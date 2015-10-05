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Психологія та інші цікавинки
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:14
Wirująświatła
У папы целый альбом фото с пожеланиями сзади от руки. Но ни с кем (на моей памяти) он после армии не общался. Дружба это больше чем поздравление с ДР раз в год.
В той час важче було організуватись на зустрічі: велика відстань по
СССР , нема мобільного звʼязку щоб легко раптово зустрітись, не плануючи.
Зараз армійські друзі (якщо дійсно друзі, а не просто поряд працювали) легше зустрічаються.
Я за останні 2-3 роки зустрів «на бокал» навіть просто гарних знайомих, яких не бачив 25+ років
А друзі (в минулому) так взагалі просто попутно проїжджаючи десь телефонують і пропонують хоч побачитись, «якщо ти тут в місті».
Ко мне друзья (4е живут в других странах) прилетали хз откуда и с Севера и с Канады. Тратя на поездку тысячи уе
Барабашову не кажи. Почнеться зараз про салямі, які в тебе засовують , і їдуть заради цього спеціально витрачаючи тисячі доларів.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:17
Hotab написав:
Барабашову не кажи. Почнеться зараз про салямі, які в тебе засовують , і їдуть заради цього спеціально витрачаючи тисячі доларів.
тот что с севера вёз колбасу из оленины. гауно гауном. лететь 2мя самолётами с колбасой..
в любом случае, дружба возникает когда есть выбор общаться/не общаться. Люди (в основном) хотят чтобы с ними общались, поэтому ведут себя "по дружески", что потом переходит в какие то неписанные правила именуемые дружбой. Когда выбора нет, какие то механизмы не срабатывают. В семье чаще всего такого выбора нет, люди вынуждены общаться.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:38
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Но сохранить дружбу на расстоянии так, чтобы "прилетать хз откуда и с Севера и с Канады" только ради того, чтобы повидаться, - очень редкий случай.
уже не прилетают с 2022. Повидаться + посетить какие то места детства, родной двор/школу, каких то родственников
. Для них это фетиш.
Вот это реально.
Посетить, а заодно повидаться с друзьями.
Такие примеры и я знаю.
ЛАД написав:
Более того, знаю примеры, когда в подростковом возрасте чуть ли не до драк доходило, а потом крепкая дружба.
когда появились модели выхода из спорных ситуаций без конфликта? легко. но к этому ж надо прийти.[/quote]Надо прийти.
Но это вполне возможно.
ЛАД написав:
Но вообще, в таких ситуациях велика роль родителей. В т.ч. и для того, чтобы таких ситуаций не было чересчур много.
не могут родители сутками стоять над душой и тут же вмешиваться если шо. Такое только тьютор может. Это его работа. Я видел объявление приглашали тьютора для проживания в семье (загородный дом). Он же должен возить забирать детей из школы, кормить их и развлекать. Как сейчас помню было требование предоставить фото авто внутри и снаружи (видимо семья богатая и не хотят чтобы детей на ланосе возили).
Целый день не могут. В этом как раз преимущество старой патриархальной семьи, когда мать не работала, а сидела дома.
Такой тьютор, как вы описываете, возможен, действительно, в очень
богатых семьях. Таких единицы.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:45
Hotab написав:Wirująświatła
У папы целый альбом фото с пожеланиями сзади от руки. Но ни с кем (на моей памяти) он после армии не общался. Дружба это больше чем поздравление с ДР раз в год.
В той час важче було організуватись на зустрічі: велика відстань по
СССР , нема мобільного звʼязку щоб легко раптово зустрітись, не плануючи.
Зараз армійські друзі (якщо дійсно друзі, а не просто поряд працювали) легше зустрічаються.
Я за останні 2-3 роки зустрів «на бокал» навіть просто гарних знайомих, яких не бачив 25+ років
А друзі (в минулому) так взагалі просто попутно проїжджаючи десь телефонують і пропонують хоч побачитись, «якщо ти тут в місті».
......
Лётчики всё же несколько особстатья. Хотя бы из-за других доходов.
А при проживании в разных странах велика відстань є і зараз.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:47
ЛАД написав:
Такой тьютор, как вы описываете, возможен, действительно, в очень богатых семьях. Таких единицы.
семей с доходом 3+ куе довольно много (пусть даже 5% от общего числа - десятки тысяч). Этих денег уже достаточно нанять за 500уе детям тьютора. Но у нас нет такой культуры. Няньки, репетиторы -да. Многие ещё не понимают роль тьютора, и наверное найти хорошего не просто. Тех что я видел, были студентами вузов. Как бы детям норм, но мозгов тьютору желательно побольше. Это серьёзная работа. Особенно если ребенок инвалид. 500уе это потолок зарплаты наёмного детского психолога, тьюторы стоят дешевле.
ЛАД написав:
Лётчики всё же несколько особстатья
не спора ради, я вам не говорил что мой папа тоже летчик? и "службу" проходил в высшем лётном училище гражданской авиации.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:55
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Такой тьютор, как вы описываете, возможен, действительно, в очень богатых семьях. Таких единицы.
семей с доходом 3+ куе довольно много (пусть даже 5% от общего числа - десятки тысяч). Этих денег уже достаточно нанять за 500уе детям тьютора. Но у нас нет такой культуры. Няньки, репетиторы -да. Многие ещё не понимают роль тьютора, и наверное найти хорошего не просто. Тех что я видел, были студентами вузов. Как бы детям норм, но мозгов тьютору желательно побольше. Это серьёзная работа. Особенно если ребенок инвалид. 500уе это потолок зарплаты наёмного детского психолога, тьюторы стоят дешевле.
Не знаю цены на этом рынке, но мне кажется, что для такого тьютора, как вы описываете, 500 евро явно маловато. По-моему, минимум
1000 + "загородный дом", в котором будет место для его проживания (не в каморке
).
Wirująświatła написав:
......
ЛАД написав:
Лётчики всё же несколько особстатья
не спора ради, я вам не говорил что мой папа тоже летчик? и "службу" проходил в высшем лётном училище гражданской авиации.
Не говорили.
Лётчики, конечно, и в Союзе были относительно высокооплачиваемые. Но только относительно.
Таких цифр, как сейчас называет Hotab
, сами понимаете, и близко не было.
+ он "службу проходил" не курсантом. Т.е. с курсантами-выпускниками у него особой дружбы не было - разное положение.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 11 кві, 2025 18:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 17:57
ЛАД написав:
Не знаю цены на этом рынке, но мне кажется, что для такого тьютора, как вы описываете, 500 евро явно маловато. По-моему, минимум 1000 + "загородный дом", в котором будет место для его проживания (не в каморке
в любом случае, рынка таких услуг нет, обсуждать нечего. В школах интернатах воспитатели работают с проживанием, условия часто "не очень" и за гораздо меньшие деньги. обычно минималка +1-2кгрн. Сейчас мб 10к выйдет, а в 2019 было 8кгрн грязными. На этом фоне проживание в загородном доме и 500уе очень жирный вариант.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 18:07
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Не знаю цены на этом рынке, но мне кажется, что для такого тьютора, как вы описываете, 500 евро явно маловато. По-моему, минимум 1000 + "загородный дом", в котором будет место для его проживания (не в каморке
в любом случае, рынка таких услуг нет, обсуждать нечего. В школах интернатах воспитатели работают с проживанием, условия часто "не очень" и за гораздо меньшие деньги. обычно минималка +1-2кгрн. Сейчас мб 10к выйдет, а в 2019 было 8кгрн грязными. На этом фоне проживание в загородном доме и 500уе очень жирный вариант.
Рядовой учитель в школе-интернате это далеко не тот тьютор, о котором вы говорите.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 18:10
Wirująświatła написав:
в любом случае, рынка таких услуг нет, обсуждать нечего.
100% от я цього тижня був дуже здивований, коли студентів повели в школу, а там на уроці дисципліну зриває Давид Миколайович Тищенко. Сильно сумніваюсь, що в його батька недостатньо коштів для тюторів.
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