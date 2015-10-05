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Психологія та інші цікавинки
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 12:28
миша джексон жив! у меня приятель купил билеты на его концерт в Лондоне, но артист не приехал (птамуш умер)
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:04
rjkz написав:
.....
Про воспитание.
У нас проблема в том, что относительно небольшая разница между детьми.
И если мы с женой можем (зачастую c больщтм трудом) держать себя в руказ, то они между собой... И временами надо принимать чью-то сторону.
Поверьте, проблема не в относительно небольшой разнице между детьми.
Знаю примеры с разницей в 7 лет - проблема та же.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:15
Wirująświatła написав: rjkz написав:
У нас проблема в том, что относительно небольшая разница между детьми.
И если мы с женой можем (зачастую c больщтм трудом) держать себя в руказ, то они между собой... И временами надо принимать чью-то сторону.
между сиблингами всегда сложные отношения. Крайне редкое явление чтобы родные братья дружили. Зачастую по жизни 1й враг как раз родной брат(сестра). Внутрисемейная конкуренция или слишком интенсивное общение - хз. Родных лучше любить на расстоянии. .....
Как по мне, достаточно сомнительное утверждение.
Статистикой не владею.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:22
ЛАД написав:
Как по мне, достаточно сомнительное утверждение.
Статистикой не владею.
то есть взять условного вас в 10-15 лет, закрыть на N лет в комнате с другими ребятами 10-15 лет и в результате возникнет крепкая дружба? вынужденный, принужденный характер общения обнулит все хорошие эмоции от него. Как вариант все должны быть безразличными флегматиками, но и они к дружбе не склонны. Это наш старый с вами спор о том что принуждением можно чего то добиться. Подчинению правилам - да. Но в правилах не запретишь неприязнь. И кстати, когда-то в разговоре с Бетоном я пошутил, что заставлю всех (на этой ветке) быть счастливыми, вы тогда бурно отреагировали, что это обман. То есть заставить быть счастливым нельзя, а заставить дружить и/или не враждовать можно?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 11 кві, 2025 16:29, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:22
Banderlog написав: flyman написав:
моя думка, ні чию сторону, якщо карати ти обох, так як:
- один провокує, інший ведеться
- той що слабше, хай вчиться оборонятися
якщо не карати, то проводити довгі і нудні виховні бесід з обома
а смисл таких нудних бесід? ) ставим одне проти одного і хай менший вдарить більшого, потім більший меншого і так по колу,
до моменту поки не зрозуміють, що на шару говна наїлись.
Хай дружать проти мене
Сурово.
А если меньшему 5, а старшему 10?
А если меньший ещё и девочка?
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:28
Успіх написав:
Як так сталось:
- перестав писати на військовій гілці, а потім - і читати її?
- не встигаю(не цікаво?) читати цю гілку, але ще пишу тут
Це просто я занурився в роботу і сім'ю, чи в чім річ?
Але ж психологію я люблю!!!
Може це тому, що вона тут занадто розбавлена майонезом і іншою куєтою?
Читати тобі корисно. Треба перечитати все те, що ти «чекав поки блогер на ютубі розкаже».
Тому так, читай все все! А от писати поки зарано.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:38
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Как по мне, достаточно сомнительное утверждение.
Статистикой не владею.
то есть взять условного вас в 10-15 лет, закрыть на N лет в комнате с другими ребятами 10-15 лет и в результате возникнет крепкая дружба? вынужденный, принужденный характер общения обнулит все хорошие эмоции от него. Как вариант все должны быть безразличными флегматиками, но и они к дружбе не склонны.
Сиблинги не сидят N лет в закрытой комнате, ни с кем больше не общаясь.
Даже сегодня в Харькове в условиях войны. Несмотря на то, что общение сильно ограничено хотя бы из-за онлайн учёбы.
На примере моих внуков - 8 лет девочка и 6 лет мальчик.
заставить быть счастливым нельзя, а заставить дружить и/или не враждовать можно?
Нельзя ни то, ни другое.
А длительное близкое общение может привести и к крепкой дружбе, и к взаимной ненависти. Как всегда, нужен баланс общения и свободы от него.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:49
ЛАД написав:
На примере моих внуков - 8 лет девочка и 6 лет мальчик.
еще рано.. подростки конфликтны сами по себе (кроме удобных) потому что у них нет в голове моделей безконфликтного выхода из ситуаций. И это не девиация. При наличии разных комнат можно на время разойтись, чтобы остынуть. А если детская комната одна (или ее вообще нет?). Классический пример - конфликты между детьми в поездках на море (или еще куда-то). Конфликтанули (особого повода не нужно), а разойтись некуда. Сидят дуются один на другого. О какой дружбе потом речь, если таких ситуаций много?
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