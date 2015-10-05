RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 173174175176
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 12:28

миша джексон жив! у меня приятель купил билеты на его концерт в Лондоне, но артист не приехал (птамуш умер)
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29423
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2462 раз.
Подякували: 3458 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:04

  rjkz написав:.....
Про воспитание.
У нас проблема в том, что относительно небольшая разница между детьми.
И если мы с женой можем (зачастую c больщтм трудом) держать себя в руказ, то они между собой... И временами надо принимать чью-то сторону.

Поверьте, проблема не в относительно небольшой разнице между детьми.
Знаю примеры с разницей в 7 лет - проблема та же.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33900
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5299 раз.
Подякували: 4833 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:15

  Wirująświatła написав:
  rjkz написав:У нас проблема в том, что относительно небольшая разница между детьми.
И если мы с женой можем (зачастую c больщтм трудом) держать себя в руказ, то они между собой... И временами надо принимать чью-то сторону.
между сиблингами всегда сложные отношения. Крайне редкое явление чтобы родные братья дружили. Зачастую по жизни 1й враг как раз родной брат(сестра). Внутрисемейная конкуренция или слишком интенсивное общение - хз. Родных лучше любить на расстоянии. .....
:?:
Как по мне, достаточно сомнительное утверждение.
Статистикой не владею.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33900
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5299 раз.
Подякували: 4833 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:22

  ЛАД написав:Как по мне, достаточно сомнительное утверждение.
Статистикой не владею.
то есть взять условного вас в 10-15 лет, закрыть на N лет в комнате с другими ребятами 10-15 лет и в результате возникнет крепкая дружба? вынужденный, принужденный характер общения обнулит все хорошие эмоции от него. Как вариант все должны быть безразличными флегматиками, но и они к дружбе не склонны. Это наш старый с вами спор о том что принуждением можно чего то добиться. Подчинению правилам - да. Но в правилах не запретишь неприязнь. И кстати, когда-то в разговоре с Бетоном я пошутил, что заставлю всех (на этой ветке) быть счастливыми, вы тогда бурно отреагировали, что это обман. То есть заставить быть счастливым нельзя, а заставить дружить и/или не враждовать можно?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 11 кві, 2025 16:29, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29423
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2462 раз.
Подякували: 3458 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:22

  Banderlog написав:
  flyman написав:моя думка, ні чию сторону, якщо карати ти обох, так як:
- один провокує, інший ведеться
- той що слабше, хай вчиться оборонятися
якщо не карати, то проводити довгі і нудні виховні бесід з обома
а смисл таких нудних бесід? ) ставим одне проти одного і хай менший вдарить більшого, потім більший меншого і так по колу,
до моменту поки не зрозуміють, що на шару говна наїлись.
Хай дружать проти мене :lol:

Сурово.
А если меньшему 5, а старшему 10?
А если меньший ещё и девочка?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33900
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5299 раз.
Подякували: 4833 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:28

  Успіх написав:Як так сталось:
- перестав писати на військовій гілці, а потім - і читати її? :shock:
- не встигаю(не цікаво?) читати цю гілку, але ще пишу тут :D

Це просто я занурився в роботу і сім'ю, чи в чім річ?

Але ж психологію я люблю!!!

Може це тому, що вона тут занадто розбавлена майонезом і іншою куєтою? :mrgreen:


Читати тобі корисно. Треба перечитати все те, що ти «чекав поки блогер на ютубі розкаже».
Тому так, читай все все! А от писати поки зарано.
Hotab
 
Повідомлень: 14680
З нами з: 15.02.09
Подякував: 385 раз.
Подякували: 2347 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:38

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Как по мне, достаточно сомнительное утверждение.
Статистикой не владею.
то есть взять условного вас в 10-15 лет, закрыть на N лет в комнате с другими ребятами 10-15 лет и в результате возникнет крепкая дружба? вынужденный, принужденный характер общения обнулит все хорошие эмоции от него. Как вариант все должны быть безразличными флегматиками, но и они к дружбе не склонны.
Сиблинги не сидят N лет в закрытой комнате, ни с кем больше не общаясь.
Даже сегодня в Харькове в условиях войны. Несмотря на то, что общение сильно ограничено хотя бы из-за онлайн учёбы.
На примере моих внуков - 8 лет девочка и 6 лет мальчик.
заставить быть счастливым нельзя, а заставить дружить и/или не враждовать можно?
Нельзя ни то, ни другое.
А длительное близкое общение может привести и к крепкой дружбе, и к взаимной ненависти. Как всегда, нужен баланс общения и свободы от него.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33900
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5299 раз.
Подякували: 4833 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:49

  ЛАД написав:На примере моих внуков - 8 лет девочка и 6 лет мальчик.
еще рано.. подростки конфликтны сами по себе (кроме удобных) потому что у них нет в голове моделей безконфликтного выхода из ситуаций. И это не девиация. При наличии разных комнат можно на время разойтись, чтобы остынуть. А если детская комната одна (или ее вообще нет?). Классический пример - конфликты между детьми в поездках на море (или еще куда-то). Конфликтанули (особого повода не нужно), а разойтись некуда. Сидят дуются один на другого. О какой дружбе потом речь, если таких ситуаций много?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29423
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2462 раз.
Подякували: 3458 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 173174175176
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła, ЛАД і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 3710
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (3874)
11.04.2025 15:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.