інший ведеться
- той що слабше, хай вчиться оборонятися
якщо не карати, то проводити довгі і нудні виховні бесід з обома
а смисл таких нудних бесід? ) ставим одне проти одного і хай менший вдарить більшого, потім більший меншого і так по колу,
до моменту поки не зрозуміють, що на шару говна наїлись.
Хай дружать проти мене :lol:
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