#<1 ... 174175176177> Додано: П'ят 11 кві, 2025 12:28 миша джексон жив! у меня приятель купил билеты на его концерт в Лондоне, но артист не приехал (птамуш умер)

Про воспитание.

У нас проблема в том, что относительно небольшая разница между детьми.

И если мы с женой можем (зачастую c больщтм трудом) держать себя в руказ, то они между собой... И временами надо принимать чью-то сторону.

Про воспитание.

У нас проблема в том, что относительно небольшая разница между детьми.

Про воспитание.

У нас проблема в том, что относительно небольшая разница между детьми.

И если мы с женой можем (зачастую c больщтм трудом) держать себя в руказ, то они между собой... И временами надо принимать чью-то сторону.

Поверьте, проблема не в относительно небольшой разнице между детьми.

Поверьте, проблема не в относительно небольшой разнице между детьми.

Знаю примеры с разницей в 7 лет - проблема та же.

У нас проблема в том, что относительно небольшая разница между детьми.

И если мы с женой можем (зачастую c больщтм трудом) держать себя в руказ, то они между собой... И временами надо принимать чью-то сторону.

между сиблингами всегда сложные отношения. Крайне редкое явление чтобы родные братья дружили. Зачастую по жизни 1й враг как раз родной брат(сестра). Внутрисемейная конкуренция или слишком интенсивное общение - хз. Родных лучше любить на расстоянии.

Как по мне, достаточно сомнительное утверждение.

Как по мне, достаточно сомнительное утверждение.

Статистикой не владею.

Как по мне, достаточно сомнительное утверждение.

Статистикой не владею.

то есть взять условного вас в 10-15 лет, закрыть на N лет в комнате с другими ребятами 10-15 лет и в результате возникнет крепкая дружба? вынужденный, принужденный характер общения обнулит все хорошие эмоции от него. Как вариант все должны быть безразличными флегматиками, но и они к дружбе не склонны. Это наш старый с вами спор о том что принуждением можно чего то добиться. Подчинению правилам - да. Но в правилах не запретишь неприязнь. И кстати, когда-то в разговоре с Бетоном я пошутил, что заставлю всех (на этой ветке) быть счастливыми, вы тогда бурно отреагировали, что это обман. То есть заставить быть счастливым нельзя, а заставить дружить и/или не враждовать можно?

моя думка, ні чию сторону, якщо карати ти обох, так як:

- один провокує, інший ведеться

- той що слабше, хай вчиться оборонятися

якщо не карати, то проводити довгі і нудні виховні бесід з обома

а смисл таких нудних бесід? ) ставим одне проти одного і хай менший вдарить більшого, потім більший меншого і так по колу,

- один провокує, інший ведеться

- той що слабше, хай вчиться оборонятися

а смисл таких нудних бесід? ) ставим одне проти одного і хай менший вдарить більшого, потім більший меншого і так по колу,

до моменту поки не зрозуміють, що на шару говна наїлись.

до моменту поки не зрозуміють, що на шару говна наїлись.

Хай дружать проти мене

Сурово.

А если меньшему 5, а старшему 10?

Сурово.

А если меньшему 5, а старшему 10?

А если меньший ещё и девочка?

- перестав писати на військовій гілці, а потім - і читати її?

- не встигаю(не цікаво?) читати цю гілку, але ще пишу тут



Це просто я занурився в роботу і сім'ю, чи в чім річ?



Але ж психологію я люблю!!!



Як так сталось:

- перестав писати на військовій гілці, а потім - і читати її?

- не встигаю(не цікаво?) читати цю гілку, але ще пишу тут

Це просто я занурився в роботу і сім'ю, чи в чім річ?

Але ж психологію я люблю!!!

Може це тому, що вона тут занадто розбавлена майонезом і іншою куєтою?



Читати тобі корисно. Треба перечитати все те, що ти «чекав поки блогер на ютубі розкаже».

Читати тобі корисно. Треба перечитати все те, що ти «чекав поки блогер на ютубі розкаже».

Тому так, читай все все! А от писати поки зарано.

Як по мне, достаточно сомнительное утверждение.

Статистикой не владею.

то есть взять условного вас в 10-15 лет, закрыть на N лет в комнате с другими ребятами 10-15 лет и в результате возникнет крепкая дружба? вынужденный, принужденный характер общения обнулит все хорошие эмоции от него. Как вариант все должны быть безразличными флегматиками, но и они к дружбе не склонны.

Сиблинги не сидят N лет в закрытой комнате, ни с кем больше не общаясь.

Даже сегодня в Харькове в условиях войны. Несмотря на то, что общение сильно ограничено хотя бы из-за онлайн учёбы.

На примере моих внуков - 8 лет девочка и 6 лет мальчик.

Нельзя ни то, ни другое.

А длительное близкое общение может привести и к крепкой дружбе, и к взаимной ненависти. Как всегда, нужен баланс общения и свободы от него.

Даже сегодня в Харькове в условиях войны. Несмотря на то, что общение сильно ограничено хотя бы из-за онлайн учёбы.

На примере моих внуков - 8 лет девочка и 6 лет мальчик.

заставить быть счастливым нельзя, а заставить дружить и/или не враждовать можно? Нельзя ни то, ни другое.

На примере моих внуков - 8 лет девочка и 6 лет мальчик.

еще рано.. подростки конфликтны сами по себе (кроме удобных) потому что у них нет в голове моделей безконфликтного выхода из ситуаций. И это не девиация. При наличии разных комнат можно на время разойтись, чтобы остынуть. А если детская комната одна (или ее вообще нет?). Классический пример - конфликты между детьми в поездках на море (или еще куда-то). Конфликтанули (особого повода не нужно), а разойтись некуда. Сидят дуются один на другого. О какой дружбе потом речь, если таких ситуаций много?

А длительное близкое общение может привести и к крепкой дружбе, и к взаимной ненависти. Как всегда, нужен баланс общения и свободы от него

вы что то слышали про тюремных друзей? про армейских я слышал. У папы целый альбом фото с пожеланиями сзади от руки. Но ни с кем (на моей памяти) он после армии не общался. Дружба это больше чем поздравление с ДР раз в год. Ко мне друзья (4е живут в других странах) прилетали хз откуда и с Севера и с Канады. Тратя на поездку тысячи уе. А могли бы в теплые страны слетать и там эти деньги проесть.

На примере моих внуков - 8 лет девочка и 6 лет мальчик.

еще рано.. подростки конфликтны сами по себе (кроме удобных) потому что у них нет в голове моделей безконфликтного выхода из ситуаций. И это не девиация. При наличии разных комнат можно на время разойтись, чтобы остынуть. А если детская комната одна (или ее вообще нет?). Классический пример - конфликты между детьми в поездках на море (или еще куда-то). Конфликтанули (особого повода не нужно), а разойтись некуда. Сидят дуются один на другого. О какой дружбе потом речь, если таких ситуаций много?

Всегда можно разойтись на улицу, например.

Но вообще, в таких ситуациях велика роль родителей. В т.ч. и для того, чтобы таких ситуаций не было чересчур много. Знаю примеры и более старших детей. Более того, знаю примеры, когда в подростковом возрасте чуть ли не до драк доходило, а потом крепкая дружба.

О тюремной дружбе ничего не знаю.

Но сохранить дружбу на расстоянии так, чтобы "прилетать хз откуда и с Севера и с Канады" только ради того, чтобы повидаться, - очень редкий случай.

Обычно ограничиваются более или менее редкими звонками.

Всегда можно разойтись на улицу, например.

Но вообще, в таких ситуациях велика роль родителей. В т.ч. и для того, чтобы таких ситуаций не было чересчур много. Знаю примеры и более старших детей. Более того, знаю примеры, когда в подростковом возрасте чуть ли не до драк доходило, а потом крепкая дружба.

О тюремной дружбе ничего не знаю.

Но сохранить дружбу на расстоянии так, чтобы "прилетать хз откуда и с Севера и с Канады" только ради того, чтобы повидаться, - очень редкий случай.

Но сохранить дружбу на расстоянии так, чтобы "прилетать хз откуда и с Севера и с Канады" только ради того, чтобы повидаться, - очень редкий случай.

уже не прилетают с 2022. Повидаться + посетить какие то места детства, родной двор/школу, каких то родственников. Для них это фетиш.

Более того, знаю примеры, когда в подростковом возрасте чуть ли не до драк доходило, а потом крепкая дружба.

когда появились модели выхода из спорных ситуаций без конфликта? легко. но к этому ж надо прийти.

Но вообще, в таких ситуациях велика роль родителей. В т.ч. и для того, чтобы таких ситуаций не было чересчур много.

не могут родители сутками стоять над душой и тут же вмешиваться если шо. Такое только тьютор может. Это его работа. Я видел объявление приглашали тьютора для проживания в семье (загородный дом). Он же должен возить забирать детей из школы, кормить их и развлекать. Как сейчас помню было требование предоставить фото авто внутри и снаружи (видимо семья богатая и не хотят чтобы детей на ланосе возили).

