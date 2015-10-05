Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:49

ЛАД написав: На примере моих внуков - 8 лет девочка и 6 лет мальчик. На примере моих внуков - 8 лет девочка и 6 лет мальчик.

ЛАД написав: А длительное близкое общение может привести и к крепкой дружбе, и к взаимной ненависти. Как всегда, нужен баланс общения и свободы от него А длительное близкое общение может привести и к крепкой дружбе, и к взаимной ненависти. Как всегда, нужен баланс общения и свободы от него

еще рано.. подростки конфликтны сами по себе (кроме удобных) потому что у них нет в голове моделей безконфликтного выхода из ситуаций. И это не девиация. При наличии разных комнат можно на время разойтись, чтобы остынуть. А если детская комната одна (или ее вообще нет?). Классический пример - конфликты между детьми в поездках на море (или еще куда-то). Конфликтанули (особого повода не нужно), а разойтись некуда. Сидят дуются один на другого. О какой дружбе потом речь, если таких ситуаций много?вы что то слышали про тюремных друзей? про армейских я слышал. У папы целый альбом фото с пожеланиями сзади от руки. Но ни с кем (на моей памяти) он после армии не общался. Дружба это больше чем поздравление с ДР раз в год. Ко мне друзья (4е живут в других странах) прилетали хз откуда и с Севера и с Канады. Тратя на поездку тысячи уе. А могли бы в теплые страны слетать и там эти деньги проесть.