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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 175176177178
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:44

  ЛАД написав:Рядовой учитель в школе-интернате это далеко не тот тьютор, о котором вы говорите.
я говорил про воспитателей, учитель урок отчитал, контрольную проверил и досвидос. На воспитателе лежит выполнение домашних заданий, контроль соблюдение режима, развлечения, разруливание конфликтов между детьми. При этом всём дети их часто ненавидят. хз какая еще такая неблагодарная и низкооплачиваемая работа, наверное уборщицы в школе или ротный в армии :D но тем хоть платят.
  Banderlog написав:А хороша бійка на початку знайомства не мішає, а способствує взаімоуваженію.
то есть значала вы бьете ЛАДа/холяву (или они вас - неважно) а потом глубокое взаимное уважение?) а супругу вы тоже поколачивали в начале знакомства? :D :D :D
Wirująświatła
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