ЛАД написав:
Рядовой учитель в школе-интернате это далеко не тот тьютор, о котором вы говорите.
я говорил про воспитателей, учитель урок отчитал, контрольную проверил и досвидос. На воспитателе лежит выполнение домашних заданий, контроль соблюдение режима, развлечения, разруливание конфликтов между детьми. При этом всём дети их часто ненавидят. хз какая еще такая неблагодарная и низкооплачиваемая работа, наверное уборщицы в школе или ротный в армии
но тем хоть платят.
Banderlog написав:
А хороша бійка на початку знайомства не мішає, а способствує взаімоуваженію.
то есть значала вы бьете ЛАДа/холяву (или они вас - неважно) а потом глубокое взаимное уважение?) а супругу вы тоже поколачивали в начале знакомства?