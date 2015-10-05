Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:22

ЛАД написав: Как по мне, достаточно сомнительное утверждение.

Статистикой не владею. Как по мне, достаточно сомнительное утверждение.Статистикой не владею.

то есть взять условного вас в 10-15 лет, закрыть на N лет в комнате с другими ребятами 10-15 лет и в результате возникнет крепкая дружба? вынужденный, принужденный характер общения обнулит все хорошие эмоции от него. Как вариант все должны быть безразличными флегматиками, но и они к дружбе не склонны. Это наш старый с вами спор о том что принуждением можно чего то добиться. Подчинению правилам - да. Но в правилах не запретишь неприязнь. И кстати, когда-то в разговоре с Бетоном я пошутил, что заставлю всех (на этой ветке) быть счастливыми, вы тогда бурно отреагировали, что это обман. То есть заставить быть счастливым нельзя, а заставить дружить и/или не враждовать можно?