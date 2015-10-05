миша джексон жив! у меня приятель купил билеты на его концерт в Лондоне, но артист не приехал (птамуш умер)
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 12:28
миша джексон жив! у меня приятель купил билеты на его концерт в Лондоне, но артист не приехал (птамуш умер)
Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:04
Поверьте, проблема не в относительно небольшой разнице между детьми.
Знаю примеры с разницей в 7 лет - проблема та же.
Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:15
Как по мне, достаточно сомнительное утверждение.
Статистикой не владею.
Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:22
то есть взять условного вас в 10-15 лет, закрыть на N лет в комнате с другими ребятами 10-15 лет и в результате возникнет крепкая дружба? вынужденный, принужденный характер общения обнулит все хорошие эмоции от него. Как вариант все должны быть безразличными флегматиками, но и они к дружбе не склонны. Это наш старый с вами спор о том что принуждением можно чего то добиться. Подчинению правилам - да. Но в правилах не запретишь неприязнь. И кстати, когда-то в разговоре с Бетоном я пошутил, что заставлю всех (на этой ветке) быть счастливыми, вы тогда бурно отреагировали, что это обман. То есть заставить быть счастливым нельзя, а заставить дружить и/или не враждовать можно?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 11 кві, 2025 16:29, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:22
Сурово.
А если меньшему 5, а старшему 10?
А если меньший ещё и девочка?
Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:28
Читати тобі корисно. Треба перечитати все те, що ти «чекав поки блогер на ютубі розкаже».
Тому так, читай все все! А от писати поки зарано.
Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:38
Сиблинги не сидят N лет в закрытой комнате, ни с кем больше не общаясь.
Даже сегодня в Харькове в условиях войны. Несмотря на то, что общение сильно ограничено хотя бы из-за онлайн учёбы.
На примере моих внуков - 8 лет девочка и 6 лет мальчик.
Нельзя ни то, ни другое.
А длительное близкое общение может привести и к крепкой дружбе, и к взаимной ненависти. Как всегда, нужен баланс общения и свободы от него.
Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:49
еще рано.. подростки конфликтны сами по себе (кроме удобных) потому что у них нет в голове моделей безконфликтного выхода из ситуаций. И это не девиация. При наличии разных комнат можно на время разойтись, чтобы остынуть. А если детская комната одна (или ее вообще нет?). Классический пример - конфликты между детьми в поездках на море (или еще куда-то). Конфликтанули (особого повода не нужно), а разойтись некуда. Сидят дуются один на другого. О какой дружбе потом речь, если таких ситуаций много?
вы что то слышали про тюремных друзей? про армейских я слышал. У папы целый альбом фото с пожеланиями сзади от руки. Но ни с кем (на моей памяти) он после армии не общался. Дружба это больше чем поздравление с ДР раз в год. Ко мне друзья (4е живут в других странах) прилетали хз откуда и с Севера и с Канады. Тратя на поездку тысячи уе. А могли бы в теплые страны слетать и там эти деньги проесть.
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