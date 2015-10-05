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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 175176177178
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:44

  ЛАД написав:Рядовой учитель в школе-интернате это далеко не тот тьютор, о котором вы говорите.
я говорил про воспитателей, учитель урок отчитал, контрольную проверил и досвидос. На воспитателе лежит выполнение домашних заданий, контроль соблюдение режима, развлечения, разруливание конфликтов между детьми. При этом всём дети их часто ненавидят. хз какая еще такая неблагодарная и низкооплачиваемая работа, наверное уборщицы в школе или ротный в армии :D но тем хоть платят.
  Banderlog написав:А хороша бійка на початку знайомства не мішає, а способствує взаімоуваженію.
то есть значала вы бьете ЛАДа/холяву (или они вас - неважно) а потом глубокое взаимное уважение?) а супругу вы тоже поколачивали в начале знакомства? :D :D :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:28

  Wirująświatła написав:то есть значала вы бьете ЛАДа/холяву (или они вас - неважно) а потом глубокое взаимное уважение?) а супругу вы тоже поколачивали в начале знакомства? :D :D :D
поколачівалі і бійка це різні речі)
Да, в дитинстві в нас часто були бійки за місце в ієрархії) даж на шкільну олімпіаду з фізики раз спізнився з добряче розюшеним носом, були діла честі :lol: не менш важні за доказати інтелектуальне прєвосходство )
З супругою не обійшлось без конфлікту по переписці в началі знайомства)
а так то в мене 9 місячний епістолярний роман)
Щодо тюремнозавязаної то теж буває, зустрічалось мені.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:29

Banderlog модели безконфликтного выхода из ситуаций

https://creativity.ua/useful-materials/ ... ituacijah/

один из авторов. таких моделей сотни. (если человек выбирает конфликт, это говорит о том что данные или аналогичные модели ему не знакомы)

копипаст для тех кто с телефона или кому лень ходить по сторонним сайтам

К. Томас выделил следующие пять способов регулирования конфликтов:

Соревнование (конкуренция), как стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому.
Приспособление, означающее в противоположность соперничеству принесение в жертву собственных интересов ради другого.
Компромисс (нейтральный вариант).
Избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей.
Сотрудничество, когда участники ситуации приходят к консенсусу, полностью удовлетворяющему интересы обеих сторон.
Согласно К. Томасу при избегании конфликта ни одна из сторон не достигнет успеха. При таких формах поведения, как конкуренция, приспособление и компромисс, возможны два варианта: или один из участников в выигрыше, а другой проигрывает, или оба проигрывают, так как идут на уступки друг другу. Только одна стратегия — сотрудничество — приносит выигрыш двум сторонам.

Томас разработал специальный вопросник (он адаптирован Н. В. Гришиной), с помощью которого можно определить свою предрасположенность к той или иной стратегии или гибкость, т. е. умение менять стратегии в зависимости от цели, ситуации, особенностей партнера по взаимодействию и своих личностных характеристик.

Для более наглядного представления наиболее ярких качеств и моделей поведения в конфликтах, каждую из ситуаций можно представить в виде образов тех или иных животных. Вот ситуации, при которых использование предлагаемых стратегий поведения наиболее уместно.

Приспособление к ситуации («медведь»)
наиболее важная задача — восстановление спокойствия и стабильности, а не разрешение конфликта;
предмет разногласий более существен для оппонента, чем для вас;
открывается возможность более сложных проблемных ситуаций по сравнению с той, которая рассматривается сейчас, а пока необходимо упрочить взаимное доверие;
необходимо признать собственную неправоту;
утверждение своей точки зрения требует много времени и значительных интеллектуальных усилий;
вы хотите сохранить мир и добрые отношения с другими людьми;
вы чувствуете, что важнее сохранить с кем-то хорошие взаимоотношения, чем отстаивать свои интересы;
вы понимаете, что итог намного важнее для другого человека, чем для вас.


Компромисс («лиса»)
у сторон одинаково убедительные аргументы;
необходимо время для урегулирования сложных проблем;
требуется принять срочное решение при дефиците времени;
сотрудничество и директивное утверждение своей точки зрения не приводят к успеху;
обе стороны обладают одинаковой властью и имеют взаимоисключающие интересы;
вас может устроить временное решение;
удовлетворение вашего желания имеет для вас не слишком большое значение, и вы можете несколько изменить поставленную в начале цель;
компромисс позволит сохранить взаимоотношения, и вы предпочитаете хоть что-то получить, чем все потерять.


Сотрудничество («сова»)
необходимо найти общее решение, если каждый из подходов к проблеме слишком важен и не допускает компромиссных вариантов;
основной целью обсуждения является приобретение совместного опыта работы, получение широкой информации;
необходима интеграция точек зрения и сближение мнений участников конфликтной ситуации;
представляется важным усиление личностной вовлеченности в деятельность и групповой сплоченности;
у вас есть время поработать над возникшей проблемой (это хороший подход к разрешению конфликтов на основе перспективных планов);
вы и ваш оппонент хотите поставить на обсуждение некоторые идеи и потрудиться над выработкой решения.


Игнорирование, избегание («черепаха»)
источник разногласий тривиален и несуществен по сравнению с более важными задачами;
необходимо время, чтобы восстановить спокойствие и создать условия для трезвой оценки ситуации;
изучение ситуации и поиск дополнительной информации о природе конфликта представляется более предпочтительными, чем немедленное принятие какого-либо решения;
предмет спора не имеет отношения к делу, уводит в сторону и при этом является симптомом других, более серьезных проблем;
подчиненные или коллеги могут сами успешно урегулировать конфликт;
напряженность слишком велика, вы чувствуете необходимость ее ослабления;
у вас мало власти для решения проблемы или для ее решения желательным для вас способом;
пытаться немедленно решить проблему опасно, поскольку открытое ее обсуждение может только ухудшить ситуацию.

Соперничество, конкуренция («акула»)
требуются быстрые и решительные меры в случае непредвиденных и опасных ситуаций;
целесообразно при решении глобальных проблем, связанных с эффективностью деятельности (при уверенности в своей работе);
идет взаимодействие с обучаемыми, предпочитающими авторитарный стиль;
исход очень важен для вас, и вы делаете ставку на собственное решение возникшей проблемы;
вы обладаете достаточным авторитетом для принятия решения, вполне очевидно, что предлагаемое вами решение наилучшее;
вы чувствуете, что у вас нет иного выбора и что вам нечего терять.


  Banderlog написав:Да, в дитинстві в нас часто були бійки за місце в ієрархії) даж на шкільну олімпіаду з фізики раз спізнився з добряче розюшеним носом, були діла честі
но мальчика убившего дедушку (тоже за право командывать в доме - место в семейной иерархии) вы осудили. Как в одной голове уживаются противоположные точки зрения хз. впрочем никакого хз, всё из вашей жизни/опыта - правильно, из чужого - не правильно. Так и должно быть у диктаторов.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:05

  Сибарит написав:
  flyman написав:моя думка, ні чию сторону, якщо карати ти обох

В армию Вам надо, батенька.
Готовый сержант или даже, прости Господи, офицер.
Наказание невиновных и награждение непричастных - наше все :)

то ваші хвантазії, де тут наказніє нєвіновних, ви можете опрідєлить?
де в тексті ноградждєніє?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 11 кві, 2025 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:09

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  rjkz написав:У нас проблема в том, что относительно небольшая разница между детьми.
И если мы с женой можем (зачастую c больщтм трудом) держать себя в руказ, то они между собой... И временами надо принимать чью-то сторону.
между сиблингами всегда сложные отношения. Крайне редкое явление чтобы родные братья дружили. Зачастую по жизни 1й враг как раз родной брат(сестра). Внутрисемейная конкуренция или слишком интенсивное общение - хз. Родных лучше любить на расстоянии. .....
:?:
Как по мне, достаточно сомнительное утверждение.
Статистикой не владею.

зі мною в класі вчилася тройняшки (2м + 1д), не сказав би, може дома, в класі мені приходилося розбиратися як не з двома так з трьома в рукопашну одночасно, хоча тіпа "дружили"
flyman
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