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Психологія та інші цікавинки
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:44
rjkz написав: ЛАД написав: rjkz написав:
.............
Что там за неделю в 100 стрниц написали? Смысл читать есть?
Если не будете слушать муз. клипы, то очень быстро пролистаете.
Там мало о психологии.
О снах, уже писал, спорить не буду.
Всё, что могу написать, это будут чисто мои домыслы - недоказуемые. Поэтому смысла нет.
Единственное, что повторю, вера в пророческие сны предполагает наличие какой-то высшей силы, которая не только посылает/позволяет увидеть эти сны, но и предопределяет их исполнение, т.е. наше будущее. Как по мне, это занадто. Но, как понимаете, доказать наличие/отсутствие такой силы невозможно. По крайней мере, сегодня.
У нас все воспитание через беседы.
Реально на ребёнка больше воздействуют не "воспитательные" беседы, а совершенно обычная, повседневная обстановка в семье, повседневное поведение взрослых, которые впитываются незаметно, фактически подсознательно.
Я уж насколько не верил во всякую фигню, но куда самому от себя деваться?
Может Виталлиан переквалифицируется в психиатра и займется моими отклонениями?
Потому как с этими снами "для психолога работы нет" - мне они ничем не мешают. Можно даже сказать, помогают.
Про воспитание.
У нас проблема в том, что относительно небольшая разница между детьми.
И если мы с женой можем (зачастую c больщтм трудом) держать себя в руказ, то они между собой... И временами надо принимать чью-то сторону.
моя думка, ні чию сторону, якщо карати ти обох, так як:
- один провокує, інший ведеться
- той що слабше, хай вчиться оборонятися
якщо не карати, то проводити довгі і нудні виховні бесід з обома
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:56
rjkz написав:
У нас проблема в том, что относительно небольшая разница между детьми.
И если мы с женой можем (зачастую c больщтм трудом) держать себя в руказ, то они между собой... И временами надо принимать чью-то сторону.
между сиблингами всегда сложные отношения. Крайне редкое явление чтобы родные братья дружили. Зачастую по жизни 1й враг как раз родной брат(сестра). Внутрисемейная конкуренция или слишком интенсивное общение - хз. Родных лучше любить на расстоянии. В интернатах как таковой дружбы нет, интерес только к новеньким. Для дружбы нужна добровольность, в закрытых заведениях в т.ч. в семье добровольность всегда условная, чаще ты вынужден что-то делать или не делать. Такая деятельность не вызывает положительного эмоционального отклика. Лучше когда у каждого своя комната и общение возникает только тогда, когда оно желательно.
flyman написав:
якщо не карати, то проводити довгі і нудні виховні бесід з обома
беседы ниже спины, опыт усваивается при наличии в нём эмоционального компонента (ЭК)- положительного или отрицательного. В кейсе с фото ЭК выступает полицейский. Ребенок боится полицию (или присутствие полиции в данной ситуации). Страх это эмоция. Эффективность просто присутствия полицейского в 100 раз выше, чем любого занудного разговора родителя и ребёнка длительностью 3 часа.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:14
flyman написав:
моя думка, ні чию сторону, якщо карати ти обох
В армию Вам надо, батенька.
Готовый сержант или даже, прости Господи, офицер.
Наказание невиновных и награждение непричастных - наше все
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:18
мечты об автомобиле делают из подростка инженера-конструктора
эмоциональный компонент зашкаливает.. выглядит убого, а эмоций дарит огого
в следующих видео он себя видит дальнобойщиком.
уникальный образец как из детских фантазий формируются взрослые нейронные связи.
я думаю ему в театральное на киноактёра в самый раз. очень он органичен в кадре.
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в П'ят 11 кві, 2025 11:53, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:34
есть еще один эмоционально богатый дальнобойщик, поющий прямо за рулём
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 10:43
flyman написав:
моя думка, ні чию сторону, якщо карати ти обох, так як:
- один провокує, інший ведеться
- той що слабше, хай вчиться оборонятися
якщо не карати, то проводити довгі і нудні виховні бесід з обома
а смисл таких нудних бесід? ) ставим одне проти одного і хай менший вдарить більшого, потім більший меншого і так по колу,
до моменту поки не зрозуміють, що на шару говна наїлись.
Хай дружать проти мене
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 10:55
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 11:33
Як так сталось:
- перестав писати на військовій гілці, а потім - і читати її?
- не встигаю(не цікаво?) читати цю гілку, але ще пишу тут
Це просто я занурився в роботу і сім'ю, чи в чім річ?
Але ж психологію я люблю!!!
Може це тому, що вона тут занадто розбавлена майонезом і іншою куєтою?
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 11:46
Успіх написав:
Може це тому, що вона тут занадто розбавлена майонезом і іншою куєтою?
есть классный ют канал и для тебя)
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 11:58
Успіх написав:
Як так сталось:
- перестав писати на військовій гілці, а потім - і читати її?
- не встигаю(не цікаво?) читати цю гілку, але ще пишу тут
Це просто я занурився в роботу і сім'ю, чи в чім річ?
Але ж психологію я люблю!!!
Може це тому, що вона тут занадто розбавлена майонезом і іншою куєтою?
іншими цікавинками.
Хай у війні боти трохи поспілкуються самі з собою.
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