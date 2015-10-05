ЛАД написав:Рядовой учитель в школе-интернате это далеко не тот тьютор, о котором вы говорите.
я говорил про воспитателей, учитель урок отчитал, контрольную проверил и досвидос. На воспитателе лежит выполнение домашних заданий, контроль соблюдение режима, развлечения, разруливание конфликтов между детьми. При этом всём дети их часто ненавидят. хз какая еще такая неблагодарная и низкооплачиваемая работа, наверное уборщицы в школе или ротный в армии но тем хоть платят.
Banderlog написав:А хороша бійка на початку знайомства не мішає, а способствує взаімоуваженію.
то есть значала вы бьете ЛАДа/холяву (или они вас - неважно) а потом глубокое взаимное уважение?) а супругу вы тоже поколачивали в начале знакомства?
Wirująświatła написав:то есть значала вы бьете ЛАДа/холяву (или они вас - неважно) а потом глубокое взаимное уважение?) а супругу вы тоже поколачивали в начале знакомства?
поколачівалі і бійка це різні речі) Да, в дитинстві в нас часто були бійки за місце в ієрархії) даж на шкільну олімпіаду з фізики раз спізнився з добряче розюшеним носом, були діла честі не менш важні за доказати інтелектуальне прєвосходство ) З супругою не обійшлось без конфлікту по переписці в началі знайомства) а так то в мене 9 місячний епістолярний роман) Щодо тюремнозавязаної то теж буває, зустрічалось мені.
один из авторов. таких моделей сотни. (если человек выбирает конфликт, это говорит о том что данные или аналогичные модели ему не знакомы)
копипаст для тех кто с телефона или кому лень ходить по сторонним сайтам
К. Томас выделил следующие пять способов регулирования конфликтов:
Соревнование (конкуренция), как стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому. Приспособление, означающее в противоположность соперничеству принесение в жертву собственных интересов ради другого. Компромисс (нейтральный вариант). Избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей. Сотрудничество, когда участники ситуации приходят к консенсусу, полностью удовлетворяющему интересы обеих сторон. Согласно К. Томасу при избегании конфликта ни одна из сторон не достигнет успеха. При таких формах поведения, как конкуренция, приспособление и компромисс, возможны два варианта: или один из участников в выигрыше, а другой проигрывает, или оба проигрывают, так как идут на уступки друг другу. Только одна стратегия — сотрудничество — приносит выигрыш двум сторонам.
Томас разработал специальный вопросник (он адаптирован Н. В. Гришиной), с помощью которого можно определить свою предрасположенность к той или иной стратегии или гибкость, т. е. умение менять стратегии в зависимости от цели, ситуации, особенностей партнера по взаимодействию и своих личностных характеристик.
Для более наглядного представления наиболее ярких качеств и моделей поведения в конфликтах, каждую из ситуаций можно представить в виде образов тех или иных животных. Вот ситуации, при которых использование предлагаемых стратегий поведения наиболее уместно.
Приспособление к ситуации («медведь») наиболее важная задача — восстановление спокойствия и стабильности, а не разрешение конфликта; предмет разногласий более существен для оппонента, чем для вас; открывается возможность более сложных проблемных ситуаций по сравнению с той, которая рассматривается сейчас, а пока необходимо упрочить взаимное доверие; необходимо признать собственную неправоту; утверждение своей точки зрения требует много времени и значительных интеллектуальных усилий; вы хотите сохранить мир и добрые отношения с другими людьми; вы чувствуете, что важнее сохранить с кем-то хорошие взаимоотношения, чем отстаивать свои интересы; вы понимаете, что итог намного важнее для другого человека, чем для вас.
Компромисс («лиса») у сторон одинаково убедительные аргументы; необходимо время для урегулирования сложных проблем; требуется принять срочное решение при дефиците времени; сотрудничество и директивное утверждение своей точки зрения не приводят к успеху; обе стороны обладают одинаковой властью и имеют взаимоисключающие интересы; вас может устроить временное решение; удовлетворение вашего желания имеет для вас не слишком большое значение, и вы можете несколько изменить поставленную в начале цель; компромисс позволит сохранить взаимоотношения, и вы предпочитаете хоть что-то получить, чем все потерять.
Сотрудничество («сова») необходимо найти общее решение, если каждый из подходов к проблеме слишком важен и не допускает компромиссных вариантов; основной целью обсуждения является приобретение совместного опыта работы, получение широкой информации; необходима интеграция точек зрения и сближение мнений участников конфликтной ситуации; представляется важным усиление личностной вовлеченности в деятельность и групповой сплоченности; у вас есть время поработать над возникшей проблемой (это хороший подход к разрешению конфликтов на основе перспективных планов); вы и ваш оппонент хотите поставить на обсуждение некоторые идеи и потрудиться над выработкой решения.
Игнорирование, избегание («черепаха») источник разногласий тривиален и несуществен по сравнению с более важными задачами; необходимо время, чтобы восстановить спокойствие и создать условия для трезвой оценки ситуации; изучение ситуации и поиск дополнительной информации о природе конфликта представляется более предпочтительными, чем немедленное принятие какого-либо решения; предмет спора не имеет отношения к делу, уводит в сторону и при этом является симптомом других, более серьезных проблем; подчиненные или коллеги могут сами успешно урегулировать конфликт; напряженность слишком велика, вы чувствуете необходимость ее ослабления; у вас мало власти для решения проблемы или для ее решения желательным для вас способом; пытаться немедленно решить проблему опасно, поскольку открытое ее обсуждение может только ухудшить ситуацию.
Соперничество, конкуренция («акула») требуются быстрые и решительные меры в случае непредвиденных и опасных ситуаций; целесообразно при решении глобальных проблем, связанных с эффективностью деятельности (при уверенности в своей работе); идет взаимодействие с обучаемыми, предпочитающими авторитарный стиль; исход очень важен для вас, и вы делаете ставку на собственное решение возникшей проблемы; вы обладаете достаточным авторитетом для принятия решения, вполне очевидно, что предлагаемое вами решение наилучшее; вы чувствуете, что у вас нет иного выбора и что вам нечего терять.
Banderlog написав:Да, в дитинстві в нас часто були бійки за місце в ієрархії) даж на шкільну олімпіаду з фізики раз спізнився з добряче розюшеним носом, були діла честі
но мальчика убившего дедушку (тоже за право командывать в доме - место в семейной иерархии) вы осудили. Как в одной голове уживаются противоположные точки зрения хз. впрочем никакого хз, всё из вашей жизни/опыта - правильно, из чужого - не правильно. Так и должно быть у диктаторов.
rjkz написав:У нас проблема в том, что относительно небольшая разница между детьми. И если мы с женой можем (зачастую c больщтм трудом) держать себя в руказ, то они между собой... И временами надо принимать чью-то сторону.
между сиблингами всегда сложные отношения. Крайне редкое явление чтобы родные братья дружили. Зачастую по жизни 1й враг как раз родной брат(сестра). Внутрисемейная конкуренция или слишком интенсивное общение - хз. Родных лучше любить на расстоянии. .....
Как по мне, достаточно сомнительное утверждение. Статистикой не владею.
зі мною в класі вчилася тройняшки (2м + 1д), не сказав би, може дома, в класі мені приходилося розбиратися як не з двома так з трьома в рукопашну одночасно, хоча тіпа "дружили"